7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Pusha T + Toro y Moi + Beabadoobee + Tegan and Sara y más

La selección musical de hoy jueves se viene con un nuevo clip de Pusha T, el adelanto del próximo disco de Toro y Moi que ya puedes escuchar un poco antes de su estreno, y con el vídeo de See You Soon de Beabadoobee. Además, escucharemos el track comeback de Tegan and Sara, Muna se transforman en vaqueras en el audiovisual de Kind of Girl, y Lolo Zouaï estrena Give Me A Kiss. ¡Comencemos!

1. Pusha T, Call My Bluff

Pusha T reveló el vídeo de su canción Call My Bluff, en el que sitúa a Pusha como una figura similar a la de Tony Soprano, dividiendo su vida entre las tareas domésticas como una cena con las sangrientas y duras tareas de un mafioso. El tema está producido por Pharrell, que produjo la mitad del disco It’s Almost Dry (Kanye West se encargó de la otra mitad). La lista de créditos del álbum incluye contribuciones de Lil Uzi Vert, Don Toliver, además de los singles Diet Coke, Hear Me Clearly y la colaboración de Jay-Z , Neck & Wrist.

2. Toro y Moi, Mahal

El nuevo álbum de Toro y Moi, Mahal, llega oficialmente mañana, pero puedes escucharlo con un poco de antelación gracias a un vídeo que sirve como listening party realizado por el director Joe Cappa y que es toda una experiencia audiovisual. Mahal es el seguimiento de Outer Space de 2019, y está encabezado por singles como Postman y Magazine.

3. Beabadoobee, See You Soon

Como adelanto de su próximo segundo álbum, Beatopia, Beabadoobee se trae el vídeo de su nuevo single introspectivo y soñador, See You Soon, dirigido por Alexandra Lesse y Luke Casey. En el clip se ve a la cantante de bedroom-pop cabalgando por el campo mientras reflexiona sobre la vida y observa los árboles y los animales que la rodean. Bea dice en un comunicado: “La escribí durante una época en la que estaba muy lejos y cometía muchos errores y hacía muchas cosas que me ayudaban a entender muchas cosas. Y creo que la importancia de hacer eso fue realmente terapéutica porque me hizo apreciar mucho más todo lo que me rodeaba. Estar lejos y estar sola con mis propios pensamientos, fue como un golpe en la cara. Y supongo que se trata de seguir el juego del hecho de que, ya sabes, está bien cometer errores, siempre y cuando te haga una persona más fuerte, siempre y cuando todo tenga sentido”.

4. Tegan and Sara, Fucking Up What Matters

Tegan and Sara se traen hoy su nuevo single, Fucking Up With Matters, perteneciente a su décimo álbum de estudio, y la primera canción que publican con el sello Mom+Pop. La canción aborda las “turbulencias” por las que han pasado y de las que han crecido las dos hermanas junto a los desafíos mundiales de los últimos años, según un comunicado. En el vídeo que acompaña a la canción, dirigido por Tony Wolski, aparecen las artistas pensando en ideas para un vídeo con el director “Kyle”, que les propone conceptos que ya han hecho. En lugar de ello, deciden hacer un bonito vídeo sobre cómo hacer un vídeo musical.

5. Muna, Kind Of Girl

Antes de su próximo álbum autotitulado, las chicas de Muna se traen su nuevo vídeo para Kind Of Girl, dirigido por Taylor James, en el que se transforman en vaqueros, mientras interpretan la canción de influencia country, con cuerdas, en varias partes del desierto. “El vídeo de esta canción pone de relieve otra capa de significado que creemos que tiene la canción”, dijo Katie Gavin, de Muna, en un comunicado, “y es que nosotros, como personas queer, somos especialmente vulnerables cuando compartimos cómo nos identificamos y cómo nos gustaría ser percibidos. Queríamos jugar con la naturaleza de género de esta canción porque las tres tenemos diferentes relaciones con la feminidad”.

6. Lolo Zouaï, Give Me A Kiss

Lolo Zouaï está de vuelta con Give Me a Kiss, su primer single de 2022. EL tema es la continuación del single de noviembre de Zouaï, Scooter, y llega con un vídeo dirigido por Loris Russier. Zouaï dice sobre el nuevo tema: “Give Me a Kiss es el sonido de un romance torbellino que te sumerge en la bruma. Es el cambio de las estaciones, la sensación de estar fuera de control y de ser imprudente, pero de abrazarlo”.

7. mxmtoon, Victim of Nostalgia

mxmtoon se trae hoy el tercer single de su próximo segundo álbum, Rising: se trata del tema Victim Of Nostalgia, que sirve como continuación de Sad Disco y Mona Lisa. En la pista, mxmtoon canta sobre la sensación de no estar preparada para afrontar el futuro. “Muchos de nosotros hemos sido víctimas de esa sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido”, dice en un comunicado. “Me siento como si hubiera parpadeado una tarde y de repente me hubiera encontrado totalmente cimentada en la edad adulta, deseando desesperadamente poder volver atrás en el tiempo”, añade.

