6 lanzamientos recientes que debes escuchar: EASY KID + AYAX + Guitarricadelafuente + Role Model y más

Arrancamos esta nueva semana con una buena selección musical: en primer lugar, tenemos un poco de trap con el chileno EASY KID; el vídeo más reciente del español Ayax, así como el nuevo single de Guitarricadelafuente. Además, Role Model le dedica una canción de amor a una misteriosa mujer en neverletyougo; Vince Staples nos ofrece otro adelanto de su próximo disco, y Bree Runway deja caer un banger con sonidos ochentosos. ¡Comencemos!

1. EASY KID, Ma si tu supieras

El chileno Joaquín Palacios, más conocido como Easy Kid, es uno de los artistas más sonados de la escena trap indie de la nación sudamericana, y desde sus inicios ha compartido escenario con artistas renombrados como Drefquila, Pablo Chill-e, Gotay y Paulo Londra, entre otros. Este fin de semana, Easy Kid dejó caer el tema Ma si tú supieras, single que le sigue a su álbum +XQA del año pasado, y que combina elementos de de bedroom y dream pop en el sonido trap al que nos tiene acostumbrados.

2. Ayax, El León

Para quienes han escuchado el disco Juglar del Siglo XXI, saben que el rapero español AYAX es alguien a quien le gusta poner imágenes a sus líricas, y prueba de ello es que no pasa mucho tiempo sin dejar de compartir algún visual de una de sus canciones. En esta oportunidad le tocó al clip de El León, el cuarto tema de esta reciente producción, y que fue dirigido por el mismo Ayax Pedrosa.

3. Guitarricadelafuente, Quien encendió la luz

El próximo 6 de mayo se estrena La Cantera, el primer álbum del español Guitarricadelafuente, quien ya ha dejado caer algunos adelantos de lo que podemos esperar de esta producción. Su single más reciente se llama Quien encendió la luz, que trata sobre esa dualidad que impregna su propio carácter: como refleja su vídeo, dirigido por Pedro Artola, habla sobre las certezas del día y los enigmas de la noche.

4. ROLE MODEL, neverletyougo

ROLE MODEL está de vuelta con un sencillo llamado neverletyougo, que según él es una oda a una “chica misteriosa”. El tema llega como el último anticipo del esperado álbum de debut de ROLE MODEL, que saldrá a la venta el 8 de abril. El vídeo musical que acompaña a la pista es una toma única en la que se ve a Tucker interpretando coquetamente la canción a un misterioso interés amoroso mientras avanzan por una calle de la ciudad. Dirigido por Dylan Knight y Ben Goodman, el modesto vídeo capta la sencilla y desenfrenada alegría del amor.

5. Vince Staples, Rose Street

Vince Staples compartió su nuevo tema Rose Street antes del lanzamiento de su próximo quinto álbum, Ramona Park Broke My Heart, que saldrá el 8 de abril a través de Blacksmith Recordings. El tema sigue a Magic, de febrero, y llega como muestra de un álbum que Staples ha descrito previamente como un disco personal sobre su lugar de origen. “Es un símbolo del hogar. Y todo el mundo tiene un hogar. Aunque es muy personal para mí, todo el mundo puede sentirse identificado con ella. Por eso pensé que funcionaría para este capítulo”, dijo. La canción llega con un vídeo dirigido por el rapero junto a C. Blacksmith.

6. Bree Runway, Somebody Like You

La superestrella británica, Bree Runway, se trae su nuevo single Somebody Like You, un tema con influencias de los años 80, lleno de sintetizadores, que frena el ritmo y muestra una nueva faceta de la cantante. “Una oda a mi futuro amante, en una generación en la que el amor y las relaciones se han convertido en algo tan transaccional, todavía me estoy reservando para lo real”, dice Bree sobre la canción. “Somebody Like You es también como yo, verá el valor de un amor que no se puede comprar, simplemente es. Puede ser una generación tan vacía y sin alma, pero en todo eso sigo estando segura de que hay un diamante precioso en toda la suciedad para mí.” La canción llega con un vídeo dirigido por Claire Arnold.

