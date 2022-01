7 preguntas que debes hacerte antes de tener relaciones sexuales por primera vez

Cuando se está a punto de tener sexo, es fácil dejarse llevar por el calor del momento y lanzarse a la cama sin pensarlo dos veces. Pero, tanto si se trata de la primera vez, un asunto de una sola noche o un encuentro con tu amigue con beneficio, merece la pena poner en pausa la pasión (aunque sea por un momento) para comprobar tu estado de ánimo y reflexionar antes de tener sexo. Aunque todas las decisiones sobre tu cuerpo y tu vida sexual dependen totalmente de ti, no está de más que te acostumbres a consultarte mentalmente cada vez que tengas sexo para asegurarte de que tengas la mejor experiencia posible.

Recordemos que el sexo es algo muy importante en el sentido de que estás abriendo tu yo más íntimo a otra persona. Además, el cerebro libera sustancias químicas de placer cuando lo haces. En consecuencia, cuando tomas la decisión de tener sexo con alguien, puede tener un serio impacto mental y emocional en tu vida, aunque lógicamente te digas lo contrario. Por eso, nunca está de más reflexionar sobre tus relaciones sexuales. Reflexionar sobre por qué tienes sexo y qué significa para ti puede ser una actividad muy positiva. Puede fortalecer las relaciones sexuales existentes o ayudarte a abandonar las tóxicas. Así que hoy te ofrecemos siete preguntas que debes hacerte la próxima vez que te encuentres a punto de tener una relación sexual.

Publicidad

1. ¿Sabes lo que esperas de esta relación sexual?

No hay razones equivocadas para tener relaciones sexuales, siempre que sean seguras y todas las personas involucradas hayan dado su consentimiento entusiasta. Puede que quieras tener sexo porque tienes curiosidad, porque quieres intimar más con la otra persona, explorar tu propia sexualidad con alguien en una app, o simplemente porque te sientes bien. Eso está muy bien. Asegúrate de que tú y la otra persona (sin importar el grado de familiaridad o compromiso entre ustedes) están de acuerdo. Pero hay algo importante que debes saber: el sexo no puede aportar confianza o respeto. El sexo probablemente tampoco te haga amar tu cuerpo, si luchas con la imagen corporal. No hará que la otra persona quiera una relación o se enamore de ti. No va a hacer que te sientas como un “nuevo tú”. Hay que tener honestidad absoluta sobre lo que quieres del sexo, y si crees que el sexo puede cumplir con eso.

2. ¿Sientes presión o que debes hacerlo para complacer a la otra persona?

Esta es quizás la pregunta más importante. ¿Sientes que con quien vas a tener relaciones espera esto de ti? ¿Y que si no tienes relaciones sexuales, podría sentir decepción o enfado? Si la respuesta es afirmativa, tienes que tomarte más tiempo para pensar si debes dar el paso de tener relaciones sexuales. También piensa si esto es algo que tú habrías iniciado de manera espontánea. Y también recuerda que hay diferentes tipos de presiones: vivimos en una sociedad sexualizada en la que muchos de nosotros podemos sentirnos un poco presionados por nuestros amigos, o simplemente queremos “hacerlo de una vez”. Si te sientes así, tienes que hablar de eso honestamente con la otra persona e indicarle que no es el momento. Si es alguien que merece la pena, nunca te presionará.

3. ¿Usarán protección y están conscientes de los riesgos?

A estas alturas, cualquiera pensaría que está de más sugerir el uso de protección, pero siempre es bueno recordarlo. Nadie quiere enfermedades de transmisión sexual ni un bebé no planificado. Si la persona con quien vas a estar no tiene un condón o barrera de látex, mándala a buscarlos… o recházala. Es así de simple. No hay excusas. Incluso si estás saliendo con alguien exclusivamente, hay que esperar hasta que ambas personas se hayan hecho pruebas de ETS (la segunda seis meses después de la primera) hasta que puedan siquiera pensar en tener sexo sin barrera o condón. Si una de las dos personas puede terminar con un embarazo, hay que tomar medidas extra con anticonceptivos orales, parches o inyecciones, que puedes conseguir en una oficina de planificación familiar de tu país. Recuerda que el sexo sin estrés es mucho mejor.

