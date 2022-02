Britney Spears contará su verdad en un próximo libro de sus memorias

Para los fans que se preguntan qué es lo próximo que hará Britney Spears… parece que se dedicará a contar la historia de su vida. La superestrella del pop firmó recientemente un contrato con la editorial Simon & Schuster para escribir sus memorias, por un valor de USD $15 millones, según People. La noticia de las próximas memorias llega tres meses después de que un juez de California pusiera fin a los 13 años de tutela de la estrella el pasado noviembre.

El acuerdo llega después de una guerra de ofertas de múltiples editoriales por su libro, según una persona con información privilegiada, que reveló a Page Six que “el acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama”. No es de extrañar que Spears haya querido escribir sus memorias después de que las afirmaciones de su hermana menor, Jamie Lynn, en su mordaz libro Things I Should Have Said, fueran publicadas en enero de este año.

Publicidad

En ese entonces, Spears denunció públicamente a Jamie Lynn por mentir en su libro, llamándola “escoria” y “mentirosa”, ya que fue una de las personas que se benefició de su acuerdo de tutela durante los últimos 13 años, al igual que su padre, Jamie. Incluso el abogado de Britney, Mathew Rosengart, emitió un duro comunicado dirigido a Jamie Lynn, asegurando que Britney “no se dejará intimidar más” por su familia. “Aunque Britney no ha leído ni tiene intención de leer tu libro, ella y millones de sus fans se han quedado sorprendidos al ver cómo la has explotado para obtener beneficios económicos. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, decía la carta.

La cantante de ha hablado abiertamente sobre su distanciamiento de su familia desde que el acuerdo legal terminó, compartiendo varias nuevas reclamaciones de cómo fue tratada mientras su padre, Jamie Spears, tenía el control sobre sus asuntos personales, profesionales y financieros. Todavía está enredada en batallas legales con su padre, quien pidió que siguiera pagando sus honorarios legales a pesar de que la tutela terminó.

Desde su emotivo discurso en los tribunales en junio de 2021, la lucha de la artista ha provocado una conversación sobre los posibles abusos en el sistema de tutela. La estrella ha compartido sus planes para abogar por otros que han tenido experiencias duras similares bajo una tutela, y días después de la decisión judicial, reveló en un vídeo de Instagram grabado por ella misma que “no está aquí para ser una víctima”: “Estoy aquí para ser una defensora de las personas con discapacidades y enfermedades reales”, dice. “Con suerte, mi historia tendrá un impacto y hará algunos cambios en el sistema corrupto”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?