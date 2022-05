7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Shygirl + Ayax y Prok + Tops + Ezra Furman y más

La selección musical de hoy martes se trae la nueva era de Shygirl, un clip de AYAX y PROK y el anuncio de un nuevo disco de los canadienses de TOPS, quienes también se traen nuevo tema y vídeo. Además, disfrutaremos de un nuevo tema de Ezra Furman; Julia Jacklin estrena un single de su próximo disco, y Stella Donelly deja caer Lungs. ¡Comencemos!

1. Shygirl, Firefly

Shygirl se trae hoy su nueva canción Firefly, el single principal del álbum debut de la artista británica, que llevará como título Nymph, y que saldrá a la venta el 30 de septiembre a través de Because Music. El álbum cuenta con colaboradores como Mura Masa, Sega Bodega, Karma Kid, Arca y Cosha, además de los productores Noah Goldstein, Danny L Harle, BloodPop, Vegyn y Kingdom.

2. AYAX Y PROK, Toblerone

El dúo de hermanos españoles AYAX y PROK están de vuelta el día de hoy con el vídeo oficial de otra de las canciones del disco Juglar del Siglo XXI lanzado el pasado 25 de febrero, la segunda producción en solitario de AYAX. En esta oportunidad se traen el clip de Toblerone, dirigido por los mismos gemelos, quienes contaron con la dirección de arte de Mendosip.

3. TOPS, Janet Planet

El grupo de Montreal TOPS se trae hoy Janet Planet, el último tema de su nuevo EP, Empty Seats, que sale hoy. El lanzamiento es un tema optimista que incluye sintetizadores y beats llenos de groove. El vídeo que lo acompaña muestra a TOPS interpretando el tema bajo luces azules. “Janet Planet trata de la sensación de estar atrapado dentro de tu propia cabeza, atrapado por tus pensamientos, atrapado por todo, buscando un escape”, dice Jane Penny de la banda, “y todas las formas equivocadas en que he tratado de disipar estos sentimientos”.

4. Ezra Furman, Forever In Sunset

Ezra Furman anunció el día de hoy su próximo álbum All Of Us Flames con el lanzamiento de su nuevo single Forever In Sunset, que además llega con un vídeo dirigido por Noel Paul. Furman dice sobre el nuevo lanzamiento: “La mayor influencia en la letra de esta canción es una conversación que tuve con una amiga mía. Cuando el Covid empezó a pegar, me hablaba mucho de lo preparada que se sentía. Decía: ‘La gente que ha estado cómoda en la vida está flipando ahora mismo. Pero la gente queer como yo ha estado en crisis antes. Crecí en la pobreza y mi familia me echó cuando era adolescente. Mi mundo ya se ha acabado muchas veces antes, y los queer sabemos qué hacer: nos cuidamos unos a otros, nos ayudamos, tenemos una red de apoyo para las crisis que sabemos que nos van a golpear de vez en cuando”.

5. Julia Jacklin, Lydia Wears a Cross

Julia Jacklin vuelve hoy con noticias de su tercer álbum PRE PLEASURE, develando el single principal: Lydia Wears A Cross. Sobre el tema, Jacklin explica que “trata de muchas cosas, pero sobre todo de ser un fanático del musical Jesucristo Superestrella de siete años de edad, que asiste a una escuela católica, y trata de averiguar qué camino es el de la vida. El vídeo musical fue filmado por mi constante colaborador y amigo Nick Mckk en el faro de Splitpoint. Hace poco toqué en un espectáculo cercano y pregunté en el escenario si alguien podía dejarme filmar dentro. Alguien del público conocía a un tipo y eso fue todo. El resto se filmó en las calles de Northcote, Melbourne”.

6. Stella Donnelly, Lungs

Stella Donnelly se trae hoy los detalles de su nuevo álbum: Flood saldrá a la venta el 26 de agosto a través de Secretly Canadian y el anuncio de hoy viene acompañado de un vídeo para el primer single, Lungs. “Tuve muchas oportunidades de escribir cosas en lugares extraños”, dice Donnelly en un comunicado. “A menudo no tenía elección sobre dónde estaba. No se puede negar que no poder acceder a tu familia con el cierre de las fronteras, hace que se acerquen esas partes de tu vida que te importan”.

7. TXT, Good Boy Gone Bad

La agrupación Tomorrow X Together, mejor conocida como TXT, están de vuelta con un vídeo para Good Boy Gone Bad, la canción que da título a su nuevo mini álbum minisode 2: Thursday’s Child. En el nuevo visual, la boyband irrumpe en callejones vacíos, causando estragos mientras descargan su frustración tras experimentar un desamor. Más tarde, los miembros interpretan la coreografía del tema en un cementerio. El nuevo mini álbum llega nueve meses después del lanzamiento de The Chaos Chapter: Fight Or Escape, una versión reempaquetada del segundo álbum de estudio de TXT, The Chaos Chapter: Freeze, que se publicó originalmente en mayo de 2021.

