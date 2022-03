7 lanzamientos recientes que debes escuchar: BENEE + King Gizzard & The Lizard Wizard + Pussy Riot + Mitski y más

En la selección musical del día de hoy, BENEE se trae el vídeo de su tema Never Ending, King Gizzard & The Lizard Wizard adelantan su vigésimo álbum con un épico tema de 18 minutos, y Pussy Riot lanzan Laugh It Off. Además, Mitski y David Byrne colaboran con un tema bastante sci-fi; Father John Misty nos regala Goodbye Mr. Blue, y Finneas le hace un cover a Bon Iver. ¡Comencemos!

1. BENEE, Never Ending

Tras el lanzamiento de su nuevo EP, LYCHEE, BENEE se trae el vídeo de su tema Never Ending. Hablando sobre el clip, la neozelandesa cuenta en un comunicado que “desde el principio, sabía que quería que el vídeo de Never Ending fuera impulsado por un montón de cortes rápidos y un montón de postproducción para que fuera un viaje visual realmente genial. El vídeo se hizo con dos amigos míos, Devan Narsai y Riley Coughlin: Devan tiene muy buen ojo para las tomas y Riley es muy hábil en la dirección creativa. Este ha sido mi vídeo favorito hasta la fecha, ya que me encanta lo bien que se adapta a la canción”.

2. King Gizzard & The Lizard Wizard, The Dripping Tap

¡King Gizzard and the Lizard Wizard van a sacar un nuevo álbum! Los rockeros australianos se preparan para presentar Omnium Gatherum, su primer LP doble, que ya será el vigésimo de su carrera, y como adelanto, dejaron caer una épica pista de 18 minutos de duración llamada The Dripping Tap. “Decidimos que este es nuestro clásico y extenso ‘álbum doble'”, dijo el líder Stu Mackenzie en un comunicado. “Nuestro White Album, donde todo vale”.

3. Pussy Riot, Laugh It Off

Las artistas y activistas de Pussy Riot celebraron el Día Internacional de la Mujer lanzando una nueva canción, Laugh It Off, así como una nueva organización en beneficio de las mujeres y los artistas LGBTQI+ llamada UnicornDAO, que sigue a la UkraineDAO que ha recaudado más de 7 millones de dólares para los ciudadanos del país vecino de Rusia. La canción, en la que participan Vérité y Latashá, es un tema corto de dance-pop con un ritmo pulsante y una letra que habla de que si no tienes nada que perder, puedes reírte de ello. Ambas escribieron la canción con Tove Lo y el productor Tim Nelson y se incluirá en el próximo proyecto de Pussy Riot, que saldrá a la venta a finales de este año a través de Neon Gold Records y del que Tove Lo es productora ejecutiva.

4. Mitski + David Byrne + Son Lux, This Is a Life

Mitski y David Byrne colaboraron recientemente con Son Lux, los compositores de la próxima película de A24, Everything Everywhere All At Once. La canción resultante, This Is a Life, ya está disponible en Internet y formará parte de la banda sonora de la película, que se estrenará el 8 de abril junto con el filme. En un comunicado de prensa, Son Lux afirma: “Aunque desde el momento en que nos pidieron que hiciéramos la banda sonora de esta película sabíamos que nos llevaría a nuevas e inesperadas direcciones, no podíamos predecir cuánto íbamos a aprender del proyecto. Lo que surgió fue nuestra empresa más ambiciosa hasta la fecha, con más de dos años de trabajo, que dio como resultado dos horas de música nueva”.

5. Father John Misty, Goodbye Mr. Blue

Father John Misty se trae una nueva canción de su próximo álbum, Chloë and The Next 20th Century: se trata de Goodbye Mr. Blue. El quinto álbum de estudio de Tillman bajo el nombre de Father John Misty, llegará el 8 de abril a través de Sub Pop y Bella Union. La producción, que sigue a God’s Favorite Customer de 2018, se ha adelantado hasta ahora con los temas Q4 y Funny Girl, temas muy cinematográficos que ciertamente se complementan con la nueva balada emotiva de FJM.

6. Finneas, Flume (Bon Iver cover)

Finneas se trae hoy una versión del tema Flume de Bon Iver para el nuevo drop de Spotify Singles. El hermano y colaborador de Billie Eilish lanzó su álbum debut Optimist el pasado mes de octubre, y el nuevo lanzamiento en vivo de dos pistas también incluye una versión especial de la canción Medieval del disco junto a la versión de Bon Iver. En un comunicado, Finneas dijo que se sentía “honrado de poder entrar por fin en los flamantes y hermosos estudios Spotify para grabar estas canciones con estos arreglos especiales”.

7. Kanye West, Hurricane

Kanye West estrenó el visual de Hurricane, el tema que abre su décimo álbum de estudio en solitario, Donda, de 32 pistas, lanzado en agosto de 2021. La canción, que cuenta con la colaboración de The Weeknd y Lil Baby, fue nominada a la mejor interpretación de rap melódico en los premios Grammy 2022. En el nuevo vídeo, un ejército animado de prisioneros vestidos de negro se libera de una isla prisión. Un avatar de Ye surge de las aguas, inspira a sus compañeros de fuga con un discurso y bautiza a un Jesús de lego antes de que el éxodo salga al aire, ascendiendo a las nubes.

