6 lanzamientos recientes que debes escuchar: mxmtoon + SOAK + Kurt Vile + Fontaines D.C. y más

La selección musical de hoy martes se viene con temas de estreno de mxmtoon y SOAK, así como un throwback en vivo de parte de Kurt Vile. Además, disfrutaremos del nuevo Tiny Desk Concert de los irlandeses de Fontaines D.C.; escucharemos el nuevo single de Flume, y Liars se traen un tema clásico. ¡Comencemos!

1. mxmtoon, Coming of Age

En vísperas del lanzamiento de su álbum debut esta semana, mxmtoon se trae otro adelanto del mismo: en esta oportunidad se trata de Coming of Age, que sigue al reciente single victim of nostalgia. La canción pertenece a su próximo álbum, rising, que se publicará este viernes 20 de mayo. Hablando del tema, Maia cuenta en un comunicado: “Empecé a centrarme en mxmtoon cuando tenía 17 años. Han pasado cuatro años desde entonces, y he crecido y cambiado mucho desde que era la adolescente que empezó todo esto. La ‘mayoría de edad’ del tema trata del crecimiento que he experimentado entre la escritura, la producción y la comprensión personal del individuo que sé que soy actualmente. (…) Sentí que era necesario hacer una canción que celebrara al mismo tiempo la incertidumbre del autodescubrimiento pero que pudiera encontrar la confianza en el crecimiento”.

2. SOAK, Swear Jar

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum esta semana, SOAK se trae el tema Swear Jar. La canción se extrae de su tercer álbum If I Never Know You Like This Again, que saldrá a la venta el 20 de mayo a través de Rough Trade Records. “Me sentí tan desconectade de mí misme y de la vida, que empecé a preguntarme si alguna vez había estado realmente presente o si siempre había estado en piloto automático”, dijo Bridie Monds-Watson sobre la inspiración de la canción.

3. Kurt Vile, Smoke Ring For My Halo

Con motivo del lanzamiento de su álbum Watch My Moves el pasado mes de abril, Kurt Vile estuvo de visita recientemente en The Blues Kitchen para tocar una sesión acústica exclusiva, en donde estuvo interpretado uno de sus clásicos: se trata del track Smoke Ring For My Halo, el tema de su álbum de 2011 del mismo nombre.

4. Fontaines D.C., Tiny Desk (Home) Concert

Frescos del lanzamiento de su nueva producción discográfica, Skinty Fia, la banda irlandesa de post-punk Fontaines D.C. ofreció el día de hoy un set de cuatro canciones desde el Irish American Heritage Center de Chicago en la más reciente edición del Tiny Desk Concert, que de un tiempo para acá debido a la pandemia se realiza en diferentes locaciones, más o menos íntimas, con los artistas. En esta oportunidad, los irlandeses interpretaron los temas The Couple Across The Way, In ár gCroíthe go deo, Big Shot y Nabokov.

5. Flume + Emma Louise, Hollow

Flume comparte hoy un nuevo tema, Hollow, con la colaboración de la cantante australiana Emma Louise. La canción pertenece al nuevo LP de Flume, Palaces, que sale a la venta este viernes 20 de mayo en Future Classic/Transgressive. El tema sigue a los anteriores singles Say Nothing con MAY-A, Sirens con Caroline Polachek (y coescrito y coproducido con Danny L Harle), Palaces con Damon Albarn y ESCAPE con Kučka y Quiet Bison.

6. Liars, Mr Your On Fire Mr

They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top es la primera entrega de la nueva serie de reediciones de Liars, en la que cada dos meses se publicará un álbum del catálogo de la banda en vinilo. La campaña comienza con el álbum de debut de Liars, publicado originalmente en 2001 y grabado durante dos días en Brooklyn, Nueva York, con el productor Steve Revitte. Para celebrar el lanzamiento el próximo 22 de julio, hoy se traen el lyric video de su tema Mr Your On Fire Mr, dirigido por Jonny Campolo.

