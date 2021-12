Björk vuelve a la actuación en el impresionante tráiler de “The Northman”, el nuevo filme de Robert Eggers

Si hablamos de horror moderno, los nombres que más nos vienen a la cabeza son Jordan Peele, Ari Aster y Robert Eggers, y este último estuvo ocupado durante los últimos 24 meses con la realización de su primer proyecto fílmico desde The Lighthouse: se trata de The Northman, que trae de vuelta a un montón de actores de las dos películas anteriores de Eggers para la interpretación del director de una leyenda épica islandesa, y luego de ver el tráiler, queremos verla inmediatamente. La película está protagonizada por Alexander Skarsgård en el papel de Amleth, un príncipe vikingo que busca venganza tras el asesinato de su padre. La leyenda de Amleth en la tradición escandinava sirvió de inspiración directa para la tragedia Hamlet de Shakespeare, y cualquiera que esté familiarizado con esa obra conoce la calidad del material de origen.

Además, el filme cuenta con un elenco increíble: además de Skarsgård, la película cuenta con Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang, Murray McArthur, Gustav Lindh e Ian Gerard Whyte. Además, Anya Taylor-Joy, Kate Dickie y Ralph Ineson, que protagonizaron el debut de Eggers en 2015, The VVitch, también están a bordo. Por otra parte, Willem Dafoe, que coprotagonizó The Lightouse, también regresa. Por último, la cantante y actriz islandesa Björk regresa al cine en este filme, y el propio The Mountain de Game of Thrones, Hafþór Júlíus Björnsson, completan el reparto principal. Eggers coescribió The Northman con el novelista y poeta islandés Sjón, así que esto promete.

Publicidad

¿Están listos para la épica The Northman? El filme se estrena el 22 de abril de 2022 en cines por cortesía de Focus Features. A continuación, el impresionante tráiler.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?