Casi 14.000 nigerianos llevan a Shell a los tribunales por la contaminación causada tras derrames de petróleo

Casi 14.000 residentes de dos comunidades nigerianas están demandando a Shell ante el Tribunal Superior de Londres por daños y perjuicios, exigiendo al gigante energético que limpie el petróleo residual tras un derrame, y que compense los devastadores daños medioambientales causados. La demanda está siendo hecha por las personas y unas 17 instituciones de la zona del delta del Níger de Ogale, una comunidad rural de unos 40.000 habitantes situada en Ogoniland. En total, son 13.652 demandas que piden a Shell que asuma la responsabilidad por la pérdida de sus medios de subsistencia, alegando que su capacidad para cultivar y pescar ha quedado en gran medida destruida.

Shell, que esta semana declaró el mayor beneficio anual de su historia, casi USD $40.000 millones, argumenta que las comunidades no tienen capacidad legal para exigir la limpieza de los vertidos de petróleo. La empresa afirma que las comunidades de Ogale y Bille no pueden reclamar indemnizaciones por los vertidos, muchos de los cuales se produjeron cinco años antes de que se presentaran las demandas.

Publicidad

Se espera que las demandas lleguen a juicio el año que viene. En 2021, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que Shell, que cotiza en la bolsa londinense, era legalmente responsable de la contaminación sistémica causada por su filial nigeriana, Shell Petroleum Development Company of Nigeria. La compañía petrolera anunció en 2021 que tiene previsto abandonar el delta del Níger y vender sus activos y yacimientos petrolíferos terrestres tras 80 años de actividad. La empresa se ha enfrentado con frecuencia a los tribunales por su historial medioambiental en el país de África Occidental.

Daniel Leader, socio de la firma de abogados Leigh Day, que representa a los nigerianos, dijo que el caso planteaba importantes cuestiones sobre las responsabilidades de las grandes petroleras por los daños medioambientales en el extranjero. “Parece que Shell pretende dejar el delta del Níger libre de cualquier obligación legal de hacer frente a la devastación medioambiental causada por los vertidos de petróleo de sus infraestructuras durante muchas décadas”, afirmó. “En un momento en que el mundo se centra en ‘la transición justa’, esto plantea profundos interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas de combustibles fósiles por la contaminación ambiental heredada y en curso”.

Publicidad

Por su parte, el consejero delegado de Shell, Wael Sawan, declaró que no iba a hacer comentarios sobre las acusaciones. “Lo que diría… es ante todo reconocer lo difícil que es el contexto en Nigeria, en particular en el delta del Níger. Muchos de los vertidos han sido causados por robos y sabotajes. E incluso cuando hemos intentado volver a entrar para poder remediar esas fugas, causadas por terceros, a veces no hemos podido acceder por cuestiones de seguridad. Así que hay un contexto realmente problemático en Nigeria y es un contexto que es mejor que trate el gobierno nigeriano en lugar de una empresa privada”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?