6 lanzamientos recientes que debes escuchar: IDLES + Cat Power + Animal Collective + Ruth Radelet y más

La selección musical de día de hoy se viene con otro gran vídeo de los británicos de IDLES, un cover de Billie Holiday hecho por Cat Power, y lo más reciente de Animal Collective. Además escucharemos una canción de Ruth Radelet tras la separación de Chromatics; A Place to Bury Strangers se traen Hold On Tight, y Band of Horses adelantan su próximo disco con el vídeo de In Need of Repair. ¡Comencemos!

1. IDLES, When The Lights Come On

La banda post-punk de Bristol, IDLES, publicó el mes pasado Crawler, su cuarto álbum, que les ha mantenido en la cima del resurgimiento de la escena punk del Reino Unido. Coproducido por el guitarrista de IDLES, Mark Bowen y Kenny Beats, es una producción excelente, y hoy la agrupación se trae el vídeo oficial del tema When The Lights Come On, filmado en visión nocturna, y dirigido por Holding Hands with Horses. El líder de la banda, Joe Talbot, llama a la canción un “poema de luz y sonido que explora la fría luz del día”.

2. Cat Power, I’ll Be Seeing You (Billie Holiday cover) + Unhate

Cat Power es una de las escritoras más singulares del indie rock, pero también es una experta en versionar canciones ajenas como nadie. Hoy, ha vuelto con una nueva interpretación del clásico de Billie Holiday de 1944, I’ll Be Seeing You, el último vistazo a su próximo álbum Covers. Además, también se trae Unhate, una versión actualizada de su tema de The Greatest, Hate. Covers sale el 14 de enero a través de Domino.

3. Animal Collective, Walker

Animal Collective compartieron el último single de su próximo álbum Time Skiffs, un radiante homenaje al fallecido y gran Scott Walker, titulado simplemente Walker. En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1, el miembro de la banda Panda Bear (también conocido como Noah Lennox) dijo que la nueva pista fue escrita alrededor del momento del fallecimiento de Walker en marzo de 2019. “La música de Scott ha significado mucho para mí”, dijo Lennox, “y siempre será una gran inspiración”. Dale un vistazo al vídeo musical de la pista, que fue dirigido por Avey Tare (alias David Portner) y su hermana Abby.

4. Ruth Radelet, Twilight (Elliott Smith cover)

Tras la ruptura de Chromatics meses atrás, Ruth Radelet, la antigua líder vocal de la agrupación, regresa con nueva música: el día de hoy nos llega su primer single en solitario, que es un cover del tema Twilight de Elliott Smith. “Al crecer en Portland, no pude evitar la influencia de Elliott Smith: su música estaba en el agua allí. Todavía siento una especie de nostalgia cada vez que escucho una de sus canciones, y siempre asociaré su música con el clima lluvioso y la sensación de ciudad pequeña y arenosa que tenía Portland en aquel entonces”, cuenta Ruth en un comunicado.

5. A Place To Bury Strangers, Hold On Tight

El nuevo single de A Place to Bury Strangers comienza con una explosión instantánea de ruido. Hold On Tight, cargado de feedback, es el segundo sencillo del próximo álbum See Through You. Aunque no se desvía de la fórmula habitual de la banda de noise-pop de Brooklyn, Hold On Tight es una garantía más de que el próximo sexto álbum continuará el caos sónico por el que el grupo es conocido. See Through You saldrá a la venta el 4 de febrero a través del sello DedStrange.

6. Band of Horses, In Need of Repair

La agrupación Band of Horses anunció el día de hoy que cambiará la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, Things Are Great, para el 4 de marzo de 2022. El fundador de la banda, Ben Bridwell, explica que el cambio se debe a los inevitables retrasos del vinilo, lo que significa que éste no estará listo para los fans en el momento del lanzamiento. Bridwell dice: “¡Qué año, diablos, qué casi dos años! Espero que todo el mundo esté a salvo y tan mentalmente entero como sea posible. Estábamos muy emocionados por sacar nuestro disco el 21 de enero de este año, pero dados los problemas actuales de la cadena de suministro, tuvimos que cambiarlo un mes más tarde para poder hacer el vinilo”. Como consolación dejaron caer el surrealista vídeo de In Need of Repair, dirigido por Easy Pete’s.

