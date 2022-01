6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Halsey + Let’s Eat Grandma + Miley Cyrus + Joji y más

La selección musical del día de hoy comienza con una versión extendida del más reciente disco de Halsey; una celebración del nuevo año de Let’s Eat Grandma y un tema inédito de Miley Cyrus. Además, Bonobo se une a Joji en una nueva pista; The Presets nos regalan su primer material nuevo desde 2018, y Röyksopp regresan con (Nothing But) Ashes. ¡Comencemos!

1. Halsey, If I Can’t Have Love, I Want Power (Extended Edition)

¡Sorpresa! Halsey lanzó una edición extendida de su último álbum, If I Can’t Have Love, I Want Power. El disco de lujo, que cuenta con 16 canciones escritas por Halsey, fue producido por Trent Reznor y Atticus Ross. El álbum ampliado incluye el reciente éxito de Halsey, Nightmare, además de Nightmare (Reprise) y People Disappear Here.

2. Let’s Eat Grandma, Happy New Year

Let’s Eat Grandma, el dúo británico formado por Rosa Walton y Jenny Hollingworth, estrenaron el 2022 con una nueva pista apropiadamente llamada Happy New Year, que es un tema genuinamente feliz, con fuegos artificiales reales que entran en el tema a los tres minutos y medio, mientras el par canta sobre la alegría de hacer borrón y cuenta nueva mientras se guarda la nostalgia en el bolsillo trasero.

3. Miley Cyrus, You

Miley Cyrus estrenó un nuevo tema durante su especial de Nochevieja en Miami. La canción se titula You, y es una balada bastante intensa. La cantante compartió la actuación en un post en Instagram y fue bombardeada con preguntas sobre dónde se podía escuchar la canción. Una cuenta de fans comentó que necesitaba la pista en Spotify inmediatamente, pero la cantante explicó por qué no estaba disponible allí. Cyrus respondió: “Esta canción es tan nueva que aún no la he grabado. Sólo quería hacer algo especial para todos ustedes”.

4. Bonobo + Joji, From You

Bonobo (aka Simon Green) comparte hoy una nueva canción, From You, que cuenta con una colaboración de Joji. Es el último lanzamiento de su próximo álbum, Fragments, que saldrá el próximo viernes 14 de enero a través de Ninja Tune. En un comunicado de prensa, Green explica la letra de la canción, declarando: “Volví a recordar lo mucho que me gustaban las multitudes y el movimiento y la gente que conectaba con los demás”.

5. The Presets, You Belong

The Presets arrancaron el nuevo año con su primera canción nueva en casi cuatro años: un tema house con mucho ritmo, titulado You Belong. Sin duda es un tema adecuado para dar la bienvenida al nuevo año, con un mood optimista y de empoderamiento cantados sobre un paisaje sonoro de bajo oscilante, sintetizadores y percusión colorida. You Belong se estrenó durante el espectáculo de fuegos artificiales anual de Nochevieja en Sidney.

6. Röyksopp, (Nothing But) Ashes

El dúo Röyksopp comenzó el año 2022 compartiendo nueva música, con la llegada del tema (Nothing But) Ashes. El grupo noruego de música electrónica abrió una cuenta oficial de Instagram a principios de la semana pasada, anunciando un próximo proyecto y animando a los fans a “pulsar R” para descubrir nueva música el 1° de enero. La pareja no ha compartido muchos detalles en torno a la nueva canción, pero el título de YouTube de la canción también hace referencia al nombre Profound Mysteries, que parece que podría ser el título de un próximo proyecto.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

