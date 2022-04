6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Camila Cabello + Omar Apollo + Empress Of + Sad Night Dynamite y más

La selección musical de hoy lunes se viene con una collab de Camila Cabello y Willow, el nuevo vídeo de Tamagotchi de Omar Apollo, y el regreso de Empress Of. Además, escucharemos la nueva mixtape de Sad Night Dynamite, veremos a Kevin Parker unirse a The Wiggles en el escenario, y disfrutaremos del excelente Tiny Desk Concert de The Linda Lindas. ¡Comencemos!

1. Camila Cabello + Willow, psychofreak

La colaboración entre Camila Cabello y Willow, Psychofreak, ya está aquí con un video musical de pesadilla. Como si se tratara de una escena extrañamente sexy de American Horror Story, el vídeo dirigido por Charlotte Rutherford muestra a Cabello y Willow vestidas de cuero negro y mallas de rejilla rasgadas, escalando las paredes de una sala de espera vacía. Mientras las luces fluorescentes parpadean siniestramente, ambas flotan por las paredes de color verde turquesa y se aferran a los paneles del techo, desafiando la gravedad.

2. Omar Apollo, Tamagotchi

Tras el lanzamiento de su álbum debut IVORY, que salió a la venta el 8 de abril a través de Warner Records, Omar Apollo se trae un nuevo single del proyecto, Tamagotchi, producido por Pharrell Williams y Chad Hugo, que grabó con el dúo el año pasado en Miami. El tema es el quinto single del álbum, que sigue de cerca a Killing Me e Invincible con Daniel Caesar. La canción aterriza con un vídeo dirigido por Jake Nava.

3. Empress Of, Save Me

Empress Of se trae su primera música nueva de 2022: el single Save me, que llega con un vídeo dirigido por Alexis Gómez. La estrella del pop, cuyo nombre real es Lorely Rodríguez, publicó por última vez un tema en mayo del año pasado con One Breath, una canción lanzada como parte de la campaña Sound It Out, que se centra en la educación en torno a la discusión de la salud mental con los jóvenes. Al hablar del nuevo tema, Rodríguez dijo en un comunicado: “Esta es probablemente una de mis canciones favoritas que he hecho. Nunca había puesto cuerdas en directo en una grabación, fue muy emotivo. Hay una urgencia sexual. Hay un juego de poder. Creo que es una de las canciones más sexys que he hecho”.

4. Sad Night Dynamite, Volume II

Sad Night Dynamite lanzaron el fin de semana su nueva mixtape, Volume II. El proyecto incluye sus temas más recientes Tramp y Black & White, y fue elaborado durante la cuarentena. “Durante la composición de Volume II, nos sentimos como si estuviéramos en un espacio en el que no estábamos ni vivos ni muertos. Volume II es el purgatorio. Es una carta de amor a la mortalidad, y explora esa idea desde muchos puntos de vista diferentes; la ansiedad y la inquietud que puede provocar en Look Alive o los momentos de serenidad y calma que pueden surgir en Dropped Eyes. Cada tema tiene una visión diferente de la muerte. Era justo ir por este camino, después del choque”.

5. The Wiggles + Kevin Parker, Elephant

Kevin Parker, de Tame Impala, se unió a la banda australiana The Wiggles en el escenario para interpretar el tema Elephant. Parker se unió a una de las bandas infantiles más queridas de Australia en el escenario para una breve aparición. A principios de este año, The Wiggles alcanzó el número 1 en la estación australiana triple j con su versión del tema de 2012 de Tame Impala, y al hablar de la colaboración en el escenario, Parker dijo: “Cuando recibí la invitación supe que era una oportunidad única en la vida, así que fue un sí obvio. The Wiggles son los verdaderos rockstars de este mundo. Estaba muy nervioso”.

6. The Linda Lindas, Tiny Desk (Home) Concert

La banda de punk adolescente The Linda Lindas estuvieron de vuelta en la biblioteca pública de Los Ángeles, el lugar en el que se dieron a conocer hace un año, para su concierto Tiny Desk. En la actuación, la banda se turnó para cantar, improvisando en medio de las estanterías con una lista de cinco de sus canciones de su álbum debut, publicado la semana pasada. Si bien recordamos, las chicas se convirtieron en una sensación viral con su performance de Racist, Sexist Boy, en la Biblioteca Pública de Los Ángeles a principios de 2021. Esta es la actuación que hizo que la banda firmara con el sello punk Epitaph Records, y a la que siguió un año de torbellino para las jóvenes artistas.

