11 lanzamientos recientes que debes escuchar: My Chemical Romance + Måneskin + Kendrick Lamar + Post Malone y más

La selección musical de hoy viernes se trae el primer nuevo tema de My Chemical Romance en ocho años; un súper single de Måneskin producido por Max Martin, y el esperado álbum de Kendrick Lamar. Además, Post Malone comparte el primer single de su próximo disco, girl in red se trae un vídeo dirigido por Hunter Schafer, y Noah Cyrus estrena Mr. Percocet. ¡Comencemos!

1. My Chemical Romance, The Foundations of Decay

Después de ocho años de espera, My Chemical Romance por fin regresa con una nueva canción, The Foundations of Decay, una extensa epopeya de seis minutos que mezcla el emo rock con toques de hardcore y el rock progresivo. La llegada del tema se produce cuando la banda se prepara para lanzar finalmente su esperada gira de reunión. Después de disolverse en 2013, el grupo anunció su regreso en otoño de 2019 y tocó un único concierto ese diciembre, pero la primera ola de Covid-19 les obligó a poner sus planes de gira en espera.

2. Måneskin, Supermodel

Los italianos de Måneskin se traen hoy su último single Supermodel, su primer lanzamiento musical en 2022, tras su single de octubre Mammamia. Escrita en Los Ángeles y producida por Max Martin, Supermodel se inspiró “en los muchos personajes que conocieron durante su estancia en Los Ángeles”. “Escribimos Supermodel después de pasar los mejores meses en Los Ángeles”, dijo Måneskin en un comunicado sobre su nuevo single. “A veces nos sorprendía y a la vez nos intrigaba ver cómo la gente se preocupaba tanto por la idea de ‘celebridad’ y el estatus, obsesionándose con su aspecto y sus conexiones”.

3. Kendrick Lamar, Mr. Morale and The Big Steppers

La esperada continuación de DAMN. ha llegado. Mr. Morale & The Big Steppers, que Kendrick Lamar anunció el mes pasado a través de un enlace a su página web Oklama, es su último álbum con Top Dawg Entertainment. Cuenta con colaboraciones de Beth Gibbons de Portishead, Summer Walker, Ghostface Killah, Thundercat, Baby Keem, Sampha, Kodak Black y otros, mientras que la voz del maestro espiritual Eckhart Tolle aparece de forma destacada. El disco también cuenta con la producción de Pharrell Williams, The Alchemist, Sounwave, Boi-1da, Beach Noise, Duval Timothy, DJ Dahi, DJ Khalil y J.LBS, entre otros.

4. Post Malone + Roddy Ricch, Cooped Up

Post Malone unió fuerzas con Roddy Ricch para la nueva canción Cooped Up, que se extrae de su próximo álbum, twelve carat toothache. Es la primera vez que el dúo aparece en un tema juntos desde el remix de Wow. Hablando de la nueva canción con Zane Lowe de Apple Music, Malone dijo: “Sabíamos lo que queríamos decir, y sabíamos lo que queríamos expresar, no solo en una canción sino en ese momento concreto del álbum. Y sí, surgió de forma súper natural. Ni siquiera podría decírtelo. Probablemente estaba en el cagadero cuando la escribí”. Sobre la colaboración con Roddy Ricch, añadió: “Es un hombre increíble y un intérprete, vocalista y letrista natural (…). Es genial”.

5. girl in red, hornylovesickmess

La noruega girl in red se trae hoy el vídeo oficial de su tema hornylovesickmess, dirigido por la estrella de Euphoria, Hunter Schafer. La canción aparece en el aclamado álbum de debut de la cantautora noruega, If I Could Make It Go Quiet, que salió en abril de 2021. Schafer debuta como directora con los nuevos visuales que acompañan a la canción. En el clip, encontramos a Marie Ulven tumbada encima de un auto mientras éste circula a toda velocidad por una carretera de la ciudad.

6. Noah Cyrus, Mr. Percocet

Otra de las artistas que liberó nueva música hoy fue Noah Cyrus, quien lanzó la cruda canción Mr. Percocet, que aparecerá en su próximo álbum debut, The Hardest Part, que saldrá a la venta el 15 de julio. En un comunicado, Cyrus dijo sobre el tema: “Esta canción está escrita sobre mi experiencia personal con la confusión y las inseguridades que surgen en una relación cuando hay abuso de sustancias. Provoca cambios de comportamiento tan maníacos que puedes perder de vista a ti mismo y a la persona de la que te enamoraste”. EL vídeo que acompaña a la pista fue dirigido por Boni Mata.

7. Florence + The Machine, Dance Fever

Florence + the Machine está de vuelta con un nuevo álbum llamado Dance Fever, que sale a la venta a través de Polydor Records. El álbum se grabó en su mayor parte en Londres durante la pandemia, y está coproducido por Florence Welch, Jack Antonoff y Dave Bayley, de Glass Animals. Según el material de prensa, el disco se inspira en las heroínas trágicas del arte prerrafaelista, en la ficción gótica de Carmen María Machado y Julia Armfield, y en películas de terror como The Wicker Man, The Witch y Midsommar.

8. Mark Ronson + Lucky Daye, Too Much

Mark Ronson está de vuelta con su primer material nuevo de 2022, Too Much, en el que une fuerzas con Lucky Daye. Too Much es el primer lanzamiento de Ronson desde que su EP Watch the Sound With Mark Ronson aterrizó en julio del año pasado, y cuenta con las voces de Lucky Daye, marcando su primera colaboración desde que este último apareció en Fly, de la banda sonora de Ronson de 2019, Spies In Disguise.

9. renforshort + Travis Barker, We’ll Make This OK

Tras sus recientes singles moshpit y made for you, la cantante de Toronto renforshort se trae su último tema, we’ll make this ok. El tema, que también cuenta con la participación de Travis Barker, se extrae de su álbum debut, que ahora ha confirmado que se titulará dear amelia, y que saldrá a la venta el 8 de julio. Su debut será la continuación del EP off saint dominique del año pasado, y en él volverá a trabajar con Jeff Hazin, junto a artistas como David Pramik, Alexander 23, Andy Seltzer, John Ryan, Tia Scola y Nick Long.

10. Remi Wolf, Michael

Remi Wolf se trae hoy un nuevo tema, extraído de la próxima versión de lujo de su debut Juno: se trata de Michael, un track escrito junto a Porches y Jack DeMeo, y supone un pequeño cambio de ritmo en comparación con los brillantes sonidos de su primer álbum. En relación con el tema, Remi dijo en un comunicado: “Cuando escribí la canción, me dediqué a escribir libremente y a dejar que las palabras salieran. El significado me ha llegado ahora, después de un par de meses. La canción describe la imagen de una mujer maníaca y obsesionada que anhela el subidón que le produce la atención de Michael y está dispuesta a adentrarse en un pozo tóxico masoquista para conseguirlo”.

11. Camila Cabello + Maria Becerra, Hasta Los Dientes

Camila Cabello lleva el colorido de su álbum Familia a un concierto en el espacio exterior, gracias al vídeo musical de su canción Hasta Los Dientes, con María Becerra. El vídeo se abre con una amplia toma de una nave espacial mientras una voz alienígena presenta a Cabello y Becerra como las mayores estrellas de Marte. Además, vemos a Cabello rodeada de bailarines que coinciden con la excentricidad de la cantante mientras canta el tema favorito de los fans. El vídeo termina con un público en directo y algunos directores de televisión aplaudiendo mientras la superestrella cubano-mexicana y la cantante argentina salen del plató.

