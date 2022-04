7 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA twigs + iamamiwhoami + Pussy Riot +Alfie Templeman y más

La selección musical de hoy jueves se trae una descarga de dancehall de manos de FKA twigs y Shygirl; el comeback de iamamiwhoami con zeven, y el tema HATEFUCK de Pussy Riot junto a Slayyyter. Además, Alfie Templeman adelanta su nuevo álbum con Colour Me Blue; Faye Webster se trae el vídeo de Car Therapy, y Flume se une a Caroline Polachek para el audiovisual de sus sencillo en conjunto, Sirens. ¡Comencemos!

1 FKA twigs + Shygirl, papi bones

El día de hoy, FKA twigs dejó caer el vídeo oficial de su colaboración con Shygirl, papi bones, que forma parte de su mixtape Caprisongs de este año. en donde colaboró con un montón de artistas de una serie de géneros diferentes como nunca antes. El clip, dirigido por Aidan Zamiri, es tan elegante como cabría esperar de Twigs. Ataviadas con trajes de Burberry, twigs y Shygirl llevan una versión abreviada de su canción a un pequeño salón de Londres que nos recuerda a una fiesta de dancehall muy concurrida.

2. iamamiwhoami, zeven

Tras ocho años de ausencia, el llamativo, elegante e innovador proyecto multimedia sueco iamamiwhoami, liderado por Jonna Lee y Claes Björklund, están de regreso: el 3 de junio sale a la venta su nuevo álbum Be Here Soon, una narración visual de 10 temas. “Nos sentíamos preparados para volver a nuestro inmenso proceso creativo que conlleva nuestro trabajo y queríamos hacer algo que fuera fiel a donde estamos en nuestras vidas y carreras ahora”, dijo Jonna Lee sobre su regreso. “Claes acababa de ser padre y yo estoy esperando un hijo. Eso nos llevó a un estado bastante crudo”. Como adelanto, hoy vemos el clip del tema zeven, dirigido por ionnalee y John Strandh.

3. Pussy Riot + Slayyyter, HATEFUCK

El colectivo ruso de punk rock feminista Pussy Riot, junto con la cantautora estadounidense Slayyter, se trae un nuevo tema y un vídeo titulados HATEFUCK. El nuevo single es el tercer tema que la banda rusa estrena su próximo proyecto a publicar vía Neon Gold Records, como parte de su ciclo en curso Patriarchy R.I.P.. El nuevo tema, agresivo y emocionante, sigue el mood de sus más recientes: siguiendo a mujeres empoderadas y con aspecto de superhéroes que desafían y destruyen el patriarcado castigando a los abusadores y explotadores de mujeres y otros grupos marginados. El clip fue dirigido por Danin Jacquay.

4. Alfie Templeman, Colour Me Blue

Alfie Templeman se trae una nueva canción: Colour Me Blue. La pista pertenece a su próximo álbum debut, Mellow Moon, que saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Chess Club Records/AWAL. Es la continuación de Leaving Today, que se publicó a principios de este mes, y de los cortes anteriores Broken y 3D Feelings, este último producido por Will Bloomfield y el líder de The Vaccines, Justin Young. Sobre el tema, Templeman dijo: “Colour Me Blue es una canción de amor sobre esa ola que te atraviesa cuando te enamoras”.

5. Faye Webster, Car Therapy

La cantautora de Atlanta, Faye Webster, anunció esta semana que lanzará un nuevo EP, Car Therapy Sessions, que saldrá a la venta el 29 de abril a través de Secretly Canadian. Junto con el anuncio, estrenó el vídeo de la canción que da título al disco, en donde vemos a Webster actuando con un regio vestido azul desde una habitación al margen de la orquesta completa que la acompaña. Al igual que la pista, el vídeo es bastante encantador.

6. Flume + Caroline Polachek, Sirens

Flume y Caroline Polachek se traen hoy un evocador vídeo musical para su reciente colaboración, Sirens. En el clip, dirigido por Daniel Askill, se ve a Polachek flotando en una cueva con un vestido blanco etéreo sobre un Flume aparentemente sin vida. “Caroline y yo nos conocíamos desde hacía años, pero ella acababa de mudarse a Los Ángeles y nos encontramos viviendo en la misma calle”, explica Flume en un comunicado. “Empezamos a jugar partidas semanales de Magic The Gathering con A.G. Cook y algunos amigos. Empezamos a hacer una sesión, y Danny L Harle me enseñó una nota de voz de Caroline con unas primeras fases de voz. Me encantó y volví a trabajar en ella durante la pandemia”.

7. Metronomy, On Time

Metronomy se trae una nueva versión en directo de su tema Right on Time, grabada en los famosos estudios Abbey Road. La canción es el último sencillo del séptimo álbum de la banda, Small World, lanzado el pasado mes de febrero. La sesión fue filmada y grabada en los estudios Abbey Road como parte de las celebraciones de su 90º aniversario. La sesión completa de seis canciones de Metronomy en Abbey Road se emitirá en directo en YouTube el 19 de abril y estará disponible para ser vista en su totalidad a partir de entonces.

