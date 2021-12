5 lanzamientos recientes que debes escuchar: Mac DeMarco + Parquet Courts + Rebecca Black + Arlo Parks y más

Comenzamos la semana de nueva música con un nuevo cover navideño de Mac DeMarco, el vídeo del tema Pulcinella de Parquet Courts, y una collab salvaje de Rebeca Black con Slayyyter. Además, Arlo Parks nos trae un especial para las fiestas decembrinas, y 6lack deja caer un par de temas nuevos. ¡Comencemos!

1. Mac DeMarco, I’ll Be Home For Christmas

Mac DeMarco se trae el día de hoy un vídeo para su versión del clásico navideño de Bing Crosby del año 1943, I’ll Be Home for Christmas. Es el último lanzamiento de su serie anual de canciones navideñas. El clip está protagonizado por un árbol inflable, y es francamente adorable… con el toque DeMarco.

2. Parquet Courts, Pulcinella

Parquet Courts compartió el día de hoy los nuevos visuales de su tema Pulcinella, otro de los temas de su séptimo álbum de estudio, Sympathy For Life, lanzado el pasado mes de octubre. El vídeo, dirigido por Rudy Rubio, tiene una nueva versión de la pista con la participación de Jonny Campolo como el polichinela titular, así como con Chase Ceglie.

3. Rebecca Black + Slayyyter, Read My Mind

Rebecca Black (sí, la misma de Friday) está de vuelta con un tema nuevo, Read My Mind, con la colaboración de Slayyyter. “Slayyyter ha sido una de mis artistas favoritas en los últimos años”, dice Rebecca la pista, “¡y me encantó cada segundo de hacer esta canción con ella! Después de perfeccionar esta canción a lo largo de un año, es mágica, fantástica y todo lo que esperaba para iniciar esta nueva era. ¡Stan! La furia del glam está aquí”. Weston Allen fue el encargado de dirigir el clip.

4. Arlo Parks, Tonight With Arlo Parks: A Variety Hour Special

La cantautora londinense Arlo Parks protagoniza Tonight With Arlo Parks: A Variety Hour Special, un especial navideño lleno de música y conversación con los invitados especiales Dave Okumu de Glass Animals y Romy de The xx. Con colaboraciones, poesía e interpretaciones de canciones del aclamado álbum debut de Parks, Collapsed In Sunbeams.

5. 6lack, Rent Free + By Any Means

6lack vuelve con su primer material en solitario de 2021 en forma de dos nuevos singles: en Rent Free, el artista de R&B de Atlanta reflexiona sobre el año pasado, y con una duración de un minuto y 30 segundos, By Any Means funciona como una especie de interludio, con 6lack cantando sobre cómo ha cambiado su vida luego del éxito de su carrera.

