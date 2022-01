7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kanye West + J.I.D. + Foals + Bleachers y más

La selección musical de hoy lunes se trae un nuevo tema de Kanye West en donde le lanza algunos balazos a Pete Davidson; J.I.D, 21 Savage y Baby Tate se unen en Surround Sound, y Foals nos regalan una remezcla de su sencillo Wake Me Up. Además, veremos el performance de Bleachers en SNL, PROK estrena vídeo, y veremos la sesión que hizo Courtney Barnett para KEXP. ¡Comencemos!

1. Kanye West + The Game, Eazy

Kanye West dejó caer el fin de semana una nueva canción llamada Eazy, en la que amenaza al nuevo novio de su esposa Kim Kardashian, Pete Davidson. “Dios me salvó de ese accidente… Solo para poder patearle el culo a Pete Davidson“, rapea West en la canción. En otra parte de la canción, Kanye aborda su divorcio de Kardashian. La pista es una nueva colaboración entre West y The Game, producida por Hit-Boy. Es el primer lanzamiento de West desde que lanzó su último álbum Donda en agosto de 2021.

2. J.I.D + 21 Savage + Baby Tate, Surround Sound

J.I.D se unió a sus compañeros raperos de Atlanta 21 Savage y Baby Tate para un nuevo single de colaboración, titulado Surround Sound. La primera parte del corte ve a J.I.D y Savage intercambiando versos sobre ritmos punzantes, antes de que Tate entre con una sensual voz de R&B. El tema cambia de ritmo y adquiere un tono más oscuro mientras J.I.D lanza algunas barras rápidas. El vídeo musical que acompaña al single fue dirigido por Mac Grant y Chad Tennies.

3. Foals, Wake Me Up (Flight Facilities Remix)

Foals se traen un nuevo y enorme remix de su single de regreso, Wake Me Up, hecho por Flight Facilities. Tras el disco de 2019 Everything Not Saved Will Be Lost, Foals, que ahora son tres tras la marcha del miembro fundador Edwin Congreave, se preparan para compartir su séptimo álbum de estudio este año, descrito por su líder, Yannis Philippakis, como “nuestra versión de un disco de baile o de música disco” con letras que “transportan a uno mismo fuera de la opresión del encierro y de la desolación del año pasado”.

4. Bleachers, How Dare You Want More + Chinatown

Después de que Roddy Ricch tuviera que abandonar su performance en el episodio de Saturday Night Live del fin de semana debido a una exposición al COVID-19, el grupo de Jack Antonoff, Bleachers, ocupó el lugar del rapero junto a la presentadora Ariana DeBose, de West Side Story. En su actuación inicial, Bleachers subió al escenario para interpretar How Dare You Want More, el single principal de su último álbum Take The Sadness Out of Saturday Night, seguido del tema Chinatown.

5. PROK, ESTO ES EL PROK

“En este tema podéis ver mi arte de muchas formas… es una montaña rusa, sin duda está es una de mis mejores canciones y para mi la más importante de mi carrera hasta ahora”. Así describe el rapero español su más reciente sencillo, titulado ESTO ES EL PROK, extraído de su muy sonado álbum como solista del del año pasado, Le Cri de la Rue, y que llega con un vídeo musical dirigido por el mismo Adrián Pedrosa.

6. Courtney Barnett, Live on KEXP

La estación de radio estadounidense KEXP es, junto a NPR, una de las que mejores sesiones con músicos produce durante todo el año. Este fin de semana dejaron caer el show que la músico australiana Courtney Barnett grabó para ellos el pasado mes de diciembre con motivo de la promoción de su último disco, Things Take Time, Take Time editado en el 2021. En el performance de 30 minutos de duración, Barnett interpreta temas como Rae Street, Sunfair Sundown, Before You Gotta Go y Turning Green.

7. Camila Moreno, Rey

La chilena Camila Moreno se trae el impactante video del tema Rey, que le da título a su más reciente álbum de estudio. El audiovisual está “inspirado en todo el imaginario que propone la carátula del disco. Es sobre cómo se desarrolla este lugar, los personajes en él, este espacio donde vive X, esta chica cyborg que vive entre las ruinas y los escombros”, cuenta Moreno sobre esta pieza audiovisual de 9 minutos de duración, dirigido por ella misma junto a Gowosa, y que tiene una duración de 9 minutos. En el clip conocemos más de X, la chica cyborg que vive en las ruinas de un mundo distinto al nuestro y busca liderar a quienes se oponen a las injusticias.

