“Bones and All”: Timothée Chalamet y Taylor Russell tienen un macabro y dulce romance en el tráiler de la nueva película de Luca Guadagnino

Luca Guadagnino y Timothée Chalamet sacudieron el mundo del cine en cinco años atrás con la inolvidable Call Me by Your Name, pero ahora, vuelven a formar equipo para otra historia de romance… pero mucho más macabra. Basada en la novela juvenil de 2015 de Camille DeAngelis del mismo nombre, Bones And All sigue a Maren Yearly (Taylor Russell), una joven que “quiere las mismas cosas que todos”, pero que alberga un sangriento secreto: tiene un insaciable apetito por la carne humana. Después de que su padre la abandone, Maren se relaciona con otros caníbales en los márgenes de la sociedad, incluido a Lee (Timothée Chalamet). ¿Encontrará el amor y la pertenencia en esta nueva familia improvisada, o se enfrentará a una tragedia más espantosa?

Junto a Russell y Chalamet, la cinta también está protagonizada por Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg. Jessica Harper, Francesca Scorsese, el director David Gordon Green, Anna Cobb y Jake Horowitz completan el reparto principal. La adaptación de la novela estuvo a cargo de David Kajganich, quien ya ha trabajado con Guadagnino en A Bigger Splash de 2015 y Suspiria de 2018. Trent Reznor y Atticus Ross componen la música, y Marco Costa, que trabajó también en We Are Who We Are, edita la película.

Bones And All se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Venecia a principios de este mes, y luego de su paso por Telluride, el Fantastic Fest y el New York Festival, llegará a los cines el 23 de noviembre. Dale a un vistazo al romántico y perturbador tráiler a continuación.

