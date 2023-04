8 series que debes ver si te gusta “Succession”

Si hay algo que nos emociona, es ver a la familia Roy iluminando nuestras pantallas de televisión con un drama familiar disfuncional, en especial cuando se trata de su última temporada. Mientras ves cómo se desarrollan las complejidades de la compañía Waystar Royco en los episodios que restan, seguramente te estarás preguntando qué harás con tu vida cuando termine Succession. Pues hoy hicimos una lista con algunas series que nos recuerdan a Succession para entretenerte mientras tanto.

¿Qué tienen en común? Corrupción de guante blanco, crímenes encubiertos, dinámicas de relaciones, dilemas morales cuestionables, dramas políticos y de altas finanzas, y de vez en cuando, una buena dosis de humor. Ya sabes, todo lo jugoso. Y aunque puede que no te identifiques exactamente con algunos de estos personajes elitistas (así como odiamos pero amamos a los Roy… es algo complicado), estas series de televisión te proporcionarán sin duda mucho entretenimiento. Así que siéntate, toma nota y disfruta del drama rodeado de privilegios que viven otras personas con estas ocho series.

8. The Morning Show

Disponible en: Apple TV+

Para aquellos fascinados por las líneas argumentales de Succession que giran en torno a la la estación de televisión ficticia ATN, The Morning Show ofrece otra mirada al mundo de los medios televisivos modernos. Inspirado en el libro de Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, el programa se centra en los escándalos y disputas detrás del influyente programa titular. Tras el despido de su copresentador por conducta sexual inapropiada, la presentadora Alex Levy (Jennifer Aniston) debe luchar por mantener el control de su trabajo en la lucha de poder que se desata, lo que desencadena una rivalidad con la nueva reportera Bradley Johnson (Reese Witherspoon). No te la pierdas.

7. Veep

Disponible en: HBO Max

Si lo que más te gusta de Succession es escuchar a los personajes hacer comentarios verborreicos y llenos de color sobre los demás, Veep te va a encantar. La serie fue creada por Armando Iannucci (que, como dato curioso, trabajó con el creador de Succession, Jesse Armstrong, en otra gran serie, The Thick of It) y sigue a la a menudo incompetente vicepresidenta de los Estados Unidos, Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), y a su equipo mientras apagan incendios políticos e intentan impulsar sus propias carreras en el proceso. Son un grupo oportunista y malintencionado, lo que significa que hay un flujo constante de insultos creativamente profanos que te sorprenderán constantemente por lo divertido que es escuchar a gente horrible ser mala con los demás.

6. Billions

Disponible en: Netflix

Billions, que trata de finanzas y fondos de alto riesgo en lugar de la industria de los medios de comunicación, es un programa tan arriesgado como Succession, y con su gran reparto, los dos son tan similares como pueden serlo. La serie gira en torno a Chuck Rhoades (Paul Giamatti) y Bobby Axelrod (Damian Lewis), dos hombres enfrentados, ya que el segundo es un gestor de fondos de alto riesgo y el primero es un fiscal de EE.UU. que va a por todas. No se puede negar que Billions encabeza la lista de series como Succession: tiene codicia, tratos turbios y algunos chistes asesinos.

5. Industry

Disponible en: HBO Max

Este drama laboral ha sido descrito como una mezcla de Succession y Euphoria. Creada por Mickey Down y Konrad Kay, Industry explora el despiadado y agotador mundo de las altas finanzas, contado a través de los ojos de los nuevos empleados de Pierpoint & Co, un prestigioso banco de inversiones de Londres. Tienen seis meses para demostrar lo que valen antes de que la empresa decida contratarlos permanentemente o despedirlos. En una cultura tóxica en la que todo es temporal y los privilegios se disparan, y las ambiciones y el mal comportamiento chocan de frente.

4. The Righteous Gemstones

Disponible en: HBO Max

Al igual que una de las tramas principales de Succession consiste en decidir el sucesor de la empresa familiar, The Righteous Gemstones aborda las cosas desde el mismo ángulo, excepto que se trata del negocio de los televangelistas en lugar de los medios de comunicación. Con Eli Gemstone (John Goodman) destrozado por la muerte de su esposa, sus hijos tienen que averiguar quién es el siguiente en la línea de sucesión para hacerse cargo de su megaiglesia, aunque cada uno tiene algo que le frena. A pesar de su trama más excéntrica y de comedia, The Righteous Gemstones es sin duda una de las mejores series como Succession.

3. The White Lotus

Disponible en: HBO Max

The White Lotus es similar a Succession en el sentido de que sigue las vidas de individuos ricos y privilegiados, pero The White Lotus es incluso más satírica que Succession. Como sabemos, sigue a los huéspedes y empleados de la ficticia cadena de resorts White Lotus, con la primera temporada ambientada en Hawai y la segunda en Sicilia. ¿Ricos que meten la pata en vacaciones de lujo? Queremos 10 temporadas más, por favor. The White Lotus tiene el mismo humor negro que Succession, cargado de críticas a la vida en primera clase y mucho más. ¿Se imaginan a los Roy vacacionando aquí?

2. The Thick of It

Disponible en: Google Play, Apple TV

El showrunner y escritor de Succession, Jesse Armstrong, también formó parte del equipo de guionistas de esta comedia satírica creada por Armando Iannucci, que echa un mordaz vistazo al funcionamiento interno del gobierno británico. Se centra en un departamento ficticio dirigido por un ministro torpe, Hugh Abbot (Chris Langham). La serie sigue la estresante vida cotidiana de Hugh y su equipo de asesores, en su mayoría ineptos. Trabaja bajo la mirada dominante de Malcolm Tucker (Peter Capaldi), el director de comunicaciones que se asegura de que los ministros del gabinete sigan la línea del partido.

1. The Sopranos

Disponible en: HBO Max

Como señaló el protagonista de Succession, Matthew Macfadyen, en una entrevista con Parade, hay muchos paralelismos entre The Sopranos y Succession, incluida la descripción de las familias de gángsters y las dinámicas cambiantes. James Gandolfini destaca como el jefe de la mafia Tony Soprano en esta serie icónica, que sigue al patriarca en su lucha por equilibrar su vida personal con su trabajo como jefe de una familia del crimen organizado. La serie hace un trabajo asombroso al examinar las relaciones de Tony tanto con su familia biológica como con su familia criminal. Imperdible.

