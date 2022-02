6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tessa Violet + Alice Glass + Cariño + BENEE y más

La selección musical del día de hoy se viene con el brillante comeback de Tessa Violet, el álbum debut de Alice Glass y un adelanto del próximo disco de la agrupación madrileña Cariño. Además, la neozelandesa BENEE nos regala el vídeo de su sencillo Beach Boy; Future Islands se trae el single King of Sweden, y Kurt Vile regresa con Like Exploding Stones, de su próximo disco. ¡Comencemos!

1. Tessa Violet, YES MOM

La cantautora estadounidense oriunda de Chicago, Tessa Violet, se trae hoy un nuevo single llamado YES MOM, que no solo es su primer tema de este año, sino también su primer material nuevo desde su álbum de 2019, Bad Idea. Comienza con unas cuerdas de guitarra que luego rompen en un beat electrónico y hasta arreglos de violines mientras canta acerca de su nuevo estatus como diva. We stan.

Publicidad

2. Alice Glass, PREY//IV

PREY//IV, el esperado álbum en solitario de Alice Glass, llega el día de hoy por fin a través de Eating Glass Records. “Mi álbum es para la gente que ha experimentado un dolor que no entiende”, tuiteó Glass antes del lanzamiento. “Es para aquellos que conocen el sufrimiento”. Para coincidir con el sombrío LP, la artista también compartió un nuevo vídeo para el tema EVERYBODY ELSE, que fue dirigido, animado y editado por Dustin Nicholls, aka Astra Zero.

3. Cariño, No Me Convengo

El próximo 9 de abril, Chile estará recibiendo a la agrupación madrileña Cariño en la Sala Metrónomo, en donde estarán presentando su EP X si me dejas en visto, y parece que los fans de la agrupación también podrán escuchar su más reciente tema, No Me Convengo, que estrenaron el día de hoy y que sirve como adelanto a lo que será su próximo disco de estudio. El tema llega con un vídeo oficial dirigido por Diego Jiménez.

4. BENEE, Beach Boy

Con su nuevo EP LYCHEE a punto de llegar el 4 de marzo, la neozelandesa BENEE comparte el vídeo de su último single, Beach Boy. “Acababa de rodar un vídeo playero de ensueño para Doesn’t Matter, así que quería una yuxtaposición completa”, cuenta la artista sobre el clip. “Rory Pippan dirigió mi vídeo de Supalonely y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él… aunque a distancia (rodamos en Nueva Zelanda, él dirigió desde Australia). Estoy muy contenta con cómo ha quedado. Espero que les guste”.

5. Future Islands, King of Sweden

Future Islands están de vuelta hoy con un nuevo tema lleno de groove: se trata de King Of Sweden, que estrenaron en la televisión nocturna estadounidense el día de ayer, y que hoy tenemos con su versión oficial de estudio. La pista sigue al tema independiente Peach, que la banda lanzó el verano pasado y fue su primer tema original desde que su sexto álbum, As Long As You Are, que salió en 2020. Todavía no está claro si estos dos temas formarán parte de un nuevo disco en el que la banda dijo el año pasado que habían comenzado a trabajar, pero lo cierto es que es un excelente indicio de ello.

Publicidad

6. Kurt Vile, Like Exploding Stones

Kurt Vile anunció esta semana el lanzamiento de un nuevo álbum, (watch my moves), que saldrá el 15 de abril a través de Verve. Vile también compartió un vídeo para el single principal del álbum, Like Exploding Stones, dirigido por Sean Dunne. El nuevo álbum de Vile se grabó principalmente en OKV Central, su estudio casero en el barrio de Mount Airy de Filadelfia. En un comunicado de prensa, afirma: “Cuando Waylon Jennings se convirtió en un artista de country fuera de la ley, le gustaba grabar en Hillbilly Central, que era el estudio de Tompall Glaser. OKV Central es mi versión de eso en Mount Airy. He llegado a ser yo mismo aquí, y al mismo tiempo estoy volviendo a mis raíces de grabación casera”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?