6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Denzel Curry + Angel Olsen + Arcade Fire + Röyksopp y más

La selección musical de hoy miércoles se viene con un excelente performance en vivo de Denzel Curry, con lo nuevo de Angel Olsen, y con el más reciente single del próximo álbum de Arcade Fire. Además, escucharemos If You Want Me de Röyksopp, un vídeo sorpresa de Justin Bieber, y lo nuevo de la banda Superorganism. ¡Comencemos!

1. Denzel Curry, Live on KEXP

Fresco de su presentación en el festival de Coachella, Denzel Curry estuvo de paso por la estación de radio de Seattle KEXP para interpretar algunas de sus canciones, incluyendo tracks de su más reciente álbum, Melt My Eyez See Your Future. Zel estuvo acompañado del DJ Bradley Chatman durante su presentación, en la que interpretó los temas Melt Session #1, Walkin, Troubles, y X-Wing.

2. Angel Olsen, Big Time

Angel Olsen se trae hoy un nuevo vídeo para la canción que da título a su próximo álbum, Big Time, que saldrá a la venta el 3 de junio a través de Jagjaguwar. El clip de la canción fue dirigido por Kimberly Stuckwisch, quien dijo en un comunicado: “Para Big Time, nos propusimos celebrar la forma en que los seres humanos se identifican y subvertir el anticuado binario de género y los roles de género sociales/internalizados del pasado a través de la coreografía, el color y el vestuario. Existir fuera de las definiciones estrictas es poderoso”.

3. Arcade Fire, Unconditional I (Lookout Kid)

Antes de la llegada de su nuevo álbum WE, Arcade Fire se trae el último single del LP, llamado Unconditional I (Lookout Kid), que ya habían estrenado durante su set sorpresa en Coachella. “No hay nada de sacarina en el amor incondicional en un mundo que se está desmoronando”, dijo Win Butler sobre el single en un comunicado. “Nos necesitamos unos a otros, en toda nuestra imperfección. Lookout Kid es un recordatorio, una nana para el final de los tiempos, cantada a mi hijo, pero para todos… Confía en tu corazón, confía en tu mente, confía en tu cuerpo, confía en tu alma. La mierda va a empeorar antes de mejorar, pero siempre mejora, y nadie es perfecto. Déjame decirlo de nuevo. Nadie es perfecto”.

4. Röyksopp + Susanne Sundfør, If You Want Me

Röyksopp, el dúo electrónico formado por Svein Berge y Torbjørn Brundtland, se trae hoy una nueva canción, If You Want Me, con Susanne Sundfør. Es el último lanzamiento del próximo proyecto conceptual del dúo, Profound Mysteries, que saldrá a la venta este viernes 29 de abril.

5. Justin Bieber, I Feel Funny

Justin Bieber se trae el vídeo musical para su nueva canción I Feel Funny, una pista corta que actúa como un teaser para el próximo single de Bieber. El clip fue dirigido por Cole Bennett de Lyrical Lemonade, quien utilizó su teléfono para capturar las imágenes mientras estaba detrás de las escenas en el rodaje de otro video de Bieber, Honest con Don Toliver, que se estrenará muy pronto.

6. Superorganism, crushed.zip

Superorganism estrenan hoy una nueva canción titulada crushed.zip, el último corte de su próximo álbum, World Wide Pop, que llega el 15 de julio a través de Domino. El vídeo de la pista fue dirigido por AEVA, y es “un viaje musical a través de las ansiedades y el aislamiento que pueden surgir de ser un artista, aunque al final es delicioso”, dijo Harry del grupo sobre la canción.

