9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Soccer Mommy + Zola Jesus + Rina Sawayama + Sudan Archives y más

La selección musical del día de hoy se trae otro adelanto del próximo disco de Soccer Mommy, el video de The Fall de Zola Jesus, y un banger country pop de Rina Sawayama, quien pronto se viene con nuevo disco. Además, Sudan Archives celebra el cabello femenino en Selfish Soul, Angel Olsen estrena nuevo sencillo, y Valley Queen deja caer el vídeo de Falling. ¡Comencemos!

1. Soccer Mommy, Bones

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum Sometimes, Forever, Soccer Mommy se trae el vídeo para el tema Bones, producido por Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never. Originalmente escrito para una comedia romántica, Bones es un tema que a Sophie Allison le gustó tanto que decidió no presentarlo en la película y guardarlo para este álbum en su lugar. “Bones es una canción sobre la lucha contra las partes de ti mismo que no te gustan en una relación”, explica Allison. “Trata de querer ser mejor para alguien y sentir que te estás interponiendo en tu propio camino”. Junto al single hay un nuevo vídeo musical del director Alex Ross Perry.

Publicidad

2. Zola Jesus, The Fall

Zola Jesus se trae un tercer corte de su próximo álbum, Arkhon, titulado The Fall, que llega después de los anteriores singles Desire y Lost, y viene acompañado de un vídeo dirigido por Jenni Hensler. Zola Jesus, cuyo nombre real es Nika Roza Danilova, dice de este nuevo trabajo: “Escribí The Fall para mí. Fue un ejercicio de utilización de la música como herramienta para mi propia catarsis interior. Tenía mucha agitación y emociones complicadas que no podía procesar de ninguna otra manera. Supongo que algunos sentimientos requieren que escribas una canción pop para poder entenderlos completamente. Por eso, esta canción es muy valiosa para mí”.

3. Rina Sawayama, This Hell

Rina Sawayama está de vuelta con This Hell, el primer single que se extrae de su próximo segundo álbum Hold The Girl. La canción está producida por Paul Epworth, y fue escrita por Sawayama, Epworth y su frecuente colaboradora Lauren Aquilina. “Me divertí mucho escribiendo This Hell“, explica Sawayama. “En los últimos años he escuchado a muchas cantantes femeninas de country y quería escribir una canción de country pop eufórica y desenfadada. Para mí, la música country representa la comodidad, la narración brillante y la expresión auténtica de la realidad del escritor. He soñado con trabajar con Paul Epworth durante toda mi carrera, así que supe que estaba destinado a ello cuando terminamos esta canción en un día. (…) Es una canción importante para mí teniendo en cuenta los derechos humanos que se están arrebatando a las minorías a un ritmo rápido en nombre de las creencias religiosas tradicionales, más concretamente pensaba en los derechos que se están arrebatando a la comunidad LGBTQ cuando escribí esta canción. Cuando el mundo nos dice que no merecemos amor y protección, no tenemos más remedio que darnos amor y protección unos a otros. Este infierno es mejor contigo”.

4. Sudan Archives, Selfish Soul

Sudan Archives se trae hoy su nuevo single Selfish Soul, que es, en palabras del artista de Los Ángeles, “sobre las mujeres y la celebración del cabello”. Es el primer trabajo de Sudan Archives desde Home Maker de marzo, y llega con un vídeo dirigido por Trey Lyons. “Se trata de la representación de las diferentes texturas de cabello y de abrazar todos los colores y texturas del mismo”, dice la artista. “Siento que hay un estándar americano de lo que es un pelo bonito, y quería mostrar en este vídeo que no es eso lo que es toda la belleza; mostrar diferentes peinados y diferentes tipos de mujeres y su pelo”, añade.

5. Angel Olsen, Through The Fires

Angel Olsen lanza hoy un tercer single de su próximo álbum Big Time, titulado Through The Fires, que se presentó por primera vez a principios de este mes en el tráiler de la película que acompaña a Big Time de Olsen, y se incluirá en el álbum de Olsen junto con los anteriores temas, Big Time y All The Good Times. Olsen dice del single: “Through The Fires es la pieza central de este disco. Es una canción que escribí para recordarme a mí misma que esta vida es temporal, que el pasado no es algo en lo que haya que detenerse, que es importante seguir moviéndose, seguir buscando a la gente que también está buscando, y notar los momentos que son más ligeros y más grandes que cualquier problema que haya encontrado”.

Publicidad

6. Valley Queen, Falling

Si quieres escuchar una canción que te haga sentir como si flotaras en las nubes, pues no esperes más y escucha el más reciente sencillo de la agrupación de rock alternativo de Los Ángeles, Valley Queen. Se trata de Falling, un tema etéreo lleno de guitarras brumosas, que llega con un video de ensueño y un poco psicodélico, que estuvo bajo la dirección de Thomas Lynch III.

7. Liss + Nilüfer Yanya, Boys In Movies

Antes del lanzamiento de su álbum debut I Guess Nothing Will Be The Same el 10 de junio a través de Escho / In Real Life, Liss comparte el nuevo tema Boys In Movies con Nilüfer Yanya. “Søren buscaba constantemente nueva música y siempre compartía sus descubrimientos con todos los que le rodeaban”, dice la banda. “Nunca tuvo miedo de acercarse a las personas que le inspiraban. Boys in Movies es un tema que ha tenido varias identidades diferentes. Encontró su dirección cuando la compartimos con Nilüfer Yanya, que nos ayudó a resaltar la energía y le dio a la canción una dimensión totalmente nueva”.

Publicidad

8. Animal Collective, Cherokee (Dennis Bovell Remix)

El mes de febrero llegó Time Skiffs, el primer álbum de estudio de Animal Collective en más de media década, y hoy, la banda se trae una versión del tema Cherokee, incluido en el álbum, remezclado por Dennis Bovell. Con la nueva remezcla de la pista, Bovell (quien es una leyenda del mundo del reggae) da al tema un verdadero toque caribeño. Aumenta la energía de la canción relativamente minimalista añadiendo un poco de percusión compleja, dejando que la voz caiga en el fondo como si se cantara desde una cueva.

9. Motorama, Tomorrow

Cerramos la lista de hoy con un poco de post-punk de la banda rusa Motorama, una de las más importantes de la escena independiente de ese país. Esta semana dejaron caer el nuevo tema Tomorrow, que sigue a su álbum Before The Road del año pasado. La canción se viene con una batería nerviosa y guitarras melódicas, con un leitmotiv lírico que habla de que aunque las cosas nos salgan mal, siempre tenemos el día de mañana.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?