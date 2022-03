5 lanzamientos recientes que debes escuchar: Florence + The Machine + Rex Orange County + Orville Peck + Luna Li y más

En la selección musical del día de hoy, Florence + The Machine estrena el tercer sencillo de su próximo álbum, Dance Fever; Rex Orange County y Tyler, The Creator se unen en una nueva canción, y Orville Peck se trae el vídeo oficial de Daytona Sand. Además, escucharemos el tema What You’re Thinking de Luna Li, y lo más reciente de Crows, llamado Garden of England. ¡Comencemos!

1. Florence + The Machine, My Love

Florence + The Machine anunciaron hoy su nuevo álbum Dance Fever, que saldrá el 13 de mayo, y que es descrito por Florence Welch como “un cuento de hadas en 14 canciones.” Welch produjo junto a Jack Antonoff y Dave Bayley de Glass Animals, y en un comunicado de prensa dijo que el álbum se inspiró en la coreomanía, “un fenómeno del Renacimiento en el que grupos de personas (a veces miles) bailaron salvajemente hasta el punto de agotamiento, colapso y muerte.” Como adelanto la banda se trae su último single, My Love, que llega con un clip dirigido por Autumn de Wilde.

Publicidad

2. Rex Orange County + Tyler, The Creator, Open A Window

Con su esperado nuevo álbum WHO CARES? aterrizando mañana, Rex Orange County se trae un nuevo tema grabado junto a Tyler, The Creator llamado OPEN A WINDOW, que marca la primera vez que la pareja colabora desde el álbum de Tyler de 2017, Flower Boy. El mood melancólico que caracteriza a Rex Orange County cambia un poco aquí por un tema más suelto y ligero que nunca, mientras Tyler se desliza limpiamente por la producción de Benny Sings en su verso como invitado.

3. Orville Peck, Daytona Sand

Orville Peck lanzó recientemente su nuevo video para el tema Daytona Sand, extraído de su próximo álbum, Bronco, y que fue dirigido por Austin Peters. El audiovisual se rodó durante tres días en Miami como un homenaje a todo lo relacionado con Florida, según afirma Peck en un comunicado. “Cuando escribimos la historia del vídeo, nunca pensamos que seríamos capaces de llevar a cabo la mitad de las cosas que estábamos soñando, pero de alguna manera, lo conseguimos todo, incluyendo una persecución policial a caballo y yo surfeando en un camión de 18 ruedas por Miami. No sé si nos volverán a dejar entrar en Florida, ¡pero este es probablemente mi vídeo favorito hasta la fecha!”.

4. Luna Li, What You’re Thinking

Luna Li, el proyecto de la multiinstrumentista, compositora y productora coreana-canadiense Hannah Bussiere, estrenó la semana pasada su álbum debut, Duality, a través de In Real Life. El álbum, que combina el indie pop y la psicodelia, sigue al EP autotitulado de Li de 2021 y cuenta con las colaboraciones de Jay Som, Dreamer Isioma y beabadoobee, y hoy le daremos un vistazo al vídeo de una de las canciones incluidas en la producción, What You’re thinking, dirigido por Lu Xiao Wei.

5. Crows, Garden of England

La banda británica Crows se traen hoy un nuevo single, titulado Garden Of England. El tema se extrae del nuevo álbum Beware Believers, que sale a la venta el 1°de abril a través de Bad Vibrations Records. El cantante James Cox explica en un comunicado que la pista es una especia de tema dedicado al Brexit. “Odiaba que el Brexit estuviera tan arraigado en nuestro día a día. Era lo primero que escuchaba al despertarme y lo último que leía antes de irme a dormir por la noche. Se convirtió en lo único de lo que hablaba la gente. Garden of England es más bien un comentario sobre la división que causó, dividiendo familias, amigos, ampliando la división norte-sur y potenciando el nacionalismo. La capacidad de los personajes públicos para mentir públicamente y no tener que rendir cuentas es una política peligrosa”. La canción llega con un clip dirigido por Joe Hoffman y Phoebe May.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?