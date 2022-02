7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Toro y Moi + Daft Punk + Mura Masa + Girlpool y más

Llegamos a mitad de semana con un nuevo adelanto del próximo disco de Toro y Moi, con una versión 25 aniversario del disco debut de Daft Punk, Homework, así como con un banger de Mura Masa junto a Lil Uzi Vert, PinkPantheress y Shygirl. Además, Girlpool se trae el vídeo de Dragging My Life Into A Dream; Röyksopp estrenan This Time, This Place, y Metronomy tienen una aventura de paracaidismo en el clip de Right On Time. ¡Comencemos!

1. Toro y Moi, The Loop

Toro y Moi, el proyecto musical del compositor y productor Chaz Bear, dejó caer el single The Loop, el tercero de su próximo álbum, titulado Mahal, que saldrá a la venta el 29 de abril a través de Dead Oceans. El desenfadado vídeo que acompaña a la canción, dirigido por Brendan Nakahara, rinde homenaje a la ciudad natal adoptada por Bear, mostrando amplias imágenes de los icónicos puentes Golden Gate y Bay de San Francisco, intercaladas con clips del músico y un grupo de amigos practicando skateboarding, montando en GoCars y cenando en el local de Oakland, FOB Kitchen.

2. Daft Punk, Homework (25th Anniversary Edition)

A un año de su separación oficial, Daft Punk celebra el 25 aniversario de su álbum debut, Homework, lanzando una edición especial de lujo del mismo, que cuenta con con nuevas remezclas, nueve de las cuales no estaban disponibles anteriormente en los servicios de streaming. Entre ellas se incluye una de Around The World a cargo de DJ Sneak, Todd Terry y Kenlou, así como remixes de Revolution 909, Burnin y Teachers. Los pioneros del electro-pop también compartieron ayer una transmisión en directo de un espectáculo de 1997 en el que se puede ver a la pareja sin sus característicos cascos.

3. Mura Masa + Lil Uzi Vert + PinkPantheress + Shygirl, bbycakes

El productor Mura Masa reclutó al rapero Lil Uzi Vert y a sus recientes colaboradoras PinkPantheress y Shygirl para bbycakes, un nuevo sencillo que se nutre de una ecléctica mezcla de influencias que incluyen el hip-hop, el hiperpop, el drill, el garage británico y el drum and bass. “Siento que bbycakes es un tema de cara al futuro”, dijo Mura Masa en un comunicado. “Enfrenta al Reino Unido con los Estados Unidos, la música hard drill con la linda cultura garage del Reino Unido, el underground con el overground. Sobre todo, es una declaración de intenciones para la naturaleza vicaria y lúdica a la que creo que la música popular debe mirar para poner banda sonora a esos momentos cruciales de diversión y hedonismo en una cultura cada vez más cínica”.

4. Girlpool, Dragging My Life Into A Dream

El dúo de Los Ángeles Girlpool compartió esta semana el último single del disco que será la continuación de What Chaos Is Imaginary de 2019, Forgiveness, que sale el 29 de abril en ANTI-. Dragging My Life Into a Dream sigue a Faultline de diciembre de 2021 y a Lie Love Lullaby de enero, y los mismos Avery Tucker y Harmony Tividad se encargaron de dirigir el vídeo musical que acompaña al tema. “Escribí Dragging My Life Into a Dream después de salir de fiesta. Había pasado el último año enfrentándome a estar sola de una manera que había estado evitando durante mucho tiempo. Aunque sabía que estaba creciendo y que aún necesitaba sanar de relaciones pasadas, echaba de menos sentirme conectada con alguien e inspirada”, dice Tucker sobre el nuevo single en un comunicado. “Esta canción trata de romantizar un tiempo pasado, y también de anhelar que mi corazón se sienta abierto e inocente de nuevo”.

5. Röyksopp, This Time, This Place

El dúo Röyksopp compartió hoy su último single, This Time, This Place, que cuenta con las voces del director de cine y conceptualista Beki Mari. La canción forma parte del “prodigioso proyecto conceptual” de la pareja noruega, titulado Profound Mysteries. Si bien recordamos, Röyksopp se despidió del formato tradicional de álbum tras el lanzamiento de su quinto LP The Inevitable End en 2014, pero se comprometió a seguir haciendo música juntos.

6. Metronomy, Right On Time

Metronomy se trae esta semana un divertido vídeo musical para su último single, Right on Time. El clip, dirigido por Juliet Casella y Thibaut Caesar, muestra a la banda disfrutando de un día surrealista de (falso) paracaidismo y picnic. “El paracaidismo es, con diferencia, lo más estimulante y divertido que hemos hecho nunca”, bromea el líder Joseph Mount en un comunicado. “Sí, ¡hacemos que parezca fácil! Pero el rodaje de este vídeo no estuvo exento de dificultades. Right on Time es una canción con tintes veraniegos/primaverales, así que queríamos transmitir esta energía soleada y libre, y nada describe mejor esta sensación que el paracaidismo”.

7. JPEGMAFIA, HAZARD DUTY PAY!

El pasado mes de octubre, el rapero y productor de Baltimore JPEGMAFIA compartió una versión “ilegal” en YouTube de su canción HAZARD DUTY PAY!, que no apareció en su último álbum debido a problemas de autorización de sampleos. En ese entonces, había lanzado un vídeo del tema dirigido por Anthony Sylvester, pero para los que querían poder escucharla oficialmente en las plataformas de streaming, el artista dejó caer el tema oficialmente tras varios meses de negociaciones por los sampleos.

