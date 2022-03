7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Stromae + Superorganism + Vince Staples + Sunmi y más

Cerramos el día martes con nueva música: en esta oportunidad le daremos un vistazo al vídeo más reciente de Stromae; escucharemos el single de regreso de Superorganism, y Vince Staples deja caer el clip oficial de Magic. Además, Sunmi estrena sencillo; Spiritualized comparte The Mainline Song, y Harley Blais asegura ser la Coolest Fucking Bitch in Town en su más reciente vídeo. ¡Comencemos!

1. Stromae, Fils de Joie

Stromae estrenó el vídeo de Fils de Joie, un tema perteneciente al reciente álbum del artista belga, Multitude. El vídeo es una colaboración creativa entre Henry Scholfield, Luc Van Haver, Coralie Barbier y Paul Van Haver. El clip, que tiene lugar en un país ficticio, se centra en el funeral de una trabajadora sexual que fue elevada a la categoría de heroína. Stromae rinde homenaje a la mujer fallecida desde un podio mientras se celebra el acto ceremonial. “Hablo en lugar del hijo, del cliente, del chulo y del policía”, dice el artista en un comunicado. “Fils De Joie es, en cierto modo, un homenaje a estas mujeres que hacen este trabajo tan difícil, muy poco reconocido, pero que existe y existirá, nos guste o no”.

2. Superorganism + CHAI + Pi Ja Ma, Teenager

La agrupación Superorganism anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, World Wide Pop, que saldrá el 15 de julio a través de Domino. Para celebrarlo, se traen un vídeo para el single principal del álbum, Teenager, dirigido por AEVA que cuenta con la participación de CHAI y Pi Ja Ma, y el vídeo que la acompaña está protagonizado por el actor y comediante Brian Jordan Alvarez.

3. Vince Staples + Mustard, Magic

El rapero de Long Beach, Vince Staples, se trae el vídeo del single Magic, perteneciente a su próximo álbum, Ramona Park Broke My Heart. El vídeo de Magic fue dirigido por el dúo Prettybird Kenten desde una perspectiva surrealista. “Creo que pondrá al oyente en un buen estado de ánimo”, dice Staples sobre el vídeo. “Su estado de ánimo define el proyecto”. La pista fue producida por Mustard, y el mensaje es cómo Staples fue capaz de superar su melancolía de barrio y su reconocimiento de que algunos de sus compañeros que no quieren verle ganar.

4. Sunmi, Oh Sorry Ya

La cantante de K-pop Sunmi se unió a Spotify Singles para lanzar una nueva canción titulada Oh Sorry Ya, que está disponible en exclusiva a través de esta plataforma, y fue lanzada en el marco del nuevo proyecto EQUAL X Spotify Singles de la plataforma, cuyo objetivo es elevar a las artistas femeninas, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. “Es un honor formar parte de este significativo proyecto en nombre de los artistas de Asia”, dijo Sunmi. “El proceso de colaboración con el equipo de productoras LYRE fue inspirador, y estoy feliz de presentar un resultado tan bueno”.

5. Spiritualized, The Mainline Song

Spiritualized (ahora conocidos como Jason Pierce y su banda de acompañamiento) lanzará un nuevo álbum, Everything Was Beautiful, el 22 de abril a través de Fat Possum. Esta semana compartieron otro single de la producción, The Mainline Song, a través de un vídeo que fue rodado desde la parte delantera de un tren en movimiento y dirigido por Pierce. En Everything Was Beautiful, Pierce toca 16 instrumentos diferentes, con más de 30 músicos y cantantes respaldándole.

6. Haley Blais, Coolest F*cking B*tch In Town

La cantante y compositora de Vancouver, Canadá, Haley Blais, se trae hoy su nuevo single Coolest F*cking B*tch In Town. “Nunca he sido la chica más cool de la ciudad, pero me lo sigo diciendo”, explica Blais en un comunicado. “En ssta paradoja patéticamente triunfante, nadie puede decir que es el más cool. Pero hay momentos en los que puedo ser la más patética cuando estoy más sola. Tienes que ocultar tu dolor rockeando, mirándote a los ojos y creyendo que eres la mejor, la reina del baile, la chica más cool del mundo. ¡Qué premio más triste! Pero si mientes lo suficiente, puede parecer un premio”.

7. Mia Rodriguez, Shut Up

Si has visitado TikTok, seguramente te has encontrado con algún vídeo de Mia Rodríguez, quien lanzó esta semana su último single Shut Up, que cuenta con una mezcla de elementos electrónicos, dance, alternativos, indie-pop y K-pop. “Quería sentirme como una Billion Dollar Bitch“, dice Mia. “Necesitaba una canción que me diera bombo a mí y a mis fans y que aportara más confianza al mundo, y quería aportar una energía de perra mala a este mundo de mierda y enfermo ahora mismo”.

