7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Still Woozy + Dent May + Arcade Fire + GAYLE y más

La selección musical de hoy jueves se trae una collab de Still Woozy y Remi Wolf, un hermoso vídeo de Dent May y el comeback oficial de los canadienses de Arcade Fire. Además, veremos a GAYLE y a Tinashe hacer excelentes interpretaciones en vivo, y The Smile se trae otro nuevo tema llamado Skrting on the Surface. ¡Comencemos!

1. Still Woozy + Remi Wolf, Pool

Sven Gamsky (aka Still Woozy) y Remi Wolf unieron fuerzas para un nuevo single llamado Pool. Coproducido por Gasky y Wolf, con contribuciones adicionales de Jared Solomon (aka Solomonophonic), el tema llega con un vídeo de acompañamiento dirigido por Haley Appell. “Pool surgió en una tarde de estar con Remi y Jared”, explicó Gamsky en un comunicado. “Fue una de las canciones escritas más rápidamente en las que he participado. Remi y yo habíamos estado hablando de la vida toda la mañana, así que el contenido de la canción estaba fresco en nuestras mentes cuando nos pusimos a escribir. Ella grabó su verso en una sola toma y supimos al instante que era algo especial”.

2. Dent May, Crying Laughing

El cantautor norteamericano Dent May, originario de Taylor, Mississippi, ha estado unos 15 años haciendo música inspirada en artistas como Serge Gainsbourg y Lee Hazlewood, y sin duda podemos decir que siempre ha sido un fanático del power pop. Esta semana, May reveló el video de su tema Crying Laughing, su segundo single desde el disco Late Checkout del 2020. El clip, dirigido por Jimmy Whispers, nos lleva a un viaje en limosina hasta llegar a un baile que el mismo Dent termina musicalizando.

3. Arcade Fire, The Lightning I, II

Arcade Fire anunció el día de hoy su nuevo álbum. Titulado WE, la sexta producción de la banda saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Columbia Records. Como adelanto, se traen el primer single, The Lightning I, II, con un vídeo dirigido por Emily Kai Bock. WE es un álbum doble con siete canciones se desarrollan en 40 minutos, divididas en dos caras: El lado I trata del aislamiento, mientras que el lado WE se deleita en la conexión humana. El proyecto fue producido por Nigel Godrich, el hombre de confianza de Radiohead, así como por Win Butler y Régine Chassagne.

4. GAYLE, ur just horny

La estrella en ascenso GAYLE fue la invitada más reciente del Late Late Show de James Corden, así que estuvo de paso en el escenario del late night show para interpretar en directo su sencillo ur just horny, que aparecerá en su próximo EP. El tema llega antes del lanzamiento de a study of the human experience volume one, que esperamos poder escuchar mañana 18 de marzo. El EP también incluirá su éxito abcdefu.

5. Tinashe, X

Ya casi ha pasado un año desde que Tinashe lanzó su disco 333, pero aún sigue disfrutando de los éxitos de este: anoche se pasó por el programa Jimmy Kimmel Live! para interpretar X, el último single de la producción y uno de los favoritos de los fans. El performance subió la temperatura, pues Tinashe fue vestida de dominatriz con mucho cuero y mallas, y un ejército de clones que la acompañó en la coreografía.

6. The Smile, Skrting on the Surface

Thom Yorke y Jonny Greenwood vuelven con Skrting on the Surface, su último single como The Smile, un supergrupo con Tom Skinner de Sons Of Kemet. El vídeo musical que lo acompaña, rodado en una película de 16 mm en blanco y negro por Mark Jenkin, tiene lugar en la mina de estaño de Rosevale, en Cornualles (Reino Unido), así que dale un vistazo a cómo Yorke se pone un casco de construcción y mueve rocas en el clip.

7. Andrew Bird, Atomized

Esta semana, Andrew Bird se trae su primer lanzamiento musical de 2022, una nueva canción titulada Atomized. El tema es una actualización de un escrito de 1967 de Joan Didion, quien escribió que “había tratado directa y rotundamente la evidencia de la atomización, la prueba de que las cosas se desmoronan”. En un comunicado, Bird profundizó en el significado de su letra. “Didion estaba actualizando a W.B. Yeats para los díscolos años 60. Esta canción lo lleva al presente pixelado, donde no es sólo la sociedad la que se está atomizando, sino el yo que se está rompiendo y dispersando”. La canción llega con un vídeo dirigido por Matthew Daniel Siskin.

