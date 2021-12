Billie Eilish habla sobre su lucha contra el COVID-19: “Si no me hubiera vacunado, habría muerto”

La estrella del pop Billie Eilish reveló esta semana que estuvo enferma de COVID-19 durante casi dos meses este año, y cree que la “increíble” vacuna contra el coronavirus le salvó la vida.

La cantante de 19 años de edad, que estuvo como anfitriona de Saturday Night Live el fin de semana pasado, apareció en el programa de radio estadounidense de Howard Stern y habló de la importancia de vacunarse, revelando también que contrajo COVID-19 en agosto.

“Fue malo”, dijo. “No me morí, y no me iba a morir, pero eso no quita lo miserable que fue. Quiero decir que fue terrible. Todavía tengo efectos secundarios. Es decir, estuve enferma durante casi dos meses”. Eilish dijo que estaba vacunada contra la COVID-19 en ese momento, aunque recalcó que esto no es una prueba de que la vacuna no funcione. “Quiero que quede claro que es gracias a la vacuna que estoy bien”, dijo. “Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque fue malo”.

Sin embargo, aclaró que su caso no fue tan grave como podría haber sido en el gran “esquema de COVID”, y añadió que “la vacuna es jodidamente increíble” y evitó que su hermano, sus padres y sus amigos también contrajeran el coronavirus. Según los científicos, las personas totalmente vacunadas que contraen un caso avanzado de COVID-19 “tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave que las que no están vacunadas y contraen COVID-19”.

Eilish instó anteriormente a sus fans a vacunarse contra el COVID-19 en una entrevista con Vanity Fair, diciendo: “No es solo para ti, egoísta. Es para todos los que te rodean. Cuida de la gente que te rodea”.

