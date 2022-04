9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lykke Li + Raveena + Soccer Mommy + Rico Nasty y más

La selección musical del día de hoy se viene con un nuevo single de Lykke Li, un romántico video de Raveena y otro adelanto del próximo disco de Soccer Mommy. Además, veremos lo más reciente de Rico Nasty, Psychedelic Porn Crumpets estrenan el vídeo de Acic Dent, y Fontaines D.C. se vienen con un último single antes de lanzar su próximo disco este viernes. ¡Comencemos!

1. Lykke Li, Highway To Your Heart

Lykke Li se trae hoy una nueva canción, Highway To Your Heart. El nuevo tema es el segundo adelanto del próximo álbum de la cantante, EYEYE, anunciado el mes pasado y descrito como un “álbum audiovisual inmersivo”. El álbum, que saldrá a la venta el 20 de mayo, supone el reencuentro de Li con su colaborador de siempre, Björn Yttling, la primera vez que trabajan juntos desde su álbum de 2014, I’ll Never Learn. Highway To Your Heart se completa con su propio vídeo, realizado por el director Theo Lindquist.

2. Raveena, Love Overgrown

Raveena se trae hoy el vídeo oficial de uno de los sencillos más destacados de su segundo álbum, Asha’s Awakening, que se estrenó el 11 de febrero a través de Warner Records. La cantante neoyorquina de R&B dirigió el vídeo musical, que nos muestra una salida romántica muy hermosa y muy queer con otra mujer en un paisaje de fantasía color rosa.

3. Soccer Mommy, Unholy Affliction

Soccer Mommy comparte su nuevo single Unholy Affliction, la última canción extraída del próximo álbum de Sophie Allison, Sometimes, Forever, que saldrá a la venta el 24 de junio a través de Loma Vista y es la continuación de Color Theory de 2020. El último adelanto del nuevo disco, fue producido por Daniel Lopatin, aka Oneohtrix Point Never.

4. Rico Nasty + Bktherula, Vaderz

Rico Nasty se asoció con la rapera de Atlanta, Bktherula, para Vaderz, el primer single de la próxima mixtape de la nativa de Maryland, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este verano. Desenfadadamente agresivo y amenazante, el tema producido por Ben10k, Danes Blood y Dirty Dave se nutre de influencias de diversos géneros, como la EDM, el trap y el nu metal, y la estética de metraje encontrado del vídeo que acompaña a la canción, que induce a la ansiedad, complementa la actitud sin límites de Vaderz.

5. Psychedelic Porn Crumpets, Acid Dent

Psychedelic Porn Crumpets se traen hoy un vídeo para su nueva canción, Acid Dent, el último lanzamiento de su próximo álbum, Night Gnomes, que saldrá este viernes 22 de abril a través de Marathon Artists. El líder Jack McEwan afirma en un comunicado de prensa sobre la nueva canción: “Esta es mi canción de buena voluntad estilo ‘las drogas son malas para los niños’. Y para ser totalmente honesto, probablemente lo sean. Pero ¡buena suerte diciéndole eso a la juventud de hoy en día! No es como la hierba segura de los años 60 que solíamos fumar”. El vídeo fue dirigido por Ollie Jones.

6. Fontaines D.C., Roman Holiday

Fontaines D.C. se traen hoy miércoles un nuevo single llamado Roman Holiday, el cuarto que se extrae del próximo álbum de la banda irlandesa, Skinty Fia, que saldrá a la venta el viernes 22 de abril a través de Partisan Records. En Roman Holiday, el vocalista Grian Chatten reflexiona sobre sus experiencias al mudarse a Londres y cómo fue abrazar la ciudad como irlandés. Roman Holiday me hace pensar en las amplias calles del norte de Londres en verano y en las ganas de descubrirlas por la noche”, dijo Chatten sobre la canción. “La emoción de ser una banda de irlandeses en Londres con un lenguaje un poco secreto y mi primer piso con mi novia”.

7. Florence + The Machine, Free

Florence + The Machine se traen hoy un nuevo single llamado Free. El quinto álbum de Florence Welch y su banda saldrá a la venta el 13 de mayo a través de Polydor, y ya ha sido adelantado por los singles My Love, King y Heaven Is Here. Al igual que el resto de vídeos de la campaña Dance Fever hasta ahora, el nuevo vídeo fue dirigido por Autumn De Wilde, y en él, Welch se interpreta a sí misma, mientras que Bill Nighy asume el papel de la ansiedad de Florence.

8. King Gizzard and The Lizard Wizard, Kepler-22b

King Gizzard and the Lizard Wizard compartieron Kepler-22b, otro nuevo single del próximo álbum Omnium Gatherum antes de su llegada este viernes 22 de abril. La nueva canción, caleidoscópica, samplea Yemaya One de Barney McAll, un tema del álbum de 2005 del pianista y compositor de jazz australiano Mother of Dreams and Secrets. “Encontré el disco de Barney en una tienda de Nueva York”, comentó Cook Craig, de la banda, en un comunicado. “No había escuchado nada de su material antes, pero recuerdo que lo puse y me quedé alucinado directamente. Recuerdo que pensé que esto es, literalmente, el sueño de un sampler”. Kepler-22b llega junto a un vídeo de animación muy colorido y surrealista creado por Alex McLaren y el artista de plastilina Sean McAnulty.

9. Ruth Radelet, Crimes

El verano pasado, Chromatics anunciaron su ruptura, y ahora, nueve meses después, la vocalista Ruth Radelet se trae su primer single original en solitario. La canción se titula Crimes, tras su reciente versión de Twilight de Elliott Smith. “Crimes trata de la búsqueda del éxito a costa de la propia integridad, y de la explotación de los demás para salir adelante”, dice Radelet en un comunicado de prensa. “Trata del precio que pagamos por nuestras decisiones, y de si merece la pena o no. La pregunta ‘¿Es fácil volver a empezar?’ puede interpretarse de dos maneras: pretende preguntar qué se siente al reinventarse continuamente hasta perder de vista quién eres. También se pregunta lo difícil que sería abandonarlo todo”.

