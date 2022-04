Britney Spears anunció que está embarazada

Britney Spears informó a sus fans a través de Instagram que está esperando un bebé con su pareja Sam Asghari, solo unos meses después de que su tutela llegara a su fin. Si bien recordamos, en las audiencias judiciales que condujeron a su finalización, la cantante de 40 años dijo que el acuerdo significaba que tenía que seguir bajo un régimen de anticonceptivos, a pesar de no querer hacerlo. “Quiero poder casarme y tener un bebé”, dijo entonces en el tribunal. “Me dijeron que ahora mismo en la tutela no puedo casarme ni tener un bebé”.

El 12 de noviembre de 2021, la jueza Brenda Penny liberó a la cantante de las restricciones legales que le fueron impuestas por primera vez en 2008. Ahora, Britney confirmó que está embarazada de su tercer hijo, tras confundir las señales con un “embarazo por comida” de un viaje a Maui. “Me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bien… voy a tener un bebé. (…) ¡¡¡Está creciendo!!!”.

La estrella dijo a sus fans que no esperaran muchas apariciones públicas de ella durante el embarazo, ya que quiere evitar a los paparazzi. Britney continuó: “Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi tendrán su foto por dinero como desafortunadamente ya lo han hecho… es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible… las mujeres no hablaban de ello en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de ello todos los días… gracias a Jesús no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado”.

También dijo que “hará yoga todos los días” y que está “repartiendo mucha alegría y amor”.

Sam, la pareja de Britney, también acudió a las redes sociales para celebrar la noticia: “El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he esperado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré jamás”. ¡Felicidades a la pareja!

