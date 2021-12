7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Shygirl + Kelsey Lu + Ela Minus + CHAI y más

La selección musical del día de hoy se viene con una versión en vivo de Shygirl, el regreso de Kelsey Lu y un impactante vídeo de Ela Minus. Además, CHAI se unen a ZAZEN BOYS para una nueva versión de ACTION; Fontaines D.C. nos regalan un track en vivo, y Best Coast se unen a The Linda Lindas para el tema Leading. ¡Comencemos!

1. Shygirl, Cleo (at Abbey Road)

Después de compartir su último single Cleo en octubre, la londinense Shygirl se trae ahora un performance en directo del tema. La actuación se realizó en los estudios Abbey Road y se grabó en directo en el Estudio 1 como parte de la programación del 90º aniversario del legendario lugar. Además, Shygirl cuenta con la colaboración de un conjunto de cuerdas de 18 piezas.

2. Kelsey Lu + Boys Noize, Love & Validation

El productor Boys Noize se une a Kelsey Lu para compartir un vídeo erótico y etéreo que acompaña su tema Love & Validation, dirigido por la legendaria cineasta Diana Kunst con Mau Morgó. El tema es la segunda colaboración del artista tras lanzar Ride Or Die con Chilly Gonzales, y forma parte del alabado quinto álbum de estudio de Boys Noize. La directora dijo lo siguiente sobre el clip: “Esta idea surgió de nuestra necesidad de volver a estar cerca de la gente, de crear vínculos y de volver a sentir una comunidad después de un año de autoaislamiento debido a la pandemia y al creciente individualismo que vivimos”.

3. Ela Minus, N19 5NF

Gabriela Jimeno (aka Ela Minus) se trae hoy un vídeo para N19 5NF, el tema que abre su álbum de octubre de 2020, Actos de rebeldía. El nuevo corto del director mexicano Losmose abre con una advertencia de ataque y una tarjeta que detalla un ataque traumático que la propia Jimeno sufrió. “Este vídeo es importante por mi propia historia y por el empoderamiento que puede dar a otros a través de mi forma de contarla”, escribe Jimeno en un comunicado de prensa.

4. CHAI + ZAZEN BOYS, ACTION

Las japonesas de CHAI se unieron a sus compatriotas Zazen Boys en una nueva versión de su canción de WINK, ACTION, que fue lanzada originalmente por CHAI como el single principal de su tercer álbum en enero. La nueva versión de ACTION con Zazen Boys sigue al remix de Confidence Man de END que llegó a principios de mes.

5. Fontaines D.C., A Lucid Dreamer

La banda de rock de Dublín, Irlanda, Fontaines D.C., lanzó el día de hoy una versión en directo de su tema A Lucid Dreamer, que forma parte de su último álbum A Hero’s Death. El clip que a compaña a la pista alternativa fue hecho por Raised by Bears, mientras que el sonido nos lleva un poco a los paisajes sonoros de Joy Division.

6. Best Coast + The Linda Lindas, Leading

Best Coast se asociaron con The Linda Lindas en su nuevo tema, Leading, que será un bonus track en el próximo lanzamiento deluxe del álbum de 2020 de Bethany Cosentino y compañía, Always Tomorrow, que sale a la venta el 7 de enero. Leading es solo uno de los nuevos temas extra que aparecen en la edición ampliada del disco, junto con All Alone, Sweetness y Birthday, así como una versión de If It Makes You Happy de Sheryl Crow.

7. Big Thief, No Reason + Spud Infinity

Big Thief lanzaron No Reason y Spud Infinity, el sexto y séptimo singles de su próximo álbum, Dragon New Warm Mountain I Believe in You, que saldrá a la venta el 11 de febrero a través de 4AD. Dragon se grabó en cuatro sesiones en el norte del estado de Nueva York, en el Cañón de Topanga de California, en las Montañas Rocosas de Colorado y en Tuscon, Arizona. No Reason se grabó durante la sesión de las Rocosas. Cuenta con la flauta de Richard Hardy, un prolífico músico de sesión al que la banda escuchó tocar en una torre de vigilancia cercana al estudio e invitó a unirse a ellos en el tema. Spud Infinity, por su parte, es ligera y alegre.

