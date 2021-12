7 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA twigs + M83 + St. Vincent + Parquet Courts y más

La selección musical del día de hoy se trae el nuevo tema de FKA twigs con The Weeknd; un nuevo vídeo de M83, y una interpretación en vivo de St. Vincent desde el festival Austin City Limits. Además, Parquet Courts estrena el clip de Sympathy For Life; Pom Pom Squad versionan a Nada Surf, y BIBI nos regala una nueva versión de Never Gonna Come Down. ¡Comencemos!

1. FKA twigs + The Weeknd, Tears In The Club

The Weeknd es uno de los colaboradores más hot del último año, y después de escucharlo cantando bachata con Rosalía semanas atrás, hoy nos trae un excelente feature en la nueva canción de la británica FKA twigs: se trata de Tears In The Club, que tuvo su premiere apenas momentos, y que probablemente marca el comeback de la artista muy pronto. La canción tiene unos ritmos trap con electropop que suenan muy bien, y por supuesto, el clip cuenta con una coreografía increíble que incluye poledancing dentro del agua. También se espera que Abel Tesfaye lance su próximo disco, The Dawn, muy pronto.

Publicidad

2. M83, My Tears Are Becoming A Sea

M83 (aka Anthony González) compartió el día de hoy un vídeo para su canción My Tears Are Becoming a Sea, que forma parte de su aclamado álbum de 2011 Hurry Up, We’re Dreaming. El vídeo es una precuela de la trilogía de vídeos originales del álbum, Midnight City, Reunion y Wait, y fue dirigido por Sacha Barbin y Ryan Doubiago. Con la noticia, González anunció una edición en vinilo naranja del 10º aniversario de Hurry Up, We’re Dreaming, que saldrá el 15 de abril a través de Mute.

3. St. Vincent, At The Holiday Party

St. Vincent se trae hoy su actuación en directo en el festival Austin City Limits de su tema At The Holiday Party. En el clip se ve a la cantautora interpretando el tema de su reciente álbum, Daddy’s Home, en un próximo episodio de ACL: Live en el que participa Annie Clark en el longevo programa de conciertos estadounidense. St. Vincent hizo su primera aparición en Austin City Limits en 2009, y luego volvió al programa en 2018. Su tercera aparición se emitirá en PBS el 15 de enero en un episodio que también contará con la música de la cantautora Joy Oladokun.

4. Parquet Courts, Sympathy for Life

Parquet Courts se trae hoy el vídeo para la canción principal de su nuevo álbum, Sympathy for Life. El video fue presentado originalmente en el evento Sympathy for Life, Visualized de la banda a principios de este año, que presentó un video para cada canción del nuevo álbum. En esta oportunidad, el vídeo estuvo a cargo de Claes Nordwall, y contó con la participación de cuatro excelentes bailarines: Shanelle Clemenson, Oluwatosin Omotosho, Olivia Norris, y Valerie Ebuwa.

5. Pom Pom Squad, Popular (Nada Surf cover)

Las estrellas emergentes Pom Pom Squad se unieron a los veteranos alternativos Nada Surf para una nueva versión del clásico de 1996 de estos últimos, Popular, que se completa con un remake casi plano a plano del vídeo musical de la canción. Rodado en la misma secundaria y con la participación del equipo de animadoras y del equipo de fútbol de la escuela, la actualización de 2021 de Popular ve a la mente maestra de Pom Pom Squad, Mia Berrin, asumir todos los papeles, ya que interpreta a una animadora, a un jugador de fútbol y a un profesor, todo bajo la dirección de Aysia Marotta.

Publicidad

6. BIBI, Never Gonna Come Down

BIBI se trae el día de hoy una nueva versión de su tema Never Gonna Come Down, incluido en la banda sonora de Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings de Marvel. La versión original de la canción, lanzada por primera vez en septiembre, era un dúo entre la cantante y Mark Tuan de GOT7. Sin embargo, esta está interpretada íntegramente por BIBI y ha sido bautizada como BIBI’s Version.

7. Nick Cave + Warren Ellis, Les Cerfs

Nick Cave y Warren Ellis fueron los compositores de la banda sonora del próximo documental de Marie Amiguet y Vincent Munier, La Panthère des Neiges, y hoy comparten Les Cerfs, el segundo avance del proyecto. En La Panthère des Neiges, el fotógrafo de fauna salvaje Munier y el novelista Sylvain Tesson recorren la meseta tibetana, uno de los santuarios de fauna salvaje más inalterados del mundo, en busca de un leopardo de las nieves. En este sentido, Les Cerfs ofrece un ambiente igualmente tranquilo.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?