9 de cada 10 víctimas LGBTQI+ de violencia sexual no hacen la denuncia en la policía, según estudio

Un estudio pionero de la organización británica Galop reveló que casi 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual LGBTQI+ no denunciaron el incidente a la policía. ¿Las razones? Más de la mitad (51%) temían que no se les tomara en serio si denunciaban, y al 25% le preocupaba que la policía les discriminara por su identidad LGBTQI+. Otra cifra preocupante: el 56% no denunció lo sucedido porque pensaban que la policía no podría hacer nada.

De las 1.000 personas LGBTQ+ entrevistadas por la organización benéfica contra el abuso Galop como parte de la encuesta, el 12% dijo que había denunciado su experiencia a la policía. Sin embargo, el 45% se mostró insatisfecho o muy insatisfecho con la respuesta recibida. “La policía dijo que les parecía normal que esto sucediera, ya que soy gay y eso forma parte de nuestra comunidad”, dijo una víctima a Galop. Otro añadió: “La policía se desconectó emocionalmente cuando se enteró de lo sucedido y de mi sexualidad y se desinteresó. No ayudaron y juzgaron, no se preocuparon en absoluto”.

Today, on #IDAHOBIT we launch our report into LGBT+ sexual violence victims' experiences of the criminal justice system and support services ⬇️https://t.co/BEyOKOim0H pic.twitter.com/xoe0IZ9J8I — Galop (@GalopUK) May 17, 2022

De las 119 personas que presentaron una denuncia policial, solo tres dijeron que su agresor fue condenado. Según la organización, muchos de los encuestados se enfrentaron a problemas con personal que no entendía su identidad LGBTQI+ y la forma en que esto afectó todo el proceso.

“Como comunidad que ha tenido que recuperar su orgullo a lo largo de las décadas, hay que reconocer que muchos de nosotros nos sentimos avergonzados por ser víctimas de agresiones sexuales, y que esto se ve a menudo reforzado por las actitudes de la policía y otros servicios a los que acudimos en busca de ayuda”, dijo Leni Morris, directora general de la organización.

“Este informe muestra lo que hemos sabido a lo largo de nuestros muchos años de trabajo con supervivientes LGBT+ de la violencia sexual: que la gran mayoría de nosotros no se siente capaz de acudir en busca de ayuda y apoyo. Tememos los prejuicios anti-LGBT+. No creemos que se nos pueda ayudar. No sabemos que lo que hemos vivido es siquiera un delito. Y por eso somos invisibles en los datos y, a menudo, en la conversación sobre la violencia sexual en su conjunto”. Morris destacó que “hay mucho trabajo por hacer para mejorar las experiencias de los supervivientes de la violencia sexual. La policía y otros servicios deben recibir formación no sólo para entender las identidades LGBTQI+, sino para tratar a los supervivientes LGBTQI+ con respeto y atención”.

