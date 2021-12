A24 lanza el primer tráiler de “Everything Everywhere All At Once” con un multiverso protagonizado por Michelle Yeoh

El concepto de multiverso está teniendo un gran momento en el cine y la televisión, principalmente debido al MCU y próximas películas como Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, eso no significa que otros cineastas no puedan utilizar el concepto de maneras diferentes y posiblemente más emocionantes, como ha ocurrido antes. Ejemplo de ello es la nueva película de A24, Everything Everywhere All At Once, la producción más reciente de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, también conocidos como Daniels. La cinta está protagonizada por Michelle Yeoh en el papel de una exhausta mujer chino-estadounidense que solo quiere terminar de pagar sus impuestos, pero que se ve envuelta en una aventura que desplaza cada vez más los límites del tiempo y el espacio.

Esta es la sinopsis oficial de la película: “Una inmigrante china se ve envuelta en una aventura demencial, en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos que conectan con las vidas que podría haber llevado. Por desgracia, esto la arrastra a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los infinitos mundos del multiverso”. Junto a Yeoh, el filme también está protagonizado por Jamie Lee Curtis, James Hong, Stephanie Hsu, Jonathan Ke Quan y Ande Le, además de Brian Le, Jenny Slate y Harry Shum Jr.

Everything Everywhere All At Once tendrá su estreno mundial cuando abra el Festival South By Southwest el próximo 11 de marzo, y se estrenará en cines el 25 de marzo de 2022. Dale un vistazo al tráiler a continuación:

