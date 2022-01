9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lana del Rey + Tinashe + Megan Thee Stallion + Aurora y más

La selección musical de hoy viernes se viene con un nuevo tema de Lana Del Rey que saldrá en la serie Euphoria, un vídeo de Tinashe y una collab entre Megan Thee Stallion y Shenseea llamada Lick. Además, escucharemos el más reciente álbum de Aurora, un adelanto de la próxima producción de Conan Gray, y el esperado EP en español de Christina Aguilera. ¡Comencemos!

1. Lana Del Rey, Watercolor Eyes

Lana Del Rey lanzó hoy un nuevo single, Watercolor Eyes. La canción aparecerá en la banda sonora de la segunda temporada de Euphoria, que saldrá a la venta el 25 de febrero a través de Interscope Records, así como en el próximo episodio de la exitosa serie a estrenarse este domingo. En la canción, que ya se había adelantado en un avance de la serie de HBO el pasado domingo, escuchamos a Lana cantando sobre el desamor.

2. Tinashe, X / I Can See The Future

Tinashe estrenó este viernes el vídeo musical oficial de X / I Can See the Future, temas de su álbum 333. El clip muestra a un hombre que insiste en vender a la cantante una bola de cristal en la que podría ver su futuro. Con mucha sensualidad y coreografía, Tinashe baila en una escena blanca y gris dentro del objeto, pero no está convencida de comprarlo. El tema cuenta con la participación de Jeremih, pero el artista no aparece en el clip.

3. Megan Thee Stallion + Shenseea, Lick

Megan Thee Stallion hace una aparición en la nueva canción de Shenseea, Lick. El tema es el primer sencillo que se extrae del próximo nuevo álbum de Shenseea, Alpha, que llega el 11 de marzo a través de Rich Immigrants/Interscope. El tema, producido por Murda Beatz, incluye un sample de Work de Pupa Nas T y Denise Belfon. el colorido y atrevido vídeo fue codirigido por Shenseea con James Larese.

4. Aurora, The Gods We Can Touch

Aurora lanzó este viernes su tercer álbum de estudio, titulado The Gods We Can Touch. El álbum se anunció en octubre en un post de Twitter en el que la cantante explicaba: “Los dioses que podemos tocar. De la luz que está dentro de nosotros. A la oscuridad que existe a nuestro alrededor. Pronto la encarnación de todo. Estará en sus manos. Y espero que toque sus almas”. La producción incluye sencillos como Giving In To The Love, Heathens, y A Dangerous Thing.

5. Conan Gray, Jigsaw

Conan Gray lanzó hoy su nuevo single Jigsaw, que estará en su próximo álbum, aún sin fecha de lanzamiento. El tema trata de una relación tóxica, en la que nada de lo que hagas hará que la otra persona te quiera más. A principios de semana, Conan ya había publicado un breve vídeo en Instagram cantando Jigsaw acompañado de la guitarra. En un comunicado, Conan cuenta: “Estaba tan acostumbrado a intentar complacer a todo el mundo que, en lo que respecta al amor, empecé a hacer lo mismo. No funcionó, obviamente. Al final de todo, acabé mirándome en el espejo y apenas reconocí mi reflejo reordenado y distorsionado”.

6. Christina Aguilera, La Fuerza

Otra de las artistas que estrenó disco esta semana fue Christina Aguilera, quien compartió su esperado EP La Fuerza, su primer proyecto íntegramente en español desde Mi Reflejo, publicado en 2000. En la producción, la cantante vuelve a sus raíces latinas desde que a finales de 2021 nos regalara temas como Pa’ Mis Muchachas, una colaboración con Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole, y Somos Nada, ambos incluidos en La Fuerza.

7. Silvana Estrada, Marchita

Luego de escuchar de ella meses atrás con un excelente performance en el Tiny Desk de NPR, la artista mexicana Silvana Estrada se trae hoy su disco Marchita. Con letras maduras y elocuente, este disco materializa sus primeras experiencias con el desamor, una pandemia y un nuevo mundo al que apenas se está acostumbrando. En una entrevista con Be Latina, cuenta que “aunque desde fuera parece un proceso muy rápido, desde dentro ha sido ‘guijarro a guijarro’, todos los días de mi vida [haciendo música]”.

8. Alto Arc, Bordello

Alto Arc es el nombre de un nuevo proyecto del productor británico Danny L Harle, conocido por su trabajo con PC Music; George Clarke de Deafheaven; Trayer Tryon de Hundred Waters y la maquilladora Isamaya Ffrench. Su nueva canción se llama Bordello y aparecerá en el EP del grupo, que se publicará el 11 de febrero a través de Sargent House. “Contar esta historia fue como abrir un viejo libro y descubrir un siniestro cuento de hadas”, dijeron en un comunicado. “Una espeluznante presencia vibratoria cayó sobre las habitaciones que construimos, y se sintió como oscilar de un mundo oscuro a otro. Es un privilegio ser testigo de momentos tan raros y mágicos”.

9. White Lies, Am I Really Going To Die

White Lies compartió esta semana un nuevo single de su próximo álbum, Am I Really Going To Die. Grabado en los estudios Sleeper y Assault and Battery en el oeste de Londres con el colaborador de larga data Ed Buller, la pista es el último avance del nuevo álbum del trío As I Try Not To Fall Apart que llega el 18 de febrero de 2022. Sobre el nuevo tema, Charles Cave, de la banda, dijo: “Am I Really Going to Die es una canción con un tema familiar para White Lies pero un nuevo capítulo musicalmente. Es la primera parte de una narrativa de dos canciones sobre un engreído que recibe un diagnóstico terminal y las diversas etapas de su aceptación”. El vídeo fue dirigido por Balan Evans.