4. ¿Confías en la otra persona? ¿Hay respeto?

Una relación es una conexión. Aunque no tengas una relación romántica o comprometida con quien vas a establecer la relación sexual), sigues teniendo una relación breve. Pase lo que pase, le sigues debiendo respeto y viceversa. El sexo “sin compromiso” no es una excusa para avergonzarle, ignorar lo que quiere o tratarla mal. De igual manera, te mereces que se satisfagan tus necesidades y deseos. Esto no significa que la otra persona deba “pagarte” con algún acto sexual específico, o que esté bien presionarla de alguna manera. Lo que sí significa es que deberías poder pedir lo que quieres sin que se burlen de ti o te avergüencen. Así que… ¿confías en que la otra persona sea sincera contigo? ¿Cómo te hace sentir la idea de ser vulnerable con esta persona? Recuerda que la masturbación es sana y te puede ahorrar una mala decisión.

Publicidad

5. ¿Están de acuerdo en lo que se refiere al consentimiento?

El consentimiento es una parte crucial del sexo (y de cualquier tipo de contacto físico). Violar el consentimiento es increíblemente grave y tiene poderosas consecuencias emocionales. ¿Están en la misma página al respecto? El consentimiento tiene que ser entusiasta. Un “tal vez” no es un consentimiento. La falta de un “no” no es consentimiento. Recuerda que pedir repetidamente a alguien un acto sexual después de que haya dicho que no es coerción, y no está bien; que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y por cualquier motivo; el consentimiento para un acto sexual no significa que se haya consentido otro (decir que sí a los besos no significa que estén de acuerdo con que se les quite la ropa, o querer tener sexo penetrativo no significa que quieran dar o recibir sexo oral). Comprueba siempre que la otra persona está de acuerdo y, si notas que algo no va bien, pregúntale. Sobre todo, pregúntate si sientes comodidad comunicándote sobre el sexo de esta manera, y si la otra parte siente lo mismo. Si no están de acuerdo, inicien una conversación al respecto.

6. Si tienes relaciones y te hacen ghosting, ¿estarás bien?

Desgraciadamente, esto siempre es una posibilidad, porque la gente es una mierda. Aunque parezca muy improbable, si se diera el peor de los casos, ¿te arrepentirías de tu decisión de acostarte con esa persona? ¿O sabrías que lo hiciste porque realmente te apetecía tener sexo y era una expresión genuina de tus propios deseos? Por lo general, la gente se arrepiente de alguna relación sexual cuando sienten que no estaba siendo fiel a ellas mismas de alguna manera, o que estaba actuando en beneficio de otras personas en lugar de en el propio. Así que pregúntate sinceramente: ¿estarás bien viviendo con ese arrepentimiento?

Publicidad

7. ¿Estás en riesgo emocional o físico?

En el calor del momento, es posible que sientas la tentación a correr riesgos emocionales pese a que ambas partes están consintiendo a una relación sexual de manera entusiasta, y sabes que no te vas a arrepentir. Pero antes de hacerlo (o quizás incluso antes de salir ese día) pregúntate: ¿Me siento demasiado vulnerable emocionalmente para tener sexo ahora? ¿Podría sentirme mal (mañana, en una semana, en un mes) si tengo sexo con esta persona? ¿Estoy cediendo aunque prefiera no hacerlo? ¿Estoy teniendo sexo con alguien que solo me quiere por un rato cuando lo que quiero es algo más? ¿Y qué tal el sitio donde te encuentras? ¿Sientes seguridad y confianza de tus alrededores? ¿Si tienes una emergencia confías en que esa persona te ayudará? Si sientes dudas, piénsalo dos veces.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?