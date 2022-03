7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rosalía + Earl Sweatshirt + Yumi Zouma + Kaytranada y más

La selección musical del día de hoy se viene con HENTAI, el nuevo adelanto del disco MOTOMAMI de Rosalía, un vídeo de Wiki, Earl Sweatshirt y Navy Blue, así como el vídeo Astral Projection de la agrupación neozelandesa Yumi Zouma. Además, escucharemos la nueva collab de Kaytranada con Joyce Wrice, nos iremos a las nubes con el más reciente audiovisual de Charli XCX, y Sudan Archives regresa luego de tres años con el single Home Maker. ¡Comencemos!

1. Rosalía, HENTAI

Con su nuevo álbum MOTOMAMI que llega este viernes, Rosalía nos ofrece último adelanto con su nueva y explícita balada, HENTAI, cuya letra habla sobre las necesidades sexuales de la cantante española: Hazme un tape modo Spike/ Yo la batí hasta que se montó/ Segundo es chingarte, lo primero e’ Dios. En el vídeo, dirigido por Mitch Ryan, vemos a Rosalía montando un toro mecánico.

2. Wiki + Earl Sweatshirt + Navy Blue, All I Need

Wiki se trae esta semana el quinto tratamiento visual del disco Half God, lanzado el año pasado: se trata de un elegante cortometraje que acompaña al tema All I Need, dirigido por Ryosuke Tanzawa. El vídeo muestra a Earl Sweatshirt y a Wiki cantando sus versos en primer plano en un sofá de cuero rojo en un apartamento espacioso con ventanales. Casi al final, Navy se une al grupo, y el trío se recuesta en el sofá en un tierno momento de risas.

3. Yumi Zouma, Astral Projection

El grupo neozelandés de alt-pop, Yumi Zouma, publica este viernes su nuevo disco, Present Tense, a través de Polyvinyl. Hoy se traen su último single previo al lanzamiento, Astral Projection, a través de un vídeo que marca la tercera y última entrega de una trilogía de vídeos del álbum. Como en los otros dos vídeos, Alex Ross Perry se encargó de dirigirlo.

4. Kaytranada + Joyce Wrice, Iced Tea

Casi un año después del lanzamiento del disco debut de la cantante de R&B Joyce Wrice, titulado Overgrown, vuelve con nueva música y con uno de sus antiguos colaboradores, pues se une a Kaytranada para un tema llamado Iced Tea, que nos da una buena dosis de buena vibra y groove, mientras la artista canta despreocupadamente de su buen estilo.

5. Charli XCX, Every Rule

Charli XCX reflexiona sobre la dulzura de un amor prohibido en su nuevo tema Every Rule, una balada pop que llega con un vídeo dirigido por Imogene Strauss y Luke Orlando, y que muestra a Charli actuando junto al productor británico A.G. Cook en un paisaje de ensueño lleno de nubes. En una reciente entrevista, Charli dijo sobre su nuevo álbum: “La razón por la que hacer Crash se sintió tan bien es porque no creo que la gente esperara que lo hiciera. Siempre me siento más yo misma cuando desafío a la gente y quizá a veces la confundo”.

6. Sudan Archives, Home Maker

La violinista y vocalista de Los Ángeles, Sudan Archives, regresa el día de hoy con el tema Home Maker, su primer single nuevo en tres años y el primero desde su álbum Athena de 2019. La canción llega con un vídeo dirigido por Jocelyn Anquetil, y esto es lo que cuenta sobre el single Sudan Archives: “Para mí, Home Maker es un servicio a la salud mental y a la superación del miedo y el aislamiento. Esta canción trata del esfuerzo que se hace para que una relación funcione y para que el amor tenga un lugar donde vivir”.

7. PROK + Homer El Mero Mero + Foyone, Night City

El pasado mes de noviembre el español PROK dejó caer su segundo álbum como solista, Le Cri de La Rue, una producción para que al parecer el artista granadino ha querido hacer también un disco visual, pues raramente pasan un par de semana sin que comparta con sus fans un nuevo tratamiento en vídeo de alguna de sus canciones. En esta oportunidad es el turno del track Night City, que cuenta con la collab de Homer El Mero Mero y Foyone, y que cuenta con la dirección del mismo PROK.

