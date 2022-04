10 looks de Jacob Elordi que lo convierten en uno de los actores jóvenes con más estilo en Hollywood

Pocos han saltado al estrellato tan rápida y sorprendentemente como Jacob Elordi. A sus 24 años, el actor australiano está acumulando un currículum de momentos dignos de atención más rápido de lo que se puede decir “Nate Jacobs es lo puto peor”. Y con ese tiempo, Elordi ha demostrado rápidamente que es uno de los jóvenes con más estilo de Hollywood. Saltó a la fama con hace unos cuatro años, cuando protagonizó el éxito de Netflix The Kissing Booth (y posteriormente volvió en las dos secuelas), pero la cimentó gracias a su papel como uno de los personajes potencialmente más malvados de la televisión en Euphoria. Como joven actor, con los paparazzi siguiéndole como moscas y con aspiraciones de protagonista de la era dorada (su foto de perfil de Instagram es Steve McQueen), ha tenido que averiguar cómo vestir bien, y rápido.

Por suerte, eso no ha sido un problema para Elordi. Incluso en su época de The Kissing Booth, Elordi mostraba más sentido de la moda que muchos veinteañeros, combinando regularmente prendas básicas como unas Dickies 874 con unas Chuck Taylors. Después de mostrar esos buenos instintos iniciales, Elordi pasó a su fase de pantalones cortos, camisetas gráficas y gorra de béisbol, pero ahora, se ha convertido en un personaje de primera línea. Ya sea apareciendo en la televisión nocturna o siendo golpeado en la cabeza con una botella falsa por su compañero de Euphoria, Angus Cloud, Elordi ha empezado a mostrar un gusto por las siluetas holgadas, los pañuelos de seda y los trajes de la época de los 70. Esto ha elevado su estilo por encima de las prendas informales estándar que se ven en la mayoría de los jóvenes de su edad. Hoy hacemos un recorrido por algunos de sus mejores looks hasta ahora.

1. Back in Black

Jabob Elordi. Fotografía: Getty

Para un desfile de Saint Laurent, en París, el look del australiano tuvo un aire de motociclista de los 80, con un chaleco de cuero sobre un jersey negro de cuello alto y unos skinny jeans color negro.

2. Street Style

Jabob Elordi. Fotografía: Getty

En esta imagen junto a Kaia Gerber, vemos a Elordi con un look bastante cómodo y relajado, en donde no solo lleva el bolso que no puede faltar, sino una combinación de tonos neutros con algunos detalles en color como el pañuelo al cuello y las trenzas de sus zapatillas.

3. Glitzy Sleeves

Jabob Elordi. Fotografía: Getty

En el backstage del desfile Otoño/Invierno 2020 de Burberry, Elordi llevó puesto uno de sus accesorios favoritos: un bolso cruzado. En esta oportunidad luce el Robin Bag de la casa londinense, acompañado de prendas en tonos neutros y una camiseta manga larga transparente y con mucho brillo..

4. Formal Brown

Jabob Elordi. Fotografía: Getty

El actor asistió a un evento de Burberry en Beverly Hills llevando otro bolso bandolero. Esta vez, lo combinó con un jersey marrón con detalles de botones, unos pantalones negros y unas zapatillas negras a juego.

5. Animal Print

Jabob Elordi. Fotografía: Getty

En el estreno de Euphoria, Elordi elevó su look característico, todo negro, con zapatos de vestir con estampado de guepardo, evidentemente una alusión a la trama salvaje de la serie de HBO.

6. Checkered Violet

Jacob Elordi. Fotografía: Getty

En un evento para GQ, Elordi llevó un hermoso traje de dos piezas a cuadro en tonos azules, sosas y violetas con un toque de brillo iridiscente, que complementó con unos brogues de Doc Martens.

7. Relaxed in Demim

Jacob Elordi. Fotografía: Getty

De paso por un evento de Balmain, vemos a Jacob mucho más relajado: pantalones de algodón a cuadros finos, una camiseta vintage y una camisa de denim. Nos encanta el detalle de sus uñas pintadas.

8. Preppy Boy

Jacob Elordi. Fotografía: Getty

En una de sus apariciones en el Tonight Show de Jimmy Fallon, vimos a Elordi llevar este ‘fit bastante preppy: pantalones a cuadros, mocasines, y una camiseta blanca complementada por una chaqueta tipo varsity.

9. Skate Chic

Jacob Elordi. Fotografía: Getty

En uno de sus looks de principios de este año, Jacob Elordi se vistió como todo un skater para pasear un rato en un skateboard de una sola rueda para dar un paseo por Hollywood con su perro el 2 de enero.

10. Blue Boyfriend

Jacob Elordi. Fotografía: Getty

Cerramos la lista con este outfit callejero que Elordi llevó en una salida con Zendaya, azul marino de pies a cabeza, sin que faltara su siempre icónico bolson, zapatillas adidas y su cámara, que siempre lo acompaña.

