7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Sharon Van Etten + Pusha T + Rauw Alejandro + A$AP Rocky y más

La selección musical del día de hoy se viene con el primer single del año de Sharon Van Etten, con un tema de Pusha T producido por Kanye West, y un paseo marítimo con el puertorriqueño Rauw Alejandro. Además, $not se une a A$AP Rocky en un nuevo tema; Koffee adelanta su próximo disco con Pull Up, y alt-J comparten The Actor antes de la llegada de su nuevo disco esta semana. ¡Comencemos!

1. Sharon Van Etten, Porta

Sharon Van Etten compartió hoy su nuevo single, Porta, su primer lanzamiento musical de 2022, y que sigue a su colaboración de mayo de 2021 con Angel Olsen en Like I Used To. Producido por Van Etten y Daniel Knowles, y respaldado por su banda en vivo conformada por Jorge Balbi (batería), Charley Damski (guitarras) y Devin Hoff (bajo), Porta fue escrito en 2020, dice Van Etten, “en uno de mis puntos más bajos”. “Durante la mayor parte de mi vida adulta he luchado con ataques de depresión y ansiedad y con mecanismos de afrontamiento, y a veces dejaba que esos momentos oscuros sacaran lo mejor de mí”, explica en un comunicado. “Durante este tiempo me sentía muy disociada. No estaba conectada con mi cuerpo y me sentía fuera de control”.

2. Pusha T, Diet Coke

Pusha T se trae hoy el nuevo single, Diet Coke, producido por Kanye West, e inspirado basado en un tema de 2004 del rapero 88-Keys. El vídeo que acompaña a la canción está dirigido por Omar Jones. Muestra a Ye bailando detrás de Pusha T, en una aparente referencia al viejo hábito del productor antes conocido como Puff Daddy de mostrar sus movimientos en el fondo de los vídeos de sus artistas.

3. Rauw Alejandro, Caprichoso

Sumamos a la lista un poco de reggaetón de manos del puertorriqueño Rauw Alejandro, quien compartió el día de hoy un vídeo para su nueva canción Caprichoso. El clip, dirigido por Late Milk, muestra a Alejandro montando en una moto de agua y bailando en un estacionamiento. Caprichoso es su primer lanzamiento del año, y el tema aparecerá en el próximo EP Trap Cake Vol. 2 de la estrella boricua.

4. $NOT + A$AP Rocky, Doja

Esta semana, el rapero punk $not publicará su segundo álbum, Ethereal, a través de 300 Entertainment, tras su llamativo debut de 2020, Beautiful Havoc. Después de haber creado una gran expectación con colaboraciones de Denzel Curry y Kevin Abstract, recientemente dejó caer el vídeo de su sencillo Doja junto a A$AP Rocky. Y si el título te suena familiar, parece que está inspirado justamente en quien piensas. El clip incluye imágenes surrealistas como cuerpos que caen hacia arriba, y $not tatuándose el título de la canción en el brazo.

5. Koffee, Pull Up

La cantante y compositora jamaicana Koffee, ganadora de un premio Grammy, publicará su primer álbum, Gifted, el 25 de marzo a través de Sony Music U.K. y RCA Records. Coincidiendo con el anuncio del álbum, la joven de 21 años se trae un nuevo sencillo, Pull Up, y un vídeo musical que lo acompaña. El dinámico clip fue dirigido por KC Locke y filmado en Manchester, Reino Unido. En el clip, Koffee se pasea en un auto a través del paisaje de la ciudad norteña británica.

6. alt-J, The Actor

La agrupación alt-J compartió un nuevo single de ensueño: se trata de The Actor, el sencillo más reciente que se publica del próximo álbum de la banda, titulado The Dream, y que llega este viernes 11 de febrero a través de Infectious Music/BMG. Al describir la inspiración detrás de la pista, el grupo dijo en un comunicado: “Hollywood, 1982. Otra joven y esperanzada estrella de cine llega en busca del sueño. Lo que sigue es una historia de desesperación, drogas y muerte en el hotel más famoso de Los Ángeles. Es The Actor“.

7. Duran Duran, Laughing Boy

Duran Duran dejaron caer Laughing Boy, uno de los tres temas incluidos en la versión de lujo de su 15º álbum de estudio, Future Past. El LP llega en formato digital el viernes y también incluye los temas Velvet Newton e Invocation, además de los 12 temas originales del álbum. Laughing Boy sigue a los singles del LP Give It All Up con Tove Lo; More Joy con la banda de rock japonesa Chai y Graham Coxon de Blur; y Tonight United con la leyenda de la música disco, Giorgio Moroder.

