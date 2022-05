7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Grimes + Kendrick Lamar + 100 Gecs + Phoebe Bridgers y más

Comenzamos la semana con un nuevo vídeo de un viejo tema de Grimes, con otro clip oficial de Kendrick Lamar, y con una buena dosis de hyperpop de manos de 100 gecs. Además, Phoebe Bridgers nos lleva al universo de la serie Conversations With Friends con su vídeo para Sidelines; Osees están de regreso con un nuevo tema, y la banda Cola dejan caer el single Fulton Park. ¡Comencemos!

1. Grimes, New Gods

La artista canadiense Grimes publicó en el 2020 su última producción, Miss Anthropocene, su quinto álbum en cinco años, basado en el concepto de “cambio climático”. Aunque sus seguidores están esperando nuevo material, este fin de semana publicó un vídeo oficial para una de las canciones del disco, New Gods, repleto de la singular visión del mundo de Grimes. De acuerdo con YouTube, el vídeo “es una colaboración entre Grimes, Mac Boucher, Neil Hansen, Sevi Iko Dømochevsky y Production Club“.

2. Kendrick Lamar, N95

Días después de que Kendrick Lamar lanzara su esperado nuevo álbum Mr. Morale & The Big Steppers, el rapero estrena el vídeo musical de la destacada N95. En el clip, Lamar actúa como codirector junto a Dave Free y ofrece un aluvión de imágenes impresionantes que ponen al propio Lamar en diferentes papeles, desde el rapero como Jesús flotando en forma de crucifijo sobre el océano hasta un cantante que toca el piano en un lujoso apartamento flanqueado por mujeres. Según los créditos del vídeo, este se filmó tanto en Dallas como en Los Ángeles, la ciudad natal de Lamar.

3. 100 gecs, Doritos & Fritos

Dylan Brady y Laura Les, mejor conocidos como 100 gecs, se traen hoy un nuevo vídeo musical para su sencillo Doritos & Fritos. El clip fue dirigido por Chris Maggio y muestra al dúo hyperpop volando por los aires y bailando en un desierto. Doritos & Fritos es el último adelanto del próximo álbum de 100 gecs, 10000 gecs.

4. Phoebe Bridgers, Sidelines

En el vídeo musical de su última canción, Sidelines, la cantante y compositora Phoebe Bridgers deja que las emociones se desaten. El vídeo utiliza imágenes de Conversations With Friends, la serie de Hulu que adapta la novela homónima de Sally Rooney, para mostrar una red de relaciones complicadas. Dirigida por Lenny Abrahamson, la serie pone a prueba el límite de los hilos que mantienen unidos los romances y las amistades, ya que las aventuras secretas amenazan con hundir a ambos.

5. Osees, Funeral Solution

Osees están de vuelta con noticias de su próximo álbum A Foul Form, y compartieron el single principal, Funeral Solution, para acompañar el anuncio. El tema llega con un vídeo dirigido por Logan Feser. A Foul Form seguirá al álbum de 2020 del grupo, Panther Rotate, y además, Henry Rollins confirma en una nota que acompaña al anuncio del álbum que el disco incluye una versión de Sacrifice de Rudimentary Peni.

6. Cola (ex-Ought), Fulton Park

Cola (una banda recién formada por los ex miembros de Ought, Tim Darcy y Ben Stidworthy, junto al batería de U.S. Girls Evan Cartwright) se traen un vídeo para su nuevo single, Fulton Park. Es el último lanzamiento de su próximo álbum, Deep In View, que saldrá este viernes 20 de mayo a través de Fire Talk. El video del tema fue dirigido por Maxwell Farrell.

7. Snail Mail, Glory

Lindsey Jordan llevó su proyecto Snail Mail a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el fin de semana para interpretar Glory. El Día de San Valentín se celebra tradicionalmente el 14 de febrero, pero Jordan revivió la festividad para esta actuación. Hizo su performance bajo la atenta mirada de tres estatuas de Cupido, mientras las luces rojas bailaban en su pelo y llevaba un traje de pantalón rosa y una correa de guitarra con corazones.

