10 looks de Emma Chamberlain que la convierten en un fashion icon de la Gen-Z

Reina de los vlogs caseros, de las fotos lo-fi y de los selfies sin esfuerzo, Emma Chamberlain es algo así como la realeza de Internet en su máxima expresión. Pasando de los vídeos de retos y los vlogs con amigos a convertirse en embajadora de la icónica casa de moda francesa Louis Vuitton, Emma ha dado un giro de 180 grados para consolidarse como una estrella del estilo que puede lucir un vestido hasta el suelo en los Oscars, o arrasar con un look informal de jeans y chaleco. Combinando la estética Y2k y una mezcla de marcas indie y de alta costura, su estilo es ecléctico, juguetón y sin esfuerzo.

Desde las micro-mini faldas hasta los crop tops diminutos, los abrigos puffer y las irónicas camisetas gráficas, hoy te ofrecemos una muestra que resume los elementos esenciales del armario aprobados por Emma, quien a través del poder de la cercanía y la vulnerabilidad, se ha consolidado como una de las sensaciones de Internet más icónicas de la generación Z, pasando de ser una influencer viral a la “it girl” de 2022.

Publicidad

1. La Dolce Vita

Emma Chamberlain. Fotografía: Instagram @emmachamberlain

Ah, quién fuese Emma para lucir como una Grace Kelly o una Audrey Hepburn moderna en este look de Luis Vuitton. Acá la vemos muy cómoda en lo que parece ser una embarcación de lujo en Europa, vestida de blanco de pies a cabeza como una estrella de Hollywood de los años 50: un top de jersey con toque marino y botones brillantes, y una falda larga plisada son los elementos de este outfit sencillo pero elegante. Claro, el bolso ayuda, ¿no?

2. Niche Internet Micro Celebrity

Emma Chamberlain. Fotografía: Instagram @emmachamberlain

Acá vemos a Emma con una de las camisetas gráficas tuvieron su apogeo en los años 2000, y que ahora tienen un renacimiento: irónicas y dignas de memes, fueron inspiradas originalmente por celebridades como Britney Spears con la icónica camiseta “Dump Him”, o Paris Hilton con su famosa camiseta de tirantes “STOP BEING DESPERATE”. Nada como emparejar una fresca camiseta de este tipo con unos pantalones relajados de algodón.

Publicidad

3. Bond Girl

Emma Chamberlain. Fotografía: Getty

Emma marcó el tono de la Met Gala del 2021 con un brillante vestido dorado de Louis Vuitton con muchos recortes, diseñado por Nicolas Ghesquière. Con una falda asimétrica y una espalda de eslabones. Chamberlain combinó este look de Chica Bond look con unos pendientes dorados colgantes y una atrevida sombra de ojos verde que se sumaba al ambiente setentero de su look.

Publicidad

4. Micro Skirt

Emma Chamberlain. Fotografía: Instagram @emmachamberlain

Microfalda, máximo impacto. En esta imagen, Emma ciertamente luce muy bien la tendencia de la ultra mini-falda. La estética Y2K que ha arrasado en el mundo de la moda en los últimos 12 meses ha llegado para quedarse, con marcas como Miu Miu a la cabeza de este commeback, y con unas botas de talle alto y una baby tee como la de Emma van perfectas.

Publicidad

5. Double Denim

Emma Chamberlain. Fotografía: Getty

Para su más reciente visita al desfile SS22 de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París, Chamberlain utilizó un tux canadiense (jeans y chaqueta de jean) con un toque moderno. Este look de denim sobre denim es un clásico del otoño, pero la chaqueta recortada lo mantiene fresco.

6. Puffer Love

Emma Chamberlain. Fotografía: Instagram @emmachamberlain

Desde hace mucho tiempo, Emma adora las chaquetas tipo puffer, ya sea con sus clásicas minifaldas o con unos relajados vaqueros de pierna recta, la reina de las capas vuelve a inspirarse en los looks más sencillos y prácticos, y este de pantalones de pana con un puffer estampado y una camisa de puños largos se ve increíble.

Publicidad

7. Gen-Z Princess

Emma Chamberlain. Fotografía: Getty

Para entrevistar a las celebridades en la Met Gala de este año, Chamberlain llegó temprano en una obra maestra de Louis Vuitton. Perfecta para el tema del Gilded Glamour, llevaba una larga falda blanca con cola. Lo combinó con un top dorado de manga princesa y una tiara para darle un toque de brillo.

8. Emmachella

Emma Chamberlain. Fotografía: Getty

Porque no todo es pasarelas y alfombras rojas, decidimos incluir un look más casual de Emma, más específicamente, el que llevó al festival de Coachella este año, con una braga de Knorts ceñida a la figura, que combinó con un fanny pack de Miu Miu y unas botas militares de plataforma transparente.

9. Casual Plaid

Emma Chamberlain. Fotografía: Getty

Este look es la definición de belleza a cuadros Chamberlain asistió a la presentación de la colección del 20º aniversario de Target en 2019 con este outfit, que incluye unos pantalones de cuadros rojos y naranja, combinados con unos zapatos de charol blancos que nos encanta.

10. Loungewear Queen

Emma Chamberlain. Fotografía: Instagram @emmachamberlain

¿Cuál es el sentido de la vida si no es estar cómodo? De la misma manera que Emma se desenvuelve sin esfuerzo en la Met Gala y en la alfombra roja como una profesional, parece que la estética de modelo en un día libre le resulta igualmente fácil. Una camiseta blanca, unos joggers grises y las clásicas gafas de visera de Emma son una prueba más de que lo básico bien hecho puede resultar muy chic.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?