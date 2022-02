6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rosalia + Machine Gun Kelly + Young Cister + Mitski y más

Y finalmente llegamos al New Music Friday. La selección musical de hoy tiene como protagonistas a Rosalía, quien estrenó otro adelanto de su disco Motomami; a Machine Gun Kelly, quien se unió a Willow para un nuevo tema, y a Young Cister, quien junto a Duki dejó caer un nuevo audiovisual. Además, finalmente escucharemos el disco Laurel Hell de Mitski; y Sasami y Metz nos regalan nuevos sencillos. ¡Comencemos!

1. Rosalía, SAOKO

Rosalía anunció esta semana que su esperado nuevo álbum, Motomami, llegará el 18 de marzo. Para adelantar el lanzamiento, se trae hoy un single llamado SAOKO, así como un nuevo vídeo musical dirigido por Valentín Petit. Según explica la española en un comunicado, la pista samplea la canción del mismo nombre de Daddy Yankee y Wisin de 2004 y sirve como homenaje al “reggaetón clásico, un género que me encanta y que ha sido una constante y gran inspiración a lo largo del proyecto Motomami“.

2.Machine Gun Kelly + Willow, Emo Girl

Machine Gun Kelly y Willow lanzaron hoy su nueva colaboración, titulada Emo Girl, y que está extraída del próximo álbum de Kelly, Mainstream Sellout, que saldrá a la venta el 25 de marzo. Kelly había compartido algunos extractos de la canción a través de su TikTok oficial en los últimos días, por lo que sus fans pensaban que el track se llamaba Cherry Red Lipstick, sin embargo, hoy finalmente se supo su título verdadero.

3. Young Cister + Duki, Dolce

Otro de los artistas que comenzó el fin de semana con pie derecho fue el chileno Young Cister, quien después de su tema Casi Amor de Verano se viene hoy con otro estreno: se trata de DOLCE, en el que une fuerzas con Duki. “Siempre tuve contacto con Duki, y ya teníamos otras colaboraciones más ligadas al Trap, pero ya hace tiempo quería hacer un perreo con él”, dice el chileno. “Más ahora que está en su temporada de Reggaetón. Para mí es un sueño estar con el #1 de Argentina en una canción”. El clip fue dirigido por Pepo Garrido y grabado en Buenos Aires.

4. Mitski, Laurel Hell

Mitski finalmente se trae hoy su nuevo álbum Laurel Hell, el primer trabajo completo de la cantautora japonesa-estadounidense desde Be the Cowboy de 2018. Inspirado en gran medida en la música dance de los 80, el LP contiene los singles Working for the Knife, The Only Heartbreaker, Heat Lightning y más. Para coincidir con el lanzamiento de hoy, Mitski también compartió un vídeo para el tema del álbum Stay Soft.

5. SASAMI, Call Me Home

Squeeze es el nombre del próximo proyecto de SASAMI, un grupo de rock alternativo con sede en Los Ángeles, quienes prometer traerse una colección de emocionantes novedades. Como adelanto, hoy estrenan la canción Call Me Home del LP, que combina un poco de psicodelia con Joy Division. Según cuentan en un comunicado, la canción “está dedicada a cualquiera que haya hecho volar su vida sólo para recordar lo que es sentir algo. Trata de la oscuridad de no sentir nada y del dolor de la apatía que puede engullirte si se lo permites”.

6. METZ, Demolition Row

Las agrupaciones METZ y Adulkt Life se unieron para un vinil de 7” compartido, que saldrá a la venta el 4 de marzo a través de What’s Your Rupture? y está precedido por la contribución de METZ, llamada Demolition Row. Alex Edkins de la banda nos cuenta: “Nuestra motivación para hacer este split de 7” fue realmente una forma de hacer algo especial para nuestra próxima gira en la que tocaremos con Adulkt Life en Londres. Demolition Row es una canción que grabamos nosotros mismos y creo que es bastante singular en lo que respecta al catálogo de METZ. Nunca habíamos sonado así”.

