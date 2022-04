Así es el alcoholímetro antiarranque que será obligatorio en España a partir de julio

El pasado 21 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Tráfico en España, que incluye algunas novedades importantes, en especial cuando se trata de prevenir el consumo de alcohol al volante y así evitar buena parte de los accidentes de tráfico en ese país: a partir del mes de julio, los conductores de la nación europea deberán instalar en sus vehículos un sistema de bloqueo del arranque a través de un alcoholímetro incorporado en el auto, una medida que ya se aplica en el resto de Europa.

Según un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, el 48,7% de los muertos en accidentes de tráfico dieron positivo por consumo de alcohol, drogas o psicofármacos, así que el dispositivo será obligatorio en los vehículos de transporte de viajeros por carretera. Además de reducir a cero el límite de alcoholemia de los conductores más jóvenes, la DGT exige la instalación de un alcoholímetro antiarranque, conocido como Alcolock.

Publicidad

La norma entrará en vigor a partir del 6 de julio de 2022 para los conductores profesionales de vehículos de transporte de viajeros por carretera, como autobuses y autocares, y a partir del 6 de julio de 2024 será un requisito también en todos los autos de nueva fabricación. El Alcolock es un dispositivo conectado al encendido del vehículo y que puede analizar las concentraciones de alcohol en el aire expulsado por el chofer, y en caso de que el sistema detecte que se han superado los límites de alcohol permitidos, el auto no arrancará. Del mismo modo, no habrá forma de arrancar el vehículo si el Alcolock no está activado.

Así funciona el dispositivo Alcolock. Fotografía: DGT

Además, el dispositivo contará con un sistema de reconocimiento almacenado en la memoria del alcoholímetro para evitar que una persona distinta al conductor tome el volante; estas medidas podrían incluir huellas dactilares, pupilas o fotografías digitales. Cuando el conductor hace la prueba del Alcolock y el resultado es una cifra por encima de 0,25 mg/l, sonará una fuerte alarma que indicará que la persona no está en condiciones de conducir el vehículo, sugiriéndole otro medio de transporte. Por lo general, se recomienda hacer la prueba pasados al menos 20 minutos desde la última ingesta de alcohol, ya que tarda un poco en distribuirse por todo el organismo por medio del torrente sanguíneo.

Actualmente, el límite legal de alcohol en España está ubicado en los 0,25 mg/l en mediciones de aire espirado por conductores en general y de 0,15 mg/l en el caso de los conductores noveles y profesionales. Y si se mide a partir de una muestra de sangre, la tasa es de 0,5 g/l para los primeros y 0.3 g/l para los segundos. Según las estimaciones de la DGT, “con una alcoholemia de 0,5 gr de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el riesgo de sufrir un colisión, y con 0,8 gr/l el riesgo es cinco veces mayor”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?