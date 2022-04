10 películas alucinantes para celebrar el 4/20 con un poco de cannabis

¡Feliz 4/20! Para los no iniciados, el 20 de abril es un día festivo no oficial, también conocido como el Día de la marihuana, dedicado a todo lo relacionado con la hierba. Se remonta a 1971, cuando un grupo de estudiantes de secundaria de San Rafael, California, conocidos como los Waldos, acordaron reunirse a las 4:20 p.m. con mapa en mano para buscar una parcela de plantas de marihuana que había sido abandonada por su dueño. La noción de 420 como una celebración contracultural se convirtió en realidad en la década de 1990 cuando un grupo de fanáticos de Grateful Dead publicó volantes en Oakland, California, instando a los fanáticos a encender un cigarrillo el 20 de abril a las 4:20 p.m.

Si la marihuana aún no es legal (o al menos no está despenalizada) en el lugar donde vives, hay otras formas de pasar un buen rato y marcar la ocasión. Adquiere una selección de tus snacks favoritos y sintoniza nuestra lista de las mejores películas para amantes del cannabis, como para sentir que inhalaste sin tener que rociar ambientador cuando hayas terminado. No nos importa dónde te encuentres en el espectro de la marihuana: acá te dejamos 10 películas para casi todos los estados alterados.

1. Annihilation | Dir. Alex Garland

Disponible en: Netflix

Una de las películas más alucinantes que hemos visto sin excepción es Annihilation, el thriller intelectual y estimulante de Alex Garland de 2018, que se ha convertido en una fuente de análisis interminable por parte de los fanáticos de la ciencia ficción. Natalie Portman interpreta a una bióloga que se aventura en un área misteriosa parecida a una burbuja llamada The Shimmer para encontrar a su esposo desaparecido (Oscar Isaac). Allí, ella y su equipo de científicas descubren criaturas mutadas y paisajes alucinantes a medida que pierden gradualmente la cabeza. Los últimos 30 minutos, en los que Portman se encuentra con su doble alienígena, van a volarte la cabeza.

2. American Ultra | Dir. Nima Nourizadeh

Disponible en: Pluto TV

Si crees que te vuelves paranoico durante una sesión de weed, imagina lo estresado que estarías si descubrieras que en realidad eres un agente secreto del gobierno mientras estás drogado. Eso es lo que le sucede al desafortunado Jesse Eisenberg. Reuniéndose con su coprotagonista de Adventureland, Kristen Stewart, los dos son enviados a una extraña misión de comedia de acción cuando una facción de la CIA tiene la tarea de eliminar a cualquier miembro del programa, que el personaje de Eisenberg no tiene idea de qué es hasta que sus habilidades se desbloquean y comienza a luchar contra los malos con una cuchara. Es un espectáculo de proporciones épicas.

3. Fantastic Fungi | Dir. Louis Schwartzberg

Disponible en: Netflix

Los hongos son algo especial. Aparecen de la nada y desaparecen nuevamente en unos días. Sus sistemas de raíces permiten que los árboles se comuniquen entre sí y compartan nutrientes. Algunos de ellos son venenosos, algunos son deliciosos y algunos dan a la gente visiones de Dios. Fantastic Fungi, que sigue en parte el apasionante viaje del micólogo rockstar Paul Stamets al mundo de las redes de micelio, nos reintroduce en el cuerpo que vemos todos los días, no como simplemente comida o drogas divertidas, sino como criaturas fabulosamente antiguas de inmensa inteligencia alienígena (y con los pensamientos conscientes narrados por Brie Larson) que existen en un mundo del que solo hemos podido arañar la superficie.

4. Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics | Dir. Donick Cary

Disponible en: Netflix

Mejora tu volada viendo a otras personas hablar sobre sus experiencias con drogas psicodélicas. Eso es básicamente todo lo que es este “documental”. No, no es una exposición sobre los efectos científicos y/o los beneficios de las drogas, es solo una colección de entrevistas bastante divertidas con celebridades sobre sus experiencias con los psicodélicos, desde LCD hasta peyote y hongos. El elenco en sí es una droga de entrada para atraerte, con Nick Offerman como presentador del especial, e incluye a todos, desde músicos como Sting y A$AP Rocky hasta estrellas de la comedia como Will Forte, Natasha Lyonne y la fallecida Carrie Fisher, que es tan sincera e hilarante como siempre. Puede que no sea objetivamente correcto, pero la animación es brillante, y definitivamente te reirás.

