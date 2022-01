6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Doja Cat + Amber Mark + Lauv + renforshort y más

La selección musical del día de hoy da inicio con un nuevo capítulo intergaláctico de Planet Her de Doja Cat; el Tiny Desk (Home) Concert de Amber Mark, y un adelanto del próximo disco de Lauv. Además, renforshort nos regala moshpit, veremos un performance en vivo de YEИDRY y Lous and the Yakuza para A Colors Show, y nos sumergiremos en un poco de disco francés con Breakbot y su nuevo tema. ¡Comencemos!

1. Doja Cat, Get Into It (Yuh)

No hay nada que le guste más a Doja Cat que un momento intergaláctico, así que la estrella del pop/rap/R&B sigue regalándonos vídeos de su exitoso álbum Planet Her de 2021, y hoy se trae el de Get Into It (Yuh). En el clip, Doja es una diva con todo tipo de atuendos espaciales, que alterna entre gobernar una tripulación de mujeres en una nave espacial, luchar contra agresivos intrusos alienígenas y bailar sola en lo que parece el hueco del ascensor de una estación espacial.

2. Amber Mark, Tiny Desk (Home) Concert

Esta mañana se estrenó un nuevo y fantástico concierto de la serie Tiny Desk de NPR, que como todos sabemos, está realizándose desde “casa” en vez de sus conocidos estudios mientras dure la pandemia, y la invitada de hoy fue la cantautora y productora Amber Mark, quien grabó su performance en el restaurante Palma de Nueva York, que se encuentra justo debajo del espacio en el que ha residido desde la adolescencia. En estas sesiones en vivo, escuchamos temas como On & On, Bliss, Waiting y Worth it, de su álbum debut, Three Dimensions Deep.

3. Lauv, 26

Lauv lanzó hoy su nuevo single, 26, su primero de este año y que sirve como un adelanto de su próximo segundo álbum, terminado pero aún no anunciado, que será la continuación de How i’m feeling de 2020 y que se publicará a finales de 2022. “Escribí 26 sobre el crecimiento y el intento de encontrar tu luz”, explica en un comunicado. “Esa con la que pierdes el contacto a medida que envejeces. Marca el momento en que vuelvo a pisar el mundo y a tomar el control de mi narrativa de nuevo”.

4. Renforshort, moshpit

La canadiense Renforshort compartió un nuevo single llamado Moshpit, coproducido por sus frecuentes colaboradores Jeff Hazin y Alexander 23. La pista es la primera música nueva de Ren (cuyo nombre real es Lauren Isenberg) desde el EP Off Saint Dominique del año pasado. En relación con el tema, Ren dijo: “Empecé a trabajar en Moshpit un día en el que estaba realmente abrumada por la vida en general. Es una analogía interesante, sobre todo por la yuxtaposición de que el tema es un poco más suave de lo que uno se imagina que sería una canción llamada así”. El single llega con un visual oscuramente cinematográfico que sigue a Ren a través de una serie de escenarios aislados dirigido por Zach Bailey.

5. YEИDRY x Lous and the Yakuza, Mascarade

En una de las más recientes entregas de la sesión COLORS en YouTube, disfrutaremos de la artista Lous and The Yakuza, que en esta oportunidad vuelve a asociarse con la plataforma musical para una sesión con la dominicana Yendry con el tema Mascarade, una palabra que se utiliza tanto en inglés como en francés. En el performance, Yendry interviene en español mientras Lous la acompaña en francés e inglés.

6. Breakbot + Irfane, Remedy

Uno de los máximos representantes de la música disco parisina, Breakbot, anunció que tiene un nuevo EP en camino, y esta semana nos da la primera muestra de ello con los sonidos disco de Remedy. El tema cuenta con la participación de uno de sus colaboradores habituales, Irfane, y viene acompañado de un vídeo musical animado por Victor Haegelin que nos lleva a una divertida aventura, y que para el parisino “encarna nuestra búsqueda del ‘remedio’ a esta pandemia”, según contó en un comunicado.

