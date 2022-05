6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tokischa + Girl Ultra + Vince Staples + Holly Humberstone y más

La selección musical de hoy lunes se trae una collab de Tokischa y Marshmello, el más reciente EP de la mexicana Girl Ultra, y un vídeo de Vince Staples. Además, Holly Humberstone estrena Sleep Tight, las coreanas de LE SSERAFIM se traen su primer mini álbum y video, y disfrutaremos de la más reciente producción de Tennis System. ¡Comencemos!

1. Tokischa + Marshmello, Estilazo

Comenzamos la lista de este lunes con uno de los estrenos que nos dejó el fin de semana: se trata de Estilazo, la colaboración entre Tokischa y Marshmello, que combina el EDM y dembow dominicano con una letra que celebra la liberación sexual, el feminismo y la inclusión. La pista llega acompañada de un vídeo dirigido por Verónica Gutiérrez en donde hay toda una fiesta con cameos de Dennis Rodman, Nikita Dragun y La Demi.

Publicidad

2. Girl Ultra, EL SUR

La mexicana Mariana de Miguel, mejor conocida como Girl Ultra, dejó caer el fin de semana su más reciente EP, titulado EL SUR, compuesto por siete tracks, del cual se adelantaron Amores de Droga y Punk, este último en colaboración con Little Jesus. Producido por Kiddzie de Noah Pino Palo, ABC Dialect y la misma Girl Ultra, EL SUR pasa por el UK garage y el trip hop, teniendo como referencia geográfica “el lugar donde la temperatura, la gentrificación y la diversión nunca para porque, en el sur todo puede pasar”.

3. Vince Staples, Ramona Park Broke My Heart The Musical: WHEN SPARKS FLY

Semanas atrás, el rapero Vince Staples dejó caer su nuevo álbum Ramona Park Broke My Heart, y hoy le daremos un vistazo al vídeo más reciente de la producción: se trata de WHEN SPARKS FLY, que estuvo dirigido por el mismo Staples junto a C. Blacksmith. Influido por la canción de Nas, I Gave You Power, en la que el artista de Queensbridge personifica una pistola en su rap, Vince Staples rapea desde la perspectiva de una pistola y quien la dispara en una relación letal. La canción, producida por Frano, cuenta con la voz de Lyves y samplea su canción No Love.

4. Holly Humberstone, Sleep Tight

Holly Humberstone comparte su nuevo tema Sleep Tight, escrito con su viejo colaborador Rob Milton y Matty Healy de The 1975. “Es incómodo tratar de captar los sentimientos por un amigo, ya que a menudo son sentimientos que podríamos haber estado reprimiendo durante algún tiempo. Cuando salen a la superficie, tienes que sopesar los riesgos de salir herido y de perderlos potencialmente en tu vida”, señala Holly. “Escribí Sleep Tight sobre la incertidumbre de las amistades que evolucionan hacia algo más”. El vídeo de la pista fue dirigido por Bradley J. Calder.

5. LE SSERAFIM, FEARLESS

EL día de hoy, el grupo K-pop femenino LE SSERAFIM hizo su esperado debut con su mini álbum debut, FEARLESS, así como con el vídeo musical de la canción del mismo nombre. El grupo de chicas de seis miembros de HYBE está formado por las antiguas integrantes de IZ*ONE, Sakura y Kim Chaewon, la antigua concursante de Produce 48, Huh Yunjin, y las nuevas caras Kim Garam, Hong Eunchae y Kazuha. La pista con la se dan a conocer es una canción de pop alternativo con un atrevido riff de bajo.

Publicidad

6. Tennis System, Autophobia

Cerramos los estrenos musicales de hoy con lo nuevo de la agrupación de rock alternativo Tennis System, llamado Autophobia. Escrito y grabado íntegramente durante la pandemia, es el primer nuevo larga duración de la banda desde Lovesick de 2019 y marca un nuevo capítulo en el sonido del proyecto, liderado por el guitarrista y vocalista Matty Taylor. El álbum es bastante minimalista y vocal, y se originó como un proyecto de bedroom indie donde los sintetizadores y cajas de ritmos se fusionan con baterías y guitarras en directo.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?