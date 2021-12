Britney Spears dice que está trabajando en nueva música

Puede que Britney Spears no haya sacado música nueva en cinco años, pero parece que está preparando su voz para un comeback. A lo largo de su ilustre carrera, la cantante de 40 años de edad ha publicado nueve álbumes de estudio y 48 sencillos. Su exitoso álbum debut de 1999, …Baby One More Time, es uno de los más vendidos de todos los tiempos, ha ganado el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard y es la artista más joven que ha recibido una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Sin embargo, en los últimos 13 años, la carrera de Spears ha sufrido altibajos en medio de una batalla por la tutela de su padre Jamie Spears, que finalmente llegó a su fin en noviembre, días antes de que su prometido Sam Asghari le pidiera matrimonio. Desde que terminó el papel de su padre en su tutela, Spears ha estado activa en las redes sociales y ha compartido numerosos vídeos de sí misma disfrutando de sus nuevas libertades, desde comprar velas hasta casarse. Es seguro decir que Spears está entrando en una nueva fase de su vida, y no podríamos estar más emocionados por ella.

Publicidad

Esta semana, la cantante compartió en Instagram unas imágenes en las que se le escucha cantando, algo que no la hemos visto hacer en algún tiempo: recordemos que por lo general Britney solo suele realizar rutinas de baile en publicaciones de redes sociales en los últimos años. La última vez que actuó en directo fue durante su residencia Pieces of Me en Las Vegas en 2017. En el clip, que fue posteriormente borrado, Spears escribía sobre su exitosa carrera, señalando que ha vendido casi 100 millones de discos en todo el mundo.

La estrella escribió que aunque “no estaba haciendo una audición para nada” al compartir el vídeo, quería publicar el clip para recordarse a sí misma y “al mundo” quién es. “Pssss… nueva canción en preparación… ¡Voy a dejar que ustedes entiendan lo que quiero decir!”, concluyó, dando a entender que Spears podría estar de vuelta en el estudio de grabación haciendo nueva música. Posteriormente publicó otro clip cantando frente al espejo, y que vemos arriba.

Sin embargo, en junio de 2021 la cantante dijo que no estaba segura de volver a actuar. “¿Estoy preparada para subir al escenario de nuevo? ¿Voy a volver a subir al escenario? ¿Volveré a subirme al escenario? No tengo ni idea”, dijo Spears a sus fans en un vídeo de Instagram. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado para ella tras el fin de su tutela. El noveno álbum de estudio de Spears, Glory, salió hace casi seis años, en 2016.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?