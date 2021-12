5 razones por las cuales debes ver la serie “Brand New Cherry Flavor”

Todos sabemos que en estos días hay tantas, tantas producciones que se lanzan en las diferentes plataformas de streaming constantemente que de vez en cuando una joya absoluta se desliza de nuestra atención hasta pasar prácticamente desapercibida. Tal es el caso de Brand New Cherry Flavor, un thriller noir totalmente descabellado que es uno de los mejores programas de Netflix. Lanzada el pasado mes de agosto, la serie de ocho capítulos está protagonizada por Lisa Nova, una joven guionista-directora que recibe una llamada inesperada invitándola a Hollywood para conocer al productor Lou Burke, quien vio su cortometraje de graduación y quedó impresionado, así que quiere que Lisa dirija la versión en largometraje.

Es un comienzo estimulante, el sueño de todo joven cineasta hecho realidad, pero no hace falta una bola de cristal para ver hacia dónde va todo: cuando Lisa rechaza las insinuaciones sexuales de Burke, la deja fuera de juego, literalmente, nombrando a otro director. La premisa suena prometedora, ¿cierto? Pues esto es solo el inicio. La historia (adaptada por Nick Antosca y Lenore Zion a partir de una novela de 1996 de Todd Grimson) no trata solo de bailar con el diablo de Hollywood. Es una inmersión surrealista, sangrienta y cómica en el sexo, la muerte y la magia, el inconsciente, el inframundo del ser y la ciudad, todo ello bañado en luz de neón y ambientado con una banda sonora palpitante de principios de los 90. Hoy te damos cinco razones para ver Brand New Cherry Flavor, una de nuestras series favoritas del 2021.

Publicidad

Su trama se siente actual

Aunque está ambientada en los 90, lo cierto es que su trama se siente actual: sin caer en una mecánica fácil, nos fascina al seguir de cerca a esta heroína (casi) indefensa ante los tiburones de Hollywood en busca de carne fresca. Castigada por rechazar una proposición sexual, Lisa se siente invisible y está privada no solo de una promesa de trabajo, sino que roban su historia para que un tercero la dirija. Sin duda es una historia que inevitablemente hace referencia a los numerosos testimonios de la ola #MeToo aunque la acción de la serie se desarrolla 30 años antes.

Nunca sabes qué esperar en cada episodio

A estas alturas, ya estamos acostumbrados a predecir qué es lo que sucederá después cuando estamos viendo alguna serie, pero te garantizamos que en el caso de Brand New Cherry Flavor, incluso tus predicciones más salvajes no van a alcanzar a adivinar lo que el show tiene planeado: lo que empieza como un simple deseo de venganza de Lisa acaba implicando a más y más gente y rituales cada vez más extraños graciasa Boro y sus hechizos, y el hecho de que las lealtades de ciertos personajes van cambiando a medida que la acción avanza. Pero no te preocupes: nada es enrevesado y se siente tremendamente real, un logro para una trama tan bizarra.

Tiene referencias surrealistas y Lynchianas

Una adaptación de la novela de Todd Grimson de 1996, Brand New Cherry Flavor abre las puertas a un mundo espeluznante y alucinante en el que la heroína vomita gatitos como parte de un ritual. Sí, leíste bien. Poblada de personajes disparatados y a veces inquietantes, la serie es una auténtica carta de amor al cine surrealista y, en particular, al maestro del género, David Lynch. Es imposible no pensar en sus obras de culto, empezando por Mulholland Drive y Lost Highway, cuyas imágenes de una carretera se evocan en la escena inicial. Eso sin hablar del horror corporal inspirado en David Cronenberg.

Tiene un elenco fantástico

Este viaje al absurdo y a lo bizarro también merece la pena por su actriz principal, Rosa Salazar (a quien vimos en Alita: Battle Angel de Robert Rodríguez), pero también por Catherine Keener, tan inquietante como siempre, transformada aquí en una reina del vudú. También tenemos a Eric Lange como el productor Lou Burke, así como a Manny Jacinto, Jeff Ward y más, quienes nos guiarán por las extrañas carreteras de esta historia de ficción. No cabe duda de que la extravagancia de Brand New Cherry Flavor desconcertará a algunos. Para los demás, lo mejor es subirse al carro y dejarse atrapar.

Publicidad

El soundtrack es un throwback increíble a los años 90

La serie está ambientada en los años 90, así que la música utilizada en el show nos lleva de vuelta a ese mood del rock alternativo de hace 30 años: tenemos temas de The Pixies, Concrete Blonde, The Slits, Os Mutantes, R.E.M. Veruca Salt y hasta Phil Collins. Eso sin hablar de un cover de Wild Thing hecho por The Creatures que te va a tener tarareando cuando lo escuches. Lo mejor de todo es que nos imaginamos que en algún lugar la protagonista, Lisa, podría tener una mixtape con todas estas canciones en su auto mientras pasea por Los Ángeles.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?