5. Climax | Dir. Gaspar Noé

Disponible en: Google Play Movies/Apple iTunes/YouTube Movies y servicios similares

La película de Noé es como un anuncio de servicio público antidrogas increíblemente salvaje… pero adictiva a la vez. Es físicamente incómoda de ver: vertiginosa, nauseabunda, y vas a sentir hasta los efectos del ácido del ponche: vas a querer arrastrarse por la pared. Pero incluso cuando el zumbido, el bajo casi constante y la cámara torbellino nos sumergen en lo que sucede, no podrás apartar la mirada. Es el tipo de cosa que puede apreciar cuando realmente aprecias la sensación pura y sin adulterar.

6. Inherent Vice | Dir. Paul Thomas Anderson

Disponible en: HBO Max

Por lo general, las películas para stoners suelen ser comedias tontas, pero lo cierto es que algunos de los mejores cineastas de nuestra era han probado suerte con el humor relacionado con la marihuana. Paul Thomas Anderson es uno de los cineastas más célebres de la actualidad, y su comedia neo-noir de 2014, Inherent Vice, incluso le valió una nominación al Premio de la Academia al mejor guion adaptado. Anderson demostró que el género de misterio duro es mucho más entretenido cuando tu detective principal está tan drogado que apenas puede caminar.

7. The Beach Bum | Dir. Harmony Korine

Disponible en: Star+

Una película sobre un poeta que definió una generación, Moondog (Matthew McConaughey), que tiene sexo con todo lo que se mueve, pocas películas embotellan el dulce idealismo de ser un fumador de marihuana mejor que The Beach Bum. Además, los actores suelen fingir estar drogados, pero McConaughey y Snoop Dogg realmente parecen haberse fumado el contenido de un dispensario completo.

8. Super High Me | Dir. Michael Blieden

Disponible en: Google Play Movies/Apple iTunes/YouTube Movies y servicios similares

Inspirado en Super Size Me, Doug Benson se embarca en un experimento similar: ¿Qué sucede si, en lugar de comer comida rápida durante un mes seguido, solo fuma un montón de marihuana? Resulta que no mucho, pero algo: aumenta un poco de peso y muestra una disminución en sus habilidades matemáticas, pero aumenta tanto su puntaje verbal en el SAT como su conteo de espermatozoides. Benson entrevista a activistas, médicos, pacientes, políticos y, por supuesto, a algunos amigos, incluidos Zach Galifianakis, Sarah Silverman y Bob Odenkirk, en su viaje.

9. Cats | Dir. Tom Hooper

Disponible en: Prime Video

Míralo sobrio y se siente como estar sujeto a una tortura psicológica, pero si antes amortiguas el golpe con algunos brownies especiales, Cats es un asalto gloriosamente surrealista a los sentidos. Con sus niños ratones, gente cucaracha (sí, en serio) y un gato cachondo llamado Rum Tum Tugger, que es básicamente Jason Derulo tratando de ocultar una erección mientras logra un acento británico terrible, esta película está destinada a convertirse en un clásico para los amantes de la marihuana.

10. Lamb | Dir. Valdimar Jóhannsson

Disponible en: Google Play Movies/Apple iTunes/YouTube Movies y servicios similares

Si buscas una película que te sacuda un poco, no esperes más y ve Lamb, el primer largometraje del director islandés Valdimar Johannsson. Es un oscuro cuento de hadas mezclado con una granja de ovejas azotada por el viento. Lo mejor es que no sepas casi nada antes de verla: lo único que te diremos es que sus protagonistas son una pareja afligida en una granja aislada en Islandia, bendecida con una nueva llegada durante la temporada de parto que nadie puede explicar del todo. Esta película es salvaje en todos los sentidos de la palabra.

