Barbie Ferreira reveló la verdadera razón por la que se fue de “Euphoria”

El año pasado, la estrella de Euphoria, Barbie Ferreira, sorprendió a los fans cuando anunció que no repetiría su papel de Kat Hernández en la tercera temporada de la exitosa serie de HBO. Tras el estreno de la segunda temporada, en la que Kat fue marginada y el tiempo en pantalla de Ferreira se redujo drásticamente, las especulaciones de que estaba a punto de ser eliminada de la serie no tardaron en aparecer en Internet. Así, en agosto, la actriz fue a Instagram para confirmar que no volvería al show, escribiendo una emotiva carta abierta.

“Después de cuatro años de conseguir encarnar al personaje más especial y enigmático Kat, tengo que decir adiós con los ojos muy llorosos”, dijo. “Espero que muchos de ustedes hayan podido verse reflejados en ella como yo lo hice y que les haya traído alegría ver su viaje hasta convertirse en el personaje que es hoy”. Agregó: “Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que ustedes pudieran sentirlo”, continuó, antes de concluir: “Te amo Katherine Hernández”.

Publicidad

Aunque en un principio la actriz no reveló por qué decidió irse del show, ahora, más de seis meses después parece que se sinceró sobre las razones de su partida en un nuevo episodio del podcast Armchair Expert. “Cuando la gente me pregunta por la segunda temporada, se dirigen a mí como si fuera una especie de víctima”, dijo. “Yo siempre digo: No, está bien, lo prometo. Todo va bien. Me vi envuelta en un drama en el que nunca pedí estar y del que nunca he hablado. No creas todo lo que lees”.

Ferreirs añadió que fue una “decisión mutua”, y que ningún argumento viable para Kat ha “encajado en la serie”, a medida que avanzaba. “No creo que hubiera un lugar para que ella fuera… Realmente quería ser capaz de no ser ‘la mejor amiga gorda'”. Si bien recordamos, muchos fans de Euphoria habían publicado originalmente que su salida había sido el resultado de una disputa entre ella y el showrunner, Sam Levinson, e incluso había rumores de que las tensiones habían llegado a tal extremo que Ferreira incluso abandonó el plató durante el rodaje de la segunda temporada.

Publicidad

En la entrevista, Ferreira admitió que la temporada fue una “lucha” tanto para ella como para Levinson, y añadió: “tal vez me quedé demasiado tiempo”. Sin embargo, dijo que ambos estaban, en su mayor parte, en la misma página con respecto a lo que era mejor para Kat. “Sam escribe para cosas con las que se relaciona”, dijo. “No creo que se relacione con Kat. Me gusta Kat, así que sigo mi propio camino”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?