10 lanzamientos recientes que debes escuchar: Cuco + Khalid + Sam Smith + Kehlani y más

La selección musical de hoy viernes se trae el primer single del nuevo álbum de Cuco, un vídeo veraniego de Khalid y el regreso de Sam Smith luego de dos años. Además, escucharemos los nuevos discos de Kehlani, Bloc Party, Girlpool y mucho más. ¡Comencemos!

1. Cuco, Caution

Cuco anunció el día de hoy el lanzamiento de su segundo álbum, que llevará como título Fantasy Gateway y se estrenará el 22 de julio a través de Interscope. El LP de 12 pistas incluye apariciones de Kacey Musgraves, Adriel Favela, Bratty y DannyLux, y como adelanto, Cuco se trae el single Caution junto con un video animado creado por Grin Machine. En un comunicado, Cuco explicó que la canción habla de “pasar por diferentes problemas de salud mental y no querer bombardear a la gente que te rodea con tus problemas, así que te los guardas para ti, pero a veces poner todo ese peso sobre ti mismo resulta en una sensación de descontrol cuando todo explota”.

Publicidad

2. Khalid, Skyline

Khalid se trae hoy viernes una nueva canción, Skyline, junto con un vídeo musical veraniego dirigido por Levi Turner y Cody LaPlant. La canción, escrita por Khalid y producida por Chrome Sparks, es el primer sencillo del tercer álbum de estudio del rapero. En el vídeo musical se ve a Khalid disfrutando del buen tiempo en un pintoresco campo junto a sus bailarines antes de dar un paseo entre las nubes. “Skyline para mí es una recarga y está llena de vibraciones veraniegas”, dijo Khalid en un comunicado. “Espero que traiga alegría a mis fans y les haga superar los momentos oscuros que puedan estar atravesando”.

3. Sam Smith, Love Me More

Después de una pausa de dos años, Sam Smith está de regreso con un nuevo single titulado Love Me More, en donde explora con franqueza su propia definición de autoestima y examina además su relación consigo misme. “Escribí esta canción para cualquier persona que se sienta diferente, cualquier persona que tenga que detenerse todos los días de decirse cosas desagradables a sí misme, en su cabeza, todo el tiempo”, comparte Smith en un comunicado de prensa. “Me sentí así durante mucho tiempo y poco a poco estoy aprendiendo a ser amable conmigo misme”. El tema llega acompañado de un vídeo musical filmado en Londres por Luke Monaghan.

4. Kehlani, Blue Water Road

Kehlani dejó caer hoy su tercera producción discográfica, Blue Water Road, que cuenta con la colaboración de invitados como Thundercat, Syd, Justin Bieber, Jessie Reyez, Ambre y Blxst. Anteriormente, Kehlani dio a sus fans pistas de cómo sonaría el álbum con los singles altar y little story, así como la colaboración con Bieber, up at night. No es la primera vez que Kehlani se asocia con Bieber, después de aparecer en su esfuerzo de 2020 Changes.

5. Bloc Party, Alpha Games

Los británicos de Bloc Party regresan hoy con Alpha Games, su sexto álbum de estudio, que sigue a su producción del 2016, Hymns. El disco estuvo producido por Nick Launay y Adam Greenspan, y cuenta con 12 temas entre los que ya escuchamos temas como Traps y If We Get Caught, entre otras. La banda explora varias facetas de su característico sonido dance-rock en el álbum, que es un muy buen regreso a sus mejores momentos.

Publicidad

6. Girlpool, Forgiveness

El dúo de Los Ángeles, Girlpool, dejó caer hoy nuevo álbum, Forgiveness. Es su cuarto LP y la continuación de What Chaos is Imaginary de 2019, y lo hicieron con el productor Yves Rothman. “Muchas de mis canciones en este disco son sobre dinámicas de relaciones en las que experimenté frustración y dolor, y luchando por sostener mucha complejidad en mis emociones” dice Avery Tucker. “Escribir Forgiveness me ayudó a encajar todas esas piezas en una aceptación: que mi destino me empuja exactamente hacia donde necesito ir”.

7. Let’s Eat Grandma, Two Ribbons

Let’s Eat Grandma, el proyecto de Rosa Walton y Jenny Hollingworth, están de vuelta con su tercer álbum, Two Ribbons, que sale hoy a través de Transgressive. La continuación de I’m All Ears, de 2018, fue coproducida con David Wrench e incluye los singles anteriormente publicados Happy New Year, Hall of Mirrors, Levitation y el tema que da título al disco. El LP aborda los sentimientos de dolor e incertidumbre tras la muerte del novio de Hollingworth, el músico electrónico Billy Clayton, así como la naturaleza cambiante de la relación del dúo.

Publicidad

8. Röyksopp, Profound Mysteries

Röyksopp, el dúo electrónico noruego formado por Svein Berge y Torbjørn Brundtland, tiene un nuevo disco titulado Profound Mysteries, su primero desde 2014. Anunciado como “un universo creativo expandido y un prodigioso proyecto conceptual”, incluye los singles ya publicados (Nothing But) Ashes…, The Ladder, y otros, así como invitados como Alison Goldfrapp, Beki Mari, Susanne Sundfør y Pixx, entre otros. “Como seres humanos, lo que no sabemos eclipsa enormemente lo que sí sabemos”, dijo Röyksopp en un comunicado. “Cuando éramos adolescentes, hablábamos de nuestra propia fascinación y preocupación por el infinito y lo imposible, los misterios más profundos de la vida”.

9. iamamiwhoami, Changes

La agrupación de avant-pop iamamiwhoami vuelven hoy con un nuevo y deslumbrante single, Changes. El proyecto liderado por ionnalee regresa este año, poniendo fin a una espera de nuevo material que se remonta a casi una década. El 3 de junio sale a la venta su nuevo álbum Be Here Soon, una experiencia audiovisual de la que hoy veremos el clip del tema Changes. EN un comunicado, ionnalee explica: “Changes repasa los momentos que despertaron mi curiosidad musical cuando era niña, y crecí en la desolada campiña nórdica, en un entorno en el que practicar la música era un lujo. Repasando los momentos y recuerdos que me convirtieron en la artista que soy hoy, a través de una época en la que la música era un escape aislado.”

10. Justin Bieber + Don Toliver, Honest

Para su último single, Bieber colabora con Don Toliver en Honest, una canción que se ciñe al mismo tema que impregna la mayoría de sus canciones estos días: lo feliz que es estando casado con su nueva esposa, Hailey Bieber. En el vídeo, la pareja se encuentra en climas nevados, rapeando y cantando en hermosos chalets de esquí, montando en motos de nieve en la naturaleza, e incluso fumando un poco de weed juntos alrededor de una fogata. El clip fue dirigido por Cole Bennett.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?