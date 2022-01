7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Sabrina Claudio + Suki Waterhouse + Crumb + Franz Ferdinand y más

La selección musical de hoy martes se viene con un banger sensual de Sabrina Claudio, un performance en vivo de Crumb, y un adelanto del próximo disco de Suki Waterhouse. Además, los escoceses de Franz Ferdinand nos ponen a bailar con Curious; Denzel Curry deja caer el vídeo de Walkin, y Au/Ra estrena nuevo sencillo. ¡Comencemos!

1. Sabrina Claudio, Put On Repeat

La cantante y compositora Sabrina Claudio regresa a la escena musical con fuerza y de forma sensual. La puertorriqueña/cubana develó recientemente su último sencillo, Put On Repeat, y eso es lo que pensamos hacer. La canción es la continuación del álbum navideño de ocho canciones de Sabrina Claudio, que salió a la venta en 2020 y en el que participan superestrellas como The Weeknd y Alicia Keys. Puedes apostar por el hecho de que este infeccioso tema se repetirá durante toda la semana, especialmente luego de ver el vídeo del tema.

2. Crumb, Live on KEXP

La banda neoyorquina Crumb estuvieron de paso el pasado mes de diciembre por los estudios de KEXP en Seattle, con el objetivo de continuar con la promoción de su último disco Ice Melt, que se estrenó en el 2021. Así que para la ocasión, estuvieron interpretando los semas Balloon, Part III, BNR y Retreat; por supuesto, todo combinando el mood lo-fi, el indie rock y la psicodelia que nos ofrece esta agrupación.

3. Suki Waterhouse, Melrose Meltdown

La actriz y cantante británica Suki Waterhouse, fichada por Sub Pop, anunció el día de hoy su álbum debut I Can’t Let Go, y como obsequio decidió compartir con sus fans el nuevo corte Melrose Meltdown para acompañar la noticia. La canción aterriza con un vídeo dirigido por Sofia Malamute, y es el tercer tema del álbum de debut de Waterhouse, después de Moves y My Mind del año pasado.

4. Franz Ferdinand, Curious

Franz Ferdinand estrenó hoy un nuevo tema llamado Curious, que forma parte de su próximo álbum de grandes éxitos, Hits To The Head. Después de anunciar su regreso a principios de noviembre, los veteranos del indie escocés lanzaron Billy Goodbye, su primer tema nuevo en tres años, un estridente y glamuroso tema en el que la banda trabajó con Stuart Price. De acuerdo con el líder de la banda Alex Kapranos, el tema Curious “sónicamente, está más en el extremo sedoso de la pista de baile de lo que es la banda”, explicó. “Trata de imaginarte en una situación al principio de una relación romántica, formando parte de los momentos mágicos y de repente viéndote abrumado por la sensación de lo que está por venir y preguntándote cómo estarás cuando la repetición, la rutina y lo cotidiano lleguen a la relación”.

5. Denzel Curry, Walkin

A principios del nuevo año, el rapero Denzel Curry lanzó un tráiler con influencia de Spaghetti Western para su próximo álbum, Melt My Eyez See Your Future. Estilizado como un avance de película, los créditos prometen una lista cargada de apariciones vocales de 6lack, Bridget Pérez, 454, Buzzy Lee, JID, Rico Nasty, Slowthai y T-Pain. Esta semana, Curry dejó caer el nuevo vídeo de Walkin, dirigido por Adrián Villagómez, y que es una continuación del tráiler que se expande hacia una estética visual más profunda más allá del Western para llevarnos a una galaxia muy lejana.

6. Au/Ra, plz don’t waste my youth

La estrella emergente del alt-pop, Au/Ra, se trae su última canción, plz don’t waste my youth, que según la artista, “trata de cómo los jóvenes crecen tan rápido en la sociedad actual”, explica. “Creo que ver los mejores momentos de todo el mundo en las redes sociales ha aumentado las expectativas sobre nosotros. Cuando cumples 18 años, se supone que ya has descubierto lo que quieres de la vida, pero no es así. Personalmente, a veces sentía que no disfrutaba del tiempo que tenía como adolescente, porque estaba plagado de la preocupación de ser lo suficientemente exitoso y tenerlo todo resuelto. No siempre es fácil de sobrellevar”.

7. Uffie, Dominoes

La reina del blog-house, Uffie, está de regreso con la noticia de un próximo álbum: se llama Sunshine Factory, y saldrá el 20 de mayo a través del sello Company Records de Toro y Moi. El anuncio viene acompañado de un vertiginoso single titulado dominoes que imita el brillo rotativo de una bola de espejos girando por encima de los cuerpos sudorosos en la pista de baile.

