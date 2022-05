5 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA twigs + Kehlani + Beach Bunny + 070 Shake y más

La selección musical de hoy miércoles se trae el último vídeo de la mixtape CAPRISONGS de FKA twigs, un sueño hecho video de parte de Kehlani, y a Bob Odenkirk en un clip sci-fi de Beach Bunny. Además, escucharemos otro adelanto del próximo disco de 070 Shake y un performance en vivo de Father John Misty. ¡Comencemos!

1. FKA twigs, thank you song

FKA twigs se trae hoy miércoles el nuevo e íntimo vídeo musical de su tema Thank You Song, la última parte de la serie CAPRIVIDS de la artista, una colección de visuales “cortos y contundentes” que acompañan a los temas de su mixtape CAPRISONGS. Dirigido por Aidan Zamiri, el clip está ambientado en un autobús nocturno londinense. “El CAPRIVID de thank you song es increíblemente íntimo”, explicó Twigs en un comunicado sobre el clip. “Para mí, se trata de abrazar a los propios demonios y encontrar cosas que son individuales sobre uno mismo, para hacer tu vida mejor”.

2. Kehlani, Up At Night

Tras el lanzamiento de su nuevo proyecto Blue Water Road la semana pasada, Kehlani se trae el audiovisual oficial de su sencillo Up At Night, dirigido por Nono & Rodrigo. El nuevo vídeo comienza con Kehlani pidiendo a su altavoz con tecnología de Google que reproduzca su playlist para dormir, y la pista del clip pronto ruge de fondo y Kehlani se mete en la cama para quedarse dormida. Con eso, entramos en la mente de la cantante que está llena de colores vibrantes, elegantes movimientos de baile, diamantes brillantes, y más, que son todos provocados por sus sentimientos hacia un nuevo romance.

3. Beach Bunny, Karaoke

Beach Bunny son una banda con muchos fans: entre ellos se incluyen el actor de Breaking Bad y Better Call Saul, Bob Odenkirk, quien participa en el vídeo de la nueva canción de la agrupación, llamado Karaoke. El clip, dirigido por Eliza Chance, es la primera parte de una serie de vídeos que combinan a Star Wars y Star Trek, y encuentra a Odenkirk asumiendo el papel de Capitán Estrella del equipo. Karaoke es el segundo sencillo que se extrae de Emotional Creature, que saldrá el 22 de julio.

4. 070 Shake, Web

070 Shake se está preparando para el lanzamiento de su próximo álbum, YOU CAN’T KILL ME, que aterrizará oficialmente el 3 de junio. Como adelanto de lo que está por venir, Shake lanzó previamente los primeros temas del álbum: Lose My Cool con NLE Choppa y Skin and Bones. Hoy revela otro sencillo titulado Web, y en el tema, que fue producido por Johan Lenox y coproducido, mezclado y masterizado por Mike Dean, 070 Shake canta obre una armoniosa mezcla.

5. Father John Misty, Kiss Me (I Loved You)

Father John Misty apareció en The Tonight Show esta semana para interpretar Kiss Me (I Loved You), uno de los temas de su reciente álbum, Chloë and the Next 20th Century. Actuando con una pequeña orquesta, el músico ofreció una interpretación íntima y reflexiva de la emotiva balada. Chloë and the Next 20th Century es el quinto álbum de estudio de Father John Misty y el primero en cuatro años, tras God’s Favorite Customer de 2018. Lanzó varias canciones en la antesala del álbum, incluyendo The Next 20th Century y Funny Girl.

