Así es Maricoin, la primera criptomoneda LGBTQI+ del mundo

En estos días, no es extraño escuchar hablar de criptomonedas, pero hace poco se lanzó una hecha específicamente para la comunidad LGBTQI+. Maricoin se lanzó el pasado viernes y sí, el nombre se basa en el insulto homófobo común en español. La prueba piloto, de una semana de duración, se realizó en el barrio de Chueca en Madrid (conocido por ser LGBTQI+) y contó con la participación de 10 comercios. Con la maricoin, su creador espera crear una criptomoneda que pueda ser utilizada como medio de pago en los negocios amigables con la comunidad LGBTQI+, y en distintos eventos que se celebren a nivel mundial.

En una conversación con Reuters, el cofundador de maricoin, Juan Belmonte, dijo que “ya que nosotros movemos esta economía, ¿por qué no debería nuestra comunidad beneficiarse de ella, en lugar de los bancos, las compañías de seguros o las grandes corporaciones que a menudo no ayudan a las personas LGBTQI+?” Belmote dice que tuvo la idea de una criptodivisa LGBTQI+ durante el Orgullo de Madrid en julio de este año, pero que el proyecto nació en realidad en 2018, cuando el grupo conservador HazteOir lanzó una campaña transfóbica, enviando un autobús por toda España con las siguientes palabras: “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. No te dejes engañar”.

Aunque la campaña fue rápidamente prohibida por las autoridades españolas, Belmonte quiso “hacer algo” para aprovechar la posición económica de la comunidad LGBTQI+. Maricoin está respaldada por la empresa de capital riesgo Borderless Capital, con sede en Miami, y actualmente hay 8.000 personas en lista de espera para comprar maricoin antes de que la moneda comience a cotizar.

Según una investigación del banco suizo Credit Suisse, el mercado global LGBQIA+ es enorme. Si representara un país, sería la cuarta economía del mundo, incluso por delante de Alemania en términos de poder adquisitivo.

Se espera que la moneda virtual pueda empezar a comercializarse a principios de este año. Si todo va según lo previsto, la criptomoneda será aceptada como medio de pago en los negocios (desde restaurantes y cafés hasta tiendas y hoteles) que hayan firmado el llamado manifiesto por la igualdad. Entre otras cosas, este manifiesto defiende los derechos de las personas LGBTQI+ y de “cualquier persona que sufra exclusión”, y también reclama una “economía social, ética y transparente”.